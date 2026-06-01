Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 01/06/2026

A primeira segunda-feira de junho trará uma energia de reflexão, movimento e novos aprendizados emocionais. Algumas cartas do tarot indicam crescimento, clareza e oportunidades importantes, enquanto outras alertam para conflitos, desgaste emocional e necessidade de agir com mais paciência. O dia favorecerá quem conseguir ouvir a própria intuição, sem deixar de agir de forma consciente.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — A Sacerdotisa

O dia favorecerá silêncio, observação e maior conexão do ariano com sua intuição (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Segundo a carta “A Sacerdotisa”, o dia favorecerá silêncio, observação e maior conexão com sua intuição. No amor, você poderá perceber sentimentos escondidos ou entender melhor situações que antes causavam dúvidas. Na carreira, agir com estratégia e discrição será mais inteligente do que revelar todos os seus planos. A saúde emocional melhorará quando você respeitar seus momentos de descanso e introspecção. Entre amigos, você tenderá a buscar relações mais profundas e verdadeiras.

Touro — Cavaleiro de Espadas

O dia trará ao taurino movimento, decisões rápidas e necessidade de agir com mais coragem (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Espadas” mostra que o dia trará movimento, decisões rápidas e necessidade de agir com mais coragem diante dos desafios. No amor, conversas intensas poderão movimentar emoções e trazer esclarecimentos importantes. Na carreira, oportunidades surgirão rapidamente, exigindo atenção e agilidade nas respostas. A saúde pedirá cuidado com ansiedade e excesso de impulsividade mental. Entre amigos, discussões poderão acontecer se faltar paciência para ouvir opiniões diferentes.

Gêmeos — Cavaleiro de Ouros

O dia favorecerá estabilidade, disciplina e construção gradual dos objetivos do geminiano (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Ouros” indica que o dia favorecerá estabilidade, disciplina e construção gradual dos seus objetivos. No amor, atitudes constantes e sinceras fortalecerão vínculos importantes. Na carreira, dedicação e responsabilidade poderão trazer reconhecimento e segurança financeira no futuro. A saúde melhorará quando você respeitar seu ritmo e evitar exageros na rotina. Entre amigos, relações tranquilas e confiáveis ganharão mais valor.

Câncer — 10 de Ouros

O dia favorecerá a estabilidade emocional, a prosperidade e o fortalecimento das relações pessoais do canceriano (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Segundo a carta “10 de Ouros”, o dia favorecerá a estabilidade emocional, a prosperidade e o fortalecimento das relações pessoais. No amor, haverá mais maturidade, acolhimento e sensação de segurança afetiva. Na carreira, oportunidades financeiras ou reconhecimento profissional tenderão a trazer mais tranquilidade. A saúde melhorará quando você encontrar equilíbrio entre responsabilidades e prazer. Entre amigos e família, o clima será harmonioso e cheio de apoio verdadeiro.

Leão — O Julgamento

O dia trará ao leonino renascimentos, clareza emocional e decisões importantes sobre o futuro (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “O Julgamento” indica que o dia trará renascimentos, clareza emocional e decisões importantes sobre o futuro. No amor, conversas sinceras poderão ajudar a encerrar pendências e abrir espaço para uma nova fase. Na carreira, oportunidades surgirão quando você confiar mais no próprio potencial e deixar o passado para trás. A saúde emocional melhorará quando você abandonar culpas e cobranças antigas. Entre amigos, reencontros e diálogos importantes tenderão a mexer com suas emoções.

Virgem — 5 de Espadas

O virginiano precisará ter cuidado com conflitos e desgaste emocional (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “5 de Espadas” alerta para conflitos, desgaste emocional e necessidade de evitar disputas desnecessárias. No amor, insistir em ter razão poderá gerar afastamentos e mágoas difíceis de resolver. Na carreira, será importante agir com diplomacia diante de ambientes competitivos ou tensos. A saúde emocional pedirá mais equilíbrio e menos excesso de cobrança mental. Entre amigos, escolha melhor suas batalhas e preserve sua paz.

Libra — Ás de Espadas

O dia do libriano favorecerá clareza mental, novas ideias e decisões importantes (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Segundo a carta “Ás de Espadas”, o dia favorecerá clareza mental, novas ideias e decisões importantes. No amor, conversas sinceras ajudarão você a entender melhor seus sentimentos e expectativas. Na carreira, oportunidades ligadas à comunicação e novos projetos tenderão a ganhar força rapidamente. A saúde melhorará quando você enfrentar situações sem fugir da verdade. Entre amigos, trocas honestas fortalecerão relações.

Escorpião — 7 de Ouros

O dia favorecerá a paciência, o amadurecimento e a reflexão do escorpiano sobre tudo o que vem sendo construído (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “7 de Ouros” mostra que o dia favorecerá a paciência, o amadurecimento e a reflexão sobre tudo o que vem sendo construído nos últimos meses. No amor, as relações tenderão a evoluir lentamente, mas de maneira mais sólida e verdadeira. Na carreira, os resultados poderão demorar um pouco mais para aparecer, mas seu esforço não será desperdiçado. A saúde melhorará quando você respeitar seu tempo e evitar excesso de autocobrança. Entre amigos, conversas tranquilas ajudarão a trazer mais equilíbrio emocional.

Sagitário — 3 de Paus

O dia favorecerá expansão, novos planos e crescimento do sagitariano em diferentes áreas da vida (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “3 de Paus” indica que o dia favorecerá expansão, novos planos e crescimento pessoal em diferentes áreas da vida. No amor, as relações poderão avançar para uma fase mais madura e cheia de expectativas positivas. Na carreira, projetos importantes começarão a mostrar evolução, e novas oportunidades surgirão. A saúde melhorará quando você encontrar motivação e propósito nos seus objetivos. Entre amigos, conversas inspiradoras abrirão novos caminhos.

Capricórnio — 5 de Paus

O dia poderá trazer conflitos de opinião e sensação de competição excessiva ao capricorniano (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Segundo a carta “5 de Paus”, o dia poderá trazer irritações, conflitos de opinião e sensação de competição excessiva. No amor, pequenas divergências poderão ganhar força se faltar diálogo e compreensão. Na carreira, os desafios exigirão mais paciência e jogo de cintura para lidar com pessoas difíceis. A saúde emocional pedirá atenção ao estresse e ao acúmulo de tensão mental. Entre amigos, evite alimentar disputas desnecessárias.

Aquário — 9 de Paus

O aquariano poderá sentir a necessidade de proteger sua energia ao longo do dia (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “9 de Paus” indica que você poderá sentir cansaço emocional e necessidade de proteger mais sua energia ao longo do dia. No amor, experiências antigas poderão fazer você agir de forma defensiva sem perceber. Na carreira, apesar do desgaste, sua persistência será importante para superar obstáculos. A saúde pedirá mais descanso e atenção aos sinais do corpo e da mente. Entre amigos, tente não carregar tudo sozinho(a).

Peixes — O Louco

O dia favorecerá liberdade, novos começos e a vontade do pisciano de viver experiências diferentes (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “O Louco” mostra que o dia favorecerá liberdade, novos começos e vontade de viver experiências diferentes. No amor, você poderá sentir necessidade de viver relações mais leves e espontâneas. Na carreira, oportunidades inesperadas surgirão, exigindo coragem para sair da zona de conforto. A saúde melhorará quando você desacelerar a autocobrança e se permitir viver com mais leveza. Entre amigos, convites e novidades prometem deixar a segunda-feira mais divertida e movimentada.