Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 01/03/2026

O primeiro dia de março chegará com iniciativa, decisões importantes e abertura de novos caminhos. As cartas do tarot indicam movimento, recomeços e necessidade de clareza emocional. A data poderá marcar viradas internas significativas — especialmente para quem estiver pronto para agir.
Abaixo, confira o que as cartas do tarot revelam para cada signo!
Áries — Rei de Paus
A carta “Rei de Paus” indica liderança e autoconfiança. Você começará o mês com iniciativa e coragem para tomar decisões importantes. Portanto, assuma o protagonismo sem medo.
Touro — 5 de Paus
Pequenas disputas ou divergências poderão surgir, conforme a carta “5 de Paus”. Diante disso, evite competir por algo que não vale a sua energia. Escolha a paz.
Gêmeos — 2 de Paus
Planejamento e visão de futuro marcarão o seu domingo. Segundo a carta “2 de Paus”, um novo caminho começará a se desenhar. Contudo, procure pensar estrategicamente antes de agir.
Câncer — 2 de Ouros
A carta “2 de Ouros” pede equilíbrio entre as responsabilidades. Você poderá se sentir dividido(a) entre duas situações. A organização será essencial para manter a estabilidade.
Leão — O Louco
Um novo ciclo e a coragem para arriscar marcarão o seu dia. A carta “O Louco” fala sobre liberdade e recomeço. Ao longo deste domingo, confie no seu instinto, mas evite a impulsividade.
Virgem — O Julgamento
De acordo com a carta “O Julgamento”, decisões definitivas ganharão destaque. Algo poderá se esclarecer, trazendo libertação. Será dia de assumir responsabilidades e virar a página.
Libra — 2 de Espadas
A carta “2 de Espadas” lembra que evitar decisões não resolve o problema. Pelo contrário, talvez você esteja adiando uma escolha importante. O ideal será encarar as situações com honestidade emocional.
Escorpião — Cavaleiro de Paus
Segundo a carta “Cavaleiro de Paus”, haverá movimento e entusiasmo neste domingo. O dia poderá trazer novidades rápidas ou impulsos para mudar algo. Portanto, canalize a sua energia com foco.
Sagitário — Rainha de Espadas
A carta “Rainha de Espadas” sinaliza clareza e posicionamento firme. Ao longo do dia, a comunicação objetiva será fundamental, assim como o descarte das ilusões.
Capricórnio — O Mundo
Conclusão e conquista marcarão o seu domingo. Conforme a carta “O Mundo”, um ciclo importante se encerrará com a sensação de dever cumprido. Aproveite o dia para celebrar o seu crescimento.
Aquário — Pajem de Copas
Sensibilidade e boas surpresas emocionais te encontrarão. Segundo a carta “Pajem de Copas”, um convite ou uma mensagem poderá tocar o seu coração. Permita-se sentir.
Peixes — A Estrela
A carta “A Estrela” indica esperança renovada. O dia trará fé, leveza e sinais de que você está no caminho certo. Portanto, confie nos seus sonhos.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.