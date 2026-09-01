Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 01/09/2026

Setembro começará com uma energia de movimento, escolhas e renovação emocional. As cartas do tarot mostram um dia de boas oportunidades para alguns signos, enquanto outros precisarão lidar com encerramentos, desapegos ou sentimentos que ainda pedem atenção. A mensagem da terça-feira é aproveitar as possibilidades sem ignorar aquilo que precisa ser curado ou transformado.

Abaixo, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — Rainha de Paus

Áries estará mais confiante e magnético, favorecendo conquistas, criatividade e novas aproximações (Imagem: yourbay | Shutterstock)

A carta “A Rainha de Paus” o(a) coloca em evidência e aumenta seu magnetismo, confiança e poder de iniciativa. No amor, sua presença estará especialmente atraente e poderá favorecer conquistas ou reacender a paixão. Na carreira, sua criatividade e segurança poderão chamar a atenção. Na saúde, procure movimentar o corpo e canalizar sua energia sem exageros. Entre amigos, sua postura calorosa fará de você uma companhia muito procurada e poderá aproximá-lo(a) de novas pessoas.

Touro — Os Enamorados

Touro precisará fazer escolhas importantes, especialmente nos relacionamentos e na carreira (Imagem: yourbay | Shutterstock)

A carta “Os Enamorados” traz escolhas, conexões e sentimentos importantes para o início do mês. No amor, uma aproximação poderá ganhar força ou uma decisão sobre o futuro de uma relação poderá se tornar necessária. Na carreira, você poderá se deparar com dois caminhos e precisará escolher aquele que realmente combina com seus objetivos. Na saúde, procure equilibrar razão e emoção. Entre amigos, uma conversa sincera poderá fortalecer uma conexão especial.

Gêmeos — O Sol

Gêmeos terá um dia de otimismo, reconhecimento, vitalidade e boas oportunidades (Imagem: yourbay | Shutterstock)

A carta “O Sol” ilumina seu dia com otimismo, clareza e boas possibilidades de realização. No amor, haverá espaço para alegria, encontros e relações mais transparentes. Na carreira, seu trabalho poderá ganhar visibilidade e reconhecimento. Na saúde, a vitalidade estará favorecida, especialmente se você investir em atividades que tragam prazer. Entre amigos, encontros descontraídos e boas notícias tornarão o dia mais leve e favorecerão novas aproximações.

Câncer — 2 de Copas

Câncer fortalecerá relações e parcerias por meio da reciprocidade, do afeto e da confiança (Imagem: yourbay | Shutterstock)

A carta “2 de Copas” favorece encontros, reciprocidade e conexões baseadas em afeto e confiança. No amor, uma relação poderá se fortalecer por meio de uma conversa sincera ou de uma demonstração mútua de carinho. Na carreira, uma parceria poderá ser especialmente produtiva. Na saúde, o equilíbrio emocional contribuirá para seu bem-estar. Entre amigos, uma amizade poderá ganhar ainda mais cumplicidade e mostrar o quanto há apoio verdadeiro ao seu redor.

Leão — 3 de Paus

Leão encontrará novas possibilidades para expandir seus planos, relações e experiências (Imagem: yourbay | Shutterstock)

A carta “3 de Paus” direciona seus olhos para o futuro e mostra que novos horizontes começarão a se abrir. No amor, você poderá perceber que uma relação tem potencial para crescer. Na carreira, planos iniciados anteriormente poderão começar a apresentar novas possibilidades. Na saúde, procure organizar melhor sua rotina para acompanhar seus objetivos sem se sobrecarregar. Entre amigos, convites, viagens ou projetos em conjunto poderão ampliar seu círculo e trazer experiências diferentes.

Virgem — Cavaleiro de Ouros

Virgem avançará com estabilidade e fortalecerá seus objetivos por meio da disciplina e da constância (Imagem: yourbay | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Ouros” traz estabilidade e progresso construído com paciência. No amor, atitudes constantes terão mais valor do que grandes promessas. Na carreira, disciplina e organização ajudarão a consolidar seus objetivos. Na saúde, manter hábitos simples e consistentes será muito positivo. Entre amigos, você poderá contar com pessoas confiáveis e fortalecer vínculos que demonstrarão presença mesmo nos pequenos gestos.

Libra — Pajem de Paus

Libra estará mais aberto a novidades, ideias criativas e experiências diferentes (Imagem: yourbay | Shutterstock)

A carta “Pajem de Paus” traz entusiasmo, curiosidade e vontade de experimentar algo novo. No amor, uma mensagem ou aproximação poderá despertar seu interesse. Na carreira, uma ideia criativa poderá abrir caminho para um projeto estimulante. Na saúde, movimentar-se e quebrar a monotonia ajudarão a renovar sua disposição. Entre amigos, um convite inesperado poderá render uma experiência divertida e colocá-lo(a) em contato com pessoas novas.

Escorpião — 6 de Espadas

Escorpião deixará situações desgastantes para trás e buscará relações e caminhos mais tranquilos (Imagem: yourbay | Shutterstock)

A carta “6 de Espadas” indica uma transição e o afastamento gradual de situações que trouxeram desgaste. No amor, você poderá começar a deixar para trás uma mágoa e buscar relações mais tranquilas. Na carreira, uma mudança poderá conduzi-lo(a) a um cenário mais estável. Na saúde, cuide da mente e dê espaço para o descanso emocional. Entre amigos, você tenderá a se aproximar de quem oferece paz e poderá se afastar naturalmente de relações marcadas por conflitos.

Sagitário — Pajem de Copas

Sagitário viverá momentos de maior sensibilidade, carinho e criatividade (Imagem: yourbay | Shutterstock)

A carta “Pajem de Copas” traz sensibilidade, romantismo e pequenas surpresas capazes de tocar o coração. No amor, uma mensagem carinhosa ou uma nova aproximação poderá despertar sentimentos. Na carreira, uma ideia criativa poderá surgir de maneira inesperada. Na saúde, cuidar das emoções será essencial para manter o equilíbrio. Entre amigos, demonstrações de carinho e conversas sinceras poderão fortalecer vínculos e trazer uma agradável sensação de acolhimento.

Capricórnio — 5 de Copas

Capricórnio precisará lidar com frustrações sem perder de vista as oportunidades que ainda estarão disponíveis (Imagem: yourbay | Shutterstock)

A carta “5 de Copas” pede cuidado para não se prender excessivamente ao que não saiu como esperado. No amor, uma decepção poderá trazer tristeza, mas também mostrará o que precisa ser compreendido ou deixado para trás. Na carreira, uma frustração não deverá apagar as oportunidades que continuarão disponíveis. Na saúde, cuide do emocional e procure não acumular sentimentos. Entre amigos, permita-se receber o apoio de quem demonstra preocupação genuína com você.

Aquário — 10 de Espadas

Aquário encerrará uma fase desgastante e abrirá espaço para mudanças e reconstruções (Imagem: yourbay | Shutterstock)

A carta “10 de Espadas” marca o encerramento de uma fase desgastante e abre espaço para uma reconstrução. No amor, uma situação que chegou ao limite poderá finalmente ser encerrada ou transformada. Na carreira, uma etapa difícil começará a perder força. Na saúde, o descanso será essencial para recuperar a energia física e mental. Entre amigos, alguns afastamentos poderão acontecer, mas também ajudarão você a perceber quais relações realmente merecem permanecer em sua vida.

Peixes — 3 de Espadas

Peixes precisará reconhecer e lidar com sentimentos difíceis para superar mágoas e frustrações (Imagem: yourbay | Shutterstock)

A carta “3 de Espadas” traz à tona sentimentos que precisam ser reconhecidos para que possam ser curados. No amor, uma conversa difícil ou uma decepção poderá exigir maturidade emocional. Na carreira, uma frustração poderá ensinar algo importante sobre expectativas e escolhas. Na saúde, cuide especialmente do estresse e do desgaste emocional. Entre amigos, uma mágoa poderá vir à tona, mas uma conversa honesta também poderá ajudar a esclarecer e reparar um vínculo.