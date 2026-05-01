Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 01/05/2026

De acordo com as cartas do Tarô, a sexta-feira abrirá o mês com uma energia intensa de movimento, escolhas e oportunidades de transformação. O dia trará um convite claro: sair do automático e assumir as rédeas do próprio caminho.
Enquanto algumas cartas indicam desafios internos e possíveis ilusões, outras revelam crescimento, viradas de destino e um forte poder de realização. O dia pedirá mais consciência para evitar padrões repetitivos — e coragem para agir de forma diferente e mais alinhada com o que você realmente deseja.
A seguir, confira as previsões do Tarot do dia para o seu signo e aproveite da melhor forma!
Áries — O Diabo
Nesta sexta-feira, tenha atenção aos padrões repetitivos e apegos. A carta do Tarot “O Diabo” indica a necessidade de libertação de situações ou comportamentos que limitam sua vida.
Touro — 7 de Copas
Muitas opções poderão gerar confusão. Segundo a carta “7 de Copas”, o dia pedirá clareza para não se perder em ilusões ou expectativas irreais.
Gêmeos — Ás de Ouros
A carta “Ás de Ouros” indica nova oportunidade no campo material. O dia favorecerá o crescimento financeiro e o início de algo promissor.
Câncer — Pajem de Espadas
Curiosidade e novas informações marcarão o dia, conforme a carta “Pajem de Espadas”. Algo poderá ser revelado. Observe antes de agir.
Leão — 4 de Copas
Cuidado com o desinteresse ou com a insatisfação. A carta “4 de copas” indica que você poderá ignorar oportunidades importantes.
Virgem — 6 de Copas
A carta “6 de Copas” indica nostalgia e reencontros. O passado poderá trazer aprendizados ou conexões especiais.
Libra — Rei de Ouros
Estabilidade e segurança marcarão seu dia, conforme a carta “Rei de Ouros”. A sexta-feira favorecerá decisões financeiras e a construção de algo sólido.
Escorpião — 6 de Espadas
A carta “6 de Espadas” indica transição e superação. Você poderá deixar para trás uma fase difícil e caminhar para algo mais leve.
Sagitário — O Carro
A carta “O Carro” indica movimento e conquista para o dia. O momento favorecerá decisões firmes e o avanço em objetivos importantes.
Capricórnio — A Roda da Fortuna
Mudanças e viradas de destino. Segundo a carta “A Roda da Fortuna”, o dia poderá trazer reviravoltas importantes. Confie no fluxo.
Aquário — Cavaleiro de Espadas
A carta “Cavaleiro de Espadas” indica ação rápida e decisões impulsivas neste início de mês. O dia pedirá cuidado com atitudes precipitadas.
Peixes — O Mago
Poder de realização. A carta “O Mago” indica que o signo de Peixes terá tudo o que precisa para iniciar algo importante. Confie na sua capacidade.