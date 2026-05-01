Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 01/05/2026

De acordo com as cartas do Tarô, a sexta-feira abrirá o mês com uma energia intensa de movimento, escolhas e oportunidades de transformação. O dia trará um convite claro: sair do automático e assumir as rédeas do próprio caminho.

Enquanto algumas cartas indicam desafios internos e possíveis ilusões, outras revelam crescimento, viradas de destino e um forte poder de realização. O dia pedirá mais consciência para evitar padrões repetitivos — e coragem para agir de forma diferente e mais alinhada com o que você realmente deseja.

A seguir, confira as previsões do Tarot do dia para o seu signo e aproveite da melhor forma!

Áries — O Diabo

O ariano precisará ter atenção com padrões repetitivos nesta sexta-feira (Imagem: Daviddwi10 | Shutterstock)

Nesta sexta-feira, tenha atenção aos padrões repetitivos e apegos. A carta do Tarot “O Diabo” indica a necessidade de libertação de situações ou comportamentos que limitam sua vida.

Touro — 7 de Copas

O dia pedirá clareza ao taurino para não se perder em ilusões ou expectativas (Imagem: Daviddwi10 | Shutterstock)

Muitas opções poderão gerar confusão. Segundo a carta “7 de Copas”, o dia pedirá clareza para não se perder em ilusões ou expectativas irreais.

Gêmeos — Ás de Ouros

O dia favorecerá o crescimento financeiro do geminiano (Imagem: Daviddwi10 | Shutterstock)

A carta “Ás de Ouros” indica nova oportunidade no campo material. O dia favorecerá o crescimento financeiro e o início de algo promissor.

Câncer — Pajem de Espadas

A curiosidade marcará o dia do canceriano (Imagem: Daviddwi10 | Shutterstock)

Curiosidade e novas informações marcarão o dia, conforme a carta “Pajem de Espadas”. Algo poderá ser revelado. Observe antes de agir.

Leão — 4 de Copas

O leonino precisará ter cuidado com o desinteresse ou a insatisfação (Imagem: Daviddwi10 | Shutterstock)

Cuidado com o desinteresse ou com a insatisfação. A carta “4 de copas” indica que você poderá ignorar oportunidades importantes.

Virgem — 6 de Copas

O passado poderá trazer aprendizados ou conexões especiais ao virginiano (Imagem: Daviddwi10 | Shutterstock)

A carta “6 de Copas” indica nostalgia e reencontros. O passado poderá trazer aprendizados ou conexões especiais.

Libra — Rei de Ouros

O dia favorecerá as decisões financeiras do libriano (Imagem: Daviddwi10 | Shutterstock)

Estabilidade e segurança marcarão seu dia, conforme a carta “Rei de Ouros”. A sexta-feira favorecerá decisões financeiras e a construção de algo sólido.

Escorpião — 6 de Espadas

O escorpiano poderá deixar uma fase difícil para trás e caminhar para algo mais leve (Imagem: Daviddwi10 | Shutterstock)

A carta “6 de Espadas” indica transição e superação. Você poderá deixar para trás uma fase difícil e caminhar para algo mais leve.

Sagitário — O Carro

O momento favorecerá decisões firmes e o avanço do sagitariano (Imagem: Daviddwi10 | Shutterstock)

A carta “O Carro” indica movimento e conquista para o dia. O momento favorecerá decisões firmes e o avanço em objetivos importantes.

Capricórnio — A Roda da Fortuna

O dia poderá trazer reviravoltas importantes ao capricorniano (Imagem: Daviddwi10 | Shutterstock)

Mudanças e viradas de destino. Segundo a carta “A Roda da Fortuna”, o dia poderá trazer reviravoltas importantes. Confie no fluxo.

Aquário — Cavaleiro de Espadas

O dia pedirá que o aquariano tenha cuidado com atitudes precipitadas (Imagem: Daviddwi10 | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Espadas” indica ação rápida e decisões impulsivas neste início de mês. O dia pedirá cuidado com atitudes precipitadas.

Peixes — O Mago

O pisciano terá tudo o que precisa para iniciar algo importante (Imagem: Daviddwi10 | Shutterstock)

Poder de realização. A carta “O Mago” indica que o signo de Peixes terá tudo o que precisa para iniciar algo importante. Confie na sua capacidade.