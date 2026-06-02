Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026

A terça-feira trará energia de esperança, conexões importantes e amadurecimento emocional. Muitas cartas do tarot falam sobre relacionamentos, reconhecimento e crescimento pessoal, enquanto outras alertam para a necessidade de curar feridas antigas e respeitar os próprios limites. O dia favorecerá quem consegue equilibrar ação e reflexão, sem perder de vista seus objetivos.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — A Estrela

Áries encontrará renovação e mais confiança para avançar em seus projetos pessoais e profissionais (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Segundo a carta “A Estrela“, o dia chegará com uma energia de renovação e esperança, trazendo mais confiança para lidar com questões emocionais e profissionais. No amor, você tenderá a sentir mais leveza e acreditar novamente em possibilidades que pareciam distantes. Na carreira, projetos que estavam parados poderão voltar a ganhar força, enquanto sua saúde se beneficiará de pensamentos mais positivos. Entre amigos, conversas sinceras e inspiradoras ajudarão a renovar suas energias.

Touro — Cavaleiro de Copas

Para Touro, o dia trará sensibilidade aflorada e oportunidades de fortalecer vínculos afetivos e sociais (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Copas“ mostra que as emoções ganharão destaque e poderão trazer surpresas agradáveis ao longo do dia. No amor, haverá chances de aproximações, declarações ou momentos de maior romantismo. Na carreira, sua diplomacia e sensibilidade ajudarão a construir alianças importantes. A saúde emocional melhorará quando você permitir expressar seus sentimentos. Entre amigos, o clima será acolhedor e cheio de boas trocas.

Gêmeos — 8 de Ouros

Gêmeos deverá investir no próprio crescimento e verá resultados positivos aparecerem como reflexo do empenho (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

De acordo com a carta “8 de Ouros“, o foco estará voltado para crescimento, dedicação e construção de resultados consistentes. No amor, pequenas atitudes terão mais valor do que grandes promessas, fortalecendo os vínculos existentes. Na carreira, seu empenho tenderá a ser reconhecido, trazendo sensação de progresso e segurança. A saúde melhorará quando você encontrar equilíbrio entre trabalho e descanso. Entre amigos, pessoas confiáveis estarão ao seu lado para apoiar seus planos.

Câncer — Rei de Ouros

Para Câncer, o dia favorecerá estabilidade e decisões mais maduras, especialmente em questões financeiras e emocionais (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Rei de Ouros“ mostra que o dia favorecerá estabilidade, maturidade e sensação de segurança em diferentes áreas da vida. No amor, você tenderá a buscar relações mais sólidas e verdadeiras, valorizando quem demonstrar compromisso. Na carreira, sua capacidade de organização poderá render bons resultados e até oportunidades financeiras. A saúde se fortalecerá por meio de hábitos mais equilibrados. Entre amigos, sua presença transmitirá confiança e acolhimento.

Leão — 2 de Copas

Leão viverá momentos de conexão intensa e poderá fortalecer laços importantes em relações pessoais e profissionais (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Conforme a carta “2 de Copas“, as relações ganharão destaque e o dia favorecerá conexões sinceras e harmoniosas. No amor, a carta sugere cumplicidade, aproximação e fortalecimento dos laços afetivos. Na carreira, parcerias e trabalho em equipe poderão gerar excelentes resultados. A saúde emocional melhorará quando você compartilhar sentimentos em vez de guardá-los. Entre amigos, haverá espaço para reencontros e momentos especiais.

Virgem — 3 de Espadas

Para Virgem, sentimentos antigos poderão vir à tona, exigindo acolhimento e uma postura mais gentil consigo (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “3 de Espadas“ indica que algumas emoções antigas poderão vir à tona pedindo acolhimento e compreensão. No amor, será importante não alimentar mágoas ou ressentimentos que já deveriam ter sido liberados. Na carreira, evite levar críticas para o lado pessoal e mantenha o foco nos seus objetivos. A saúde emocional pedirá mais cuidado consigo e menos autocobrança. Entre amigos, o apoio de pessoas próximas poderá fazer toda a diferença.

Libra — Pajem de Espadas

Libra viverá um dia de descobertas e conversas importantes, que poderão mudar sua forma de enxergar situações (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Segundo a carta “Pajem de Espadas“, o dia será movimentado por informações, novidades e conversas importantes. No amor, mensagens ou esclarecimentos poderão trazer uma nova visão sobre determinada situação. Na carreira, sua curiosidade e capacidade de aprender rapidamente serão grandes diferenciais. A saúde pedirá atenção ao excesso de pensamentos e ansiedade. Entre amigos, trocas de ideias e conversas estimulantes marcarão o dia.

Escorpião — Os Enamorados

Para Escorpião, escolhas significativas marcarão o dia e poderão influenciar diretamente seus caminhos afetivos e pessoais (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Os Enamorados“ destaca escolhas importantes e fortalecimento das conexões afetivas. No amor, o dia favorecerá aproximações sinceras e decisões que poderão influenciar o futuro da relação. Na carreira, será necessário alinhar razão e emoção antes de tomar decisões. A saúde emocional melhorará quando você escutar seu coração sem ignorar a realidade. Entre amigos, relações verdadeiras ganharão ainda mais valor.

Sagitário — 4 de Espadas

Sagitário deverá se atentar à necessidade de pausa e recuperação, priorizando o descanso e o equilíbrio interno (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

De acordo com a carta “4 de Espadas“, o dia pedirá desaceleração e mais atenção às suas necessidades emocionais e físicas. No amor, respeitar seu próprio tempo será essencial para evitar desgastes desnecessários. Na carreira, poderá ser mais produtivo planejar do que agir impulsivamente. A saúde exigirá descanso, recuperação de energia e menos excesso de compromissos. Entre amigos, você poderá preferir momentos mais tranquilos e reservados.

Capricórnio — 6 de Ouros

Para Capricórnio, o dia será guiado por trocas equilibradas e possíveis retornos positivos em diferentes áreas (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “6 de Ouros“ mostra que a energia do dia favorecerá equilíbrio, generosidade e trocas positivas. No amor, haverá mais disposição para ouvir, compreender e construir relações mais harmoniosas. Na carreira, ajuda ou reconhecimento poderão surgir de forma inesperada. A saúde melhorará quando você encontrar equilíbrio entre dar atenção aos outros e cuidar de si. Entre amigos, o clima será de cooperação e reciprocidade.

Aquário — O Sol

Aquário viverá um dia de expansão e clareza, com oportunidades de alegria, reconhecimento e maior conexão com o que o faz bem (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Conforme a carta “O Sol“, o dia promete alegria, vitalidade e sensação de realização em diferentes áreas da vida. No amor, haverá espaço para felicidade, sinceridade e momentos de conexão genuína. Na carreira, reconhecimento e oportunidades poderão fortalecer sua confiança. A saúde ganhará mais energia e disposição, favorecendo o bem-estar físico e emocional. Entre amigos e família, o clima será leve, divertido e cheio de boas vibrações.

Peixes — Cavaleiro de Paus

Para Peixes, o movimento e a iniciativa marcarão o dia, abrindo caminhos para novas experiências (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Paus“ indica que o dia favorecerá movimento, entusiasmo e coragem para seguir novos caminhos. No amor, a paixão tenderá a falar mais alto, trazendo intensidade e vontade de viver novas experiências. Na carreira, oportunidades surgirão se estiver disposto(a) a agir com iniciativa. A saúde melhorará quando você encontrar formas positivas de canalizar sua energia. Entre amigos, convites, aventuras e novidades prometem movimentar sua rotina.