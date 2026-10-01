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Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 01/10/2026

7 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 01/10/26 06h06
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Nesta quinta-feira, alguns nativos encontrarão oportunidades de crescimento e realização (Imagem: Anna Mente | Shutterstock)

O primeiro dia de outubro chegará com uma energia de movimento, decisões e novas possibilidades. As cartas do tarot mostram um momento importante para tomar as rédeas da própria vida, mas também para observar melhor sentimentos e situações antes de agir. Enquanto alguns signos encontrarão oportunidades de crescimento e realização, outros precisarão lidar com dúvidas ou reorganizar seus caminhos. No amor, na carreira, na saúde e nas amizades, a chave será equilibrar iniciativa com consciência.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — O Carro

 Ilustração num círculo azul-escuro estrelado sobre fundo azul-turquesa, representando o signo de Áries  através de um carneiro rosa com cornos amarelos e o respetivo símbolo astrológico
O ariano poderá tomar a iniciativa e deixar mais claro o que deseja no amor (Imagem: tinkivinki | Shutterstock)

A carta “O Carro” indica um dia de movimento, determinação e conquista. No amor, você poderá tomar a iniciativa e deixar mais claro o que deseja. Na carreira, sua capacidade de agir com foco poderá ajudar a destravar uma situação. A saúde pedirá cuidado para não transformar pressa e excesso de energia em cansaço. Entre amigos, sua postura mais decidida poderá inspirar os outros, mas tente não conduzir tudo sozinho(a).

Touro — 10 de Ouros

Ilustração num círculo azul-escuro estrelado sobre fundo azul-turquesa, representando Touro através de um touro rosa com cornos amarelos e o respetivo símbolo astrológico
A saúde do taurino pedirá atenção à rotina e aos hábitos que sustentam seu bem-estar no longo prazo (Imagem: tinkivinki | Shutterstock)

A carta “10 de Ouros” traz uma energia de segurança, estabilidade e valorização. No amor, vínculos que oferecem confiança e sensação de futuro tenderão a ganhar força. Na carreira, o dia favorecerá resultados construídos com consistência. A saúde pedirá atenção à rotina e aos hábitos que sustentam seu bem-estar no longo prazo. Entre amigos e familiares, estar perto de pessoas que transmitem tranquilidade poderá tornar o dia ainda mais especial.

Gêmeos — A Lua

Ilustração num círculo azul-escuro estrelado sobre fundo azul-turquesa, representando Gémeos através de duas figuras humanas rosa com cabelos amarelos viradas de frente e o respetivo símbolo astrológico
A saúde do geminiano pedirá atenção ao descanso, ao sono e à ansiedade (Imagem: tinkivinki | Shutterstock)

A carta “A Lua” pede um pouco mais de cautela com interpretações e decisões neste primeiro dia de outubro. No amor, sentimentos poderão ficar confusos ou algumas situações parecer diferentes do que realmente são. Na carreira, será melhor confirmar informações antes de agir. A saúde pedirá atenção ao descanso, ao sono e à ansiedade, evitando acumular preocupações. Entre amigos, converse abertamente antes de tirar conclusões e dê tempo para as coisas ficarem mais claras.

Câncer — 9 de Copas

Ilustração num círculo azul-escuro estrelado sobre fundo azul-turquesa, representando Câncer através de um caranguejo rosa e amarelo com o respetivo símbolo astrológico
O dia do canceriano poderá ser marcado por carinho, prazer e uma sensação maior de contentamento com a vida afetiva (Imagem: tinkivinki | Shutterstock)

A carta “9 de Copas” traz uma sensação de satisfação e realização, favorecendo momentos para reconhecer tudo aquilo que já conquistou. No amor, o dia poderá ser marcado por carinho, prazer e uma sensação maior de contentamento com a vida afetiva. Na carreira, valorize os resultados alcançados e permita-se celebrar pequenas vitórias. A saúde se beneficiará de prazer e descanso. Entre amigos, encontros leves e boas conversas poderão deixar o dia ainda mais gostoso.

Leão — Cavaleiro de Espadas

Ilustração num círculo azul-escuro estrelado sobre fundo azul-turquesa, representando Leão através da cabeça de um leão rosa com juba amarela e o respetivo símbolo astrológico
A rapidez e a iniciativa do leonino poderão ajudá-lo a resolver pendências (Imagem: tinkivinki | Shutterstock)

A carta “O Cavaleiro de Espadas” traz uma energia acelerada, decidida e bastante direta. No amor, você poderá sentir necessidade de falar tudo o que pensa, mas tenha cuidado para a sinceridade não se transformar em impulsividade. Na carreira, rapidez e iniciativa poderão ajudar a resolver pendências. A saúde pedirá atenção ao estresse e à necessidade de calma. Entre amigos, evite discussões desnecessárias e escolha bem quais batalhas realmente merecem seu esforço.

Virgem — 2 de Espadas

Ilustração num círculo azul-escuro estrelado sobre fundo azul-turquesa, representando Virgem através da figura de uma mulher rosa com longos cabelos amarelos e o respetivo símbolo astrológico
O virginiano precisará admitir sentimentos ou tomar uma posição que vem adiando (Imagem: tinkivinki | Shutterstock)

A carta “2 de Espadas” mostra que você poderá começar outubro diante de uma escolha que ainda não parece totalmente clara. No amor, talvez seja necessário admitir sentimentos ou tomar uma posição que você vem adiando. Na carreira, o melhor caminho será reunir informações antes de decidir. A saúde pedirá atenção ao excesso de preocupação e à tensão acumulada no corpo. Entre amigos, evite se fechar quando uma conversa sincera puder ajudar a resolver uma situação pendente.

Libra — Pajem de Espadas

Ilustração num círculo azul-escuro estrelado sobre fundo azul-turquesa, representando Libra através de uma balança rosa com pratos amarelos e o respetivo símbolo astrológico
O dia favorecerá estudos, pesquisas e novas ideias ao libriano (Imagem: tinkivinki | Shutterstock)

A carta “O Pajem de Espadas” traz curiosidade, observação e necessidade de comunicação. No amor, conversas poderão revelar informações importantes e ajudar a compreender melhor as intenções de alguém. Na carreira, o dia favorecerá estudos, pesquisas e novas ideias. A saúde pedirá cuidado com a mente acelerada e com o excesso de estímulos. Entre amigos, observe mais e fale com clareza, evitando alimentar comentários ou interpretações que ainda não foram confirmadas.

Escorpião — 6 de Paus

Ilustração num círculo azul-escuro estrelado sobre fundo azul-turquesa, representando Escorpião através de um escorpião rosa com cauda amarela e o respetivo símbolo astrológico
O escorpiano poderá perceber que uma relação está caminhando de maneira mais positiva (Imagem: tinkivinki | Shutterstock)

A carta “6 de Paus” traz reconhecimento e sensação de avanço. No amor, você poderá perceber que uma relação está caminhando de maneira mais positiva. Na carreira, haverá potencial para receber elogios ou perceber os frutos de um esforço recente. A saúde melhorará quando você aceitar seus próprios limites e celebrar suas conquistas sem culpa. Entre amigos, sua confiança estará em alta e poderá fazer com que outras pessoas procurem sua companhia ou seus conselhos.

Sagitário — 6 de Espadas

Ilustração num círculo azul-escuro estrelado sobre fundo azul-turquesa, representando Sagitário através de um arqueiro rosa a puxar um arco e o respetivo símbolo astrológico
A saúde do sagitariano pedirá descanso mental e redução de tudo aquilo que alimenta tensão desnecessária (Imagem: tinkivinki | Shutterstock)

A carta “6 de Espadas” indica um movimento de afastamento de situações que estão desgastando sua energia. No amor, o dia favorecerá deixar para trás discussões e padrões que não contribuem para uma relação mais leve. Na carreira, mudanças graduais poderão conduzir você para um cenário mais tranquilo. A saúde pedirá descanso mental e redução de tudo aquilo que alimenta tensão desnecessária. Entre amigos, você poderá perceber que algumas distâncias são importantes para preservar a paz e reorganizar os vínculos.

Capricórnio — Ás de Copas

Ilustração num círculo azul-escuro estrelado sobre fundo azul-turquesa, representando Capricórnio através do busto de uma cabra rosa com cornos amarelos e o respetivo símbolo astrológico
Uma oportunidade profissional poderá trazer mais satisfação pessoal ao capricorniano (Imagem: tinkivinki | Shutterstock)

A carta “Ás de Copas” abre outubro com uma energia de renovação emocional. No amor, novos sentimentos, aproximações ou uma demonstração sincera de carinho poderão mexer positivamente com você. Na carreira, uma oportunidade poderá trazer mais satisfação pessoal. A saúde se beneficiará de momentos de acolhimento, prazer e conexão com aquilo que faz seu coração ficar mais leve. Entre amigos, demonstrações espontâneas de afeto poderão fortalecer vínculos e trazer uma sensação gostosa de pertencimento.

Aquário — 7 de Espadas

 Ilustração num círculo azul-escuro estrelado sobre fundo azul-turquesa, representando Aquário através de uma figura humana rosa com cabelo amarelo despejando água de um vaso e o respetivo símbolo astrológico
O aquariano deverá agir com discrição e pensar bem antes de compartilhar uma ideia no ambiente profissional (Imagem: tinkivinki | Shutterstock)

A carta “7 de Espadas” pede que observe cuidadosamente as situações antes de revelar todos os seus planos. No amor, será importante evitar omissões e deixar espaço para uma conversa honesta. Na carreira, poderá ser estratégico agir com discrição e pensar bem antes de compartilhar uma ideia. A saúde pedirá atenção ao desgaste provocado por preocupações que você talvez esteja tentando resolver sozinho(a). Entre amigos, preserve sua intimidade e escolha com cuidado aquilo que deseja dividir com cada pessoa.

Peixes — O Sol

 Ilustração num círculo azul-escuro estrelado sobre fundo azul-turquesa, representando Peixes através de dois peixes rosa com barbatanas amarelas nadando em direções opostas e o respetivo símbolo astrológico
O dia favorecerá alegria, aproximação e relações nas quais o pisciano pode ser quem realmente é (Imagem: tinkivinki | Shutterstock)

A carta “O Sol” traz clareza, vitalidade e uma energia muito positiva neste primeiro dia de outubro. No amor, o momento favorecerá alegria, aproximação e relações nas quais você pode ser verdadeiro(a). Na carreira, sua criatividade e confiança poderão ganhar mais visibilidade. A saúde tenderá a se beneficiar de mais disposição e de atividades que tragam prazer e vitalidade. Entre amigos, encontros, boas notícias e descontração ajudarão a começar o mês com uma sensação renovada de felicidade.

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