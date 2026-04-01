Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 01/04/2026

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A quarta-feira abrirá o mês de abril com uma energia de sensibilidade, novos impulsos e necessidade de clareza emocional. Algumas cartas indicam dúvidas e confusões internas, enquanto outras trazem esperança, crescimento e oportunidades. O dia pedirá conexão com a intuição, mas também atenção às ilusões.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 8 de Espadas

O ariano deverá ter cuidado com pensamentos limitantes (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

Cuidado com pensamentos limitantes. Você poderá se sentir presa(o) a uma situação, mas a carta “8 de Espadas” mostra que haverá mais liberdade do que parece. Questione seus medos.

Touro — 5 de Espadas

O taurino deverá evitar conflitos desnecessários nesta quarta-feira (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

Evite conflitos desnecessários. A carta “5 de Espadas” indica que o dia poderá trazer discussões ou disputas de ego. Nem toda batalha valerá a pena.

Gêmeos — A Lua

O geminiano deverá confiar mais na própria intuição (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

Emoções intensas e possíveis dúvidas. A carta “A Lua” pede atenção a ilusões e interpretações equivocadas. Confie na intuição, mas busque clareza.

Câncer — A Imperatriz

O dia favorecerá o cuidado do canceriano consigo mesmo (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

Crescimento, autoestima e abundância estarão em alta, conforme a carta “A Imperatriz”. O dia favorecerá o cuidado consigo e a conexão com o seu poder pessoal.

Leão — Ás de Paus

Um novo impulso surgirá na vida do leonino (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

Um novo impulso surgirá. A carta “Ás de Paus” indica entusiasmo, criatividade e oportunidade de iniciar algo importante.

Virgem — 7 de Copas

O dia pedirá foco e clareza ao virginiano (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

Muitas opções poderão gerar confusão. A carta “7 de Copas” pede foco e clareza para não se perder em ilusões ou expectativas irreais.

Libra — 2 de Espadas

O dia pedirá que o libriano encare uma situação que está evitando (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

A carta “2 de Espadas” indica que haverá dificuldade em decidir. O dia pedirá que você encare uma situação que pode estar evitando. Não adie escolhas importantes.

Escorpião — 6 de Ouros

O dia do escorpiano favorecerá generosidade, apoio e relações mais justas (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

A carta “6 de Ouros” mostra que haverá equilíbrio nas trocas. O dia favorecerá generosidade, apoio e relações mais justas. Dar e receber precisarão estar em harmonia.

Sagitário — A Estrela

O dia trará leveza, fé e confiança ao sagitariano (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

Esperança e renovação estarão em alta, conforme a carta “A Estrela”. O dia trará leveza, fé e confiança no futuro. Confie no processo.

Capricórnio — Cavaleiro de Copas

O dia do capricorniano favorecerá encontros, declarações e conexão emocional (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

Romantismo e sensibilidade marcarão o dia, conforme a carta “Cavaleiro de Copas”. O dia favorecerá encontros, declarações e conexão emocional. Apenas evite idealizações.

Aquário — Pajem de Paus

Uma nova ideia ou convite poderá trazer uma energia diferente para o dia do aquariano (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

A carta “Pajem de Paus” indica novidades e entusiasmo. Uma nova ideia ou convite poderá trazer energia diferente para o seu dia.

Peixes — 3 de Paus

O dia favorecerá o planejamento e a visão de futuro do pisciano (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

A carta “3 de Paus” indica expansão e novos horizontes. O dia favorecerá o planejamento e a visão de futuro. Algo começará a se desenhar no horizonte.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.