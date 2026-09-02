Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 02/09/2026

Segundo o tarot, a quarta-feira trará uma energia intensa, marcada por decisões, transformações e necessidade de maturidade. O dia poderá revelar desejos que estavam escondidos, trazer clareza para situações confusas e indicar o encerramento de ciclos que já não fazem sentido. Para alguns signos, será um momento de colher resultados; para outros, de cortar excessos e abrir espaço para uma nova fase.

Abaixo, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — O Diabo

O ariano deverá evitar decisões motivadas apenas por dinheiro ou ambição (Imagem: LigKo | Shutterstock)

A carta “O Diabo” coloca desejos, paixões e tentações em evidência, pedindo cuidado para não se deixar dominar por impulsos. No amor, a atração estará intensa, mas será importante observar ciúmes, dependências ou relações que tiram sua liberdade. Na carreira, será melhor evitar decisões motivadas apenas por dinheiro ou ambição. Na saúde, atenção aos excessos e ao estresse. Entre amigos, preserve sua autonomia e não permita que cobranças ou manipulações determinem suas escolhas.

Touro — 7 de Ouros

O taurino deverá ter paciência para colher os frutos de esforços anteriores (Imagem: LigKo | Shutterstock)

A carta “7 de Ouros” mostra um dia de espera e avaliação dos resultados de tudo aquilo que você vem construindo. No amor, observe se existe reciprocidade e dê tempo para a relação amadurecer. Na carreira, a paciência será fundamental para colher frutos de esforços anteriores. Na saúde, mantenha hábitos consistentes, mesmo que os resultados ainda não sejam visíveis. Entre amigos, valorize relações que demonstram estabilidade e que foram formadas ao longo do tempo.

Gêmeos — Ás de Espadas

O geminiano poderá encontrar clareza por meio de uma conversa franca e objetiva (Imagem: LigKo | Shutterstock)

A carta “Ás de Espadas” traz clareza, decisões e conversas que poderão cortar dúvidas pela raiz. No amor, uma verdade poderá ser revelada e ajudará você a compreender melhor a relação. Na carreira, uma ideia ou decisão objetiva poderá abrir um novo caminho. Na saúde, organize a mente e evite o excesso de pensamentos. Entre amigos, uma conversa franca poderá esclarecer um mal-entendido e colocar cada pessoa em seu devido lugar.

Câncer — A Morte

O canceriano passará por transformações profundas em diversas áreas da vida (Imagem: LigKo | Shutterstock)

A carta “A Morte” anuncia uma transformação profunda e o encerramento de uma etapa para que outra possa começar. No amor, uma dinâmica antiga poderá precisar ser deixada para trás, abrindo espaço para uma relação mais saudável. Na carreira, mudanças poderão conduzir você para uma direção diferente. Na saúde, abandonar hábitos que já não fazem bem será importante. Entre amigos, algumas relações poderão se transformar naturalmente, mostrando quem realmente acompanha sua nova fase.

Leão — A Roda da Fortuna

O leonino poderá ser surpreendido por novas oportunidades e mudanças de cenário (Imagem: LigKo | Shutterstock)

A carta “A Roda da Fortuna” movimenta o dia e pode trazer acontecimentos inesperados, oportunidades e mudanças de cenário. No amor, uma situação poderá virar a seu favor de maneira surpreendente. Na carreira, uma nova possibilidade poderá surgir quando você menos esperar. Na saúde, adapte-se ao ritmo do dia e não tente controlar tudo. Entre amigos, encontros inesperados ou notícias poderão agitar sua vida social e colocar novas pessoas no seu caminho.

Virgem — Rainha de Copas

O virginiano estará com sua sensibilidade em alta nesta quarta-feira (Imagem: LigKo | Shutterstock)

A carta “Rainha de Copas” aumenta sua sensibilidade e capacidade de compreender aquilo que está acontecendo ao seu redor. No amor, o dia favorecerá carinho, acolhimento e conversas profundas. Na carreira, sua intuição poderá ajudar a perceber oportunidades ou situações que não estão sendo ditas claramente. Na saúde, cuide do emocional e respeite seus limites. Entre amigos, sua escuta será muito valorizada e alguém poderá procurar você em busca de apoio.

Libra — 4 de Copas

O libriano deverá buscar atividades que renovem seu ânimo (Imagem: LigKo | Shutterstock)

A carta “4 de Copas” aponta para a introspecção e uma possível sensação de insatisfação com aquilo que está acontecendo. No amor, evite rejeitar uma oportunidade afetiva apenas por estar preso a expectativas ou experiências passadas. Na carreira, procure olhar com atenção para propostas que inicialmente parecem pouco interessantes. Na saúde, busque atividades que renovem seu ânimo. Entre amigos, não se isole completamente e permita-se aceitar convites ou conversas que poderão surpreender você.

Escorpião — Pajem de Paus

O escorpiano sentirá vontade de experimentar algo novo e sair da rotina (Imagem: LigKo | Shutterstock)

A carta “Pajem de Paus” traz novidade, entusiasmo e vontade de experimentar algo diferente. No amor, uma mensagem ou aproximação poderá despertar curiosidade e interesse. Na carreira, uma ideia nova poderá se transformar em um projeto estimulante. Na saúde, movimentar o corpo e sair da rotina ajudará a renovar sua energia. Entre amigos, um convite inesperado poderá render diversão e colocar você diante de novas experiências.

Sagitário — 8 de Ouros

O sagitariano deverá manter a dedicação e a constância para alcançar seus objetivos (Imagem: LigKo | Shutterstock)

A carta “8 de Ouros” destaca a dedicação, o aperfeiçoamento e a importância de continuar investindo naquilo que deseja construir. No amor, pequenos gestos de cuidado fortalecerão as relações. Na carreira, seu esforço e competência poderão começar a chamar mais atenção. Na saúde, disciplina e constância serão suas melhores aliadas. Entre amigos, colaborar em projetos ou atividades em conjunto poderá melhorar vínculos e aproximar pessoas que compartilham seus interesses.

Capricórnio — Rei de Ouros

O capricorniano estará em busca de relações maduras e confiáveis (Imagem: LigKo | Shutterstock)

A carta “Rei de Ouros” favorece a estabilidade, a segurança e o reconhecimento por aquilo que você construiu. No amor, você tenderá a buscar relações maduras e confiáveis. Na carreira, poderá perceber avanços concretos, especialmente em assuntos financeiros. Na saúde, mantenha uma rotina equilibrada e evite deixar o trabalho ocupar todo o seu tempo. Entre amigos, sua estabilidade fará com que pessoas próximas procurem seus conselhos e valorizem sua presença.

Aquário — 5 de Espadas

O aquariano deverá escolher cuidadosamente suas batalhas e evitar provocações (Imagem: LigKo | Shutterstock)

A carta “5 de Espadas” alerta para conflitos, disputas e situações em que insistir em ter razão poderá custar caro emocionalmente. No amor, evite transformar uma conversa em competição. Na carreira, escolha cuidadosamente suas batalhas e não entre em provocações desnecessárias. Na saúde, o excesso de tensão poderá aumentar o cansaço mental. Entre amigos, tenha cuidado com palavras ditas no calor do momento e com situações que envolvam fofocas ou mal-entendidos.

Peixes — 10 de Espadas

O pisciano poderá encerrar uma fase desgastante e abrir espaço para um recomeço (Imagem: LigKo | Shutterstock)

A carta “10 de Espadas” indica o encerramento de uma fase difícil e mostra que algo que vinha causando desgaste pode finalmente chegar ao fim. No amor, uma situação dolorosa poderá precisar ser encerrada para permitir uma nova história. Na carreira, uma etapa desgastante poderá dar lugar a uma oportunidade de recomeço. Na saúde, o corpo pedirá descanso e recuperação. Entre amigos, afastamentos poderão ser necessários para preservar sua energia e deixar para trás relações que já não fazem bem.