As cartas do tarot indicam um domingo de iniciativas e decisões importantes, com um convite para equilibrar desejos e responsabilidades. Alguns signos poderão sentir vontade de experimentar novidades, colocar projetos em movimento e aproveitar oportunidades. Para outros, o dia pedirá atenção ao cansaço acumulado, respeito aos próprios limites e cuidado para evitar conflitos desnecessários.

Cartas como “O Mago”, “O Carro” e o “Cavaleiro de Paus” destacam a importância da iniciativa e da coragem para conquistar novos espaços, enquanto o “10 de Paus”, o “4 de Espadas” e “A Temperança” lembram que nem sempre fazer mais significa alcançar melhores resultados.

O conselho para este dia é respeitar o próprio ritmo, valorizar as relações verdadeiras e compreender que o descanso também pode ser uma escolha importante para começar a semana com mais disposição.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada signo!

Áries — 10 de Paus

O ariano deverá reconhecer o que realmente precisa de atenção imediata (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “10 de Paus” indica que você poderá chegar ao domingo com a sensação de carregar responsabilidades demais, inclusive algumas que poderiam ser compartilhadas.

No amor, tomar todas as decisões ou tentar resolver os problemas da relação sem ajuda poderá gerar desgaste. Por isso, será importante conversar sobre uma divisão mais equilibrada das tarefas.

Na carreira, pendências e preocupações profissionais poderão ocupar seus pensamentos até nos momentos de descanso. Vale, então, identificar o que realmente precisa de atenção imediata.

Nos cuidados com a saúde, a carta sugere atenção ao cansaço físico e mental.

Entre amigos, poderá haver ofertas de ajuda ou companhia, e aceitar esse apoio será uma forma de permitir que outras pessoas também cuidem de você.

Touro — O Mago

O taurino terá um domingo de criatividade e iniciativa (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “O Mago” anuncia um domingo de criatividade, iniciativa e possibilidades de transformar ideias em ações concretas.

No amor, sua capacidade de comunicação poderá favorecer aproximações e conversas interessantes, especialmente se você estiver disposto(a) a demonstrar sentimentos sem esperar que a outra pessoa tome todas as atitudes.

Na carreira, uma habilidade pouco explorada poderá despertar ideias para novos projetos, negócios ou fontes de renda, mostrando que você possui mais recursos do que imagina.

A saúde se beneficiará de atividades que estimulem a disposição e a concentração.

Entre amigos, você poderá receber indicações de contatos ou oportunidades que ajudarão a colocar seus planos em movimento.

Gêmeos — Pajem de Ouros

O geminiano encontrará espaço para conversar sobre planos financeiros ou projetos compartilhados (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “Pajem de Ouros” traz uma energia de aprendizado, planejamento e oportunidades que poderão contribuir para seu crescimento pessoal e profissional.

No amor, uma aproximação poderá evoluir por meio de atitudes simples e consistentes, enquanto quem estiver em uma relação encontrará espaço para conversar sobre planos financeiros ou projetos compartilhados.

Na carreira, um curso, uma proposta inicial ou a possibilidade de desenvolver novas habilidades poderá despertar interesse, especialmente se você estiver buscando alternativas para ampliar seus rendimentos.

A saúde se beneficiará da adoção de hábitos mais organizados.

Entre amigos, algumas pessoas poderão compartilhar informações úteis ou incentivar você a investir em um objetivo que vinha sendo adiado.

Câncer — 7 de Paus

O canceriano deverá estabelecer limites nas relações afetivas (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “7 de Paus” indica que você poderá precisar se posicionar com firmeza para defender suas escolhas, especialmente se outras pessoas discordarem ou tentarem interferir em suas decisões.

No amor, estabelecer limites será importante para evitar cobranças excessivas ou situações em que você se sente obrigado a justificar constantemente suas atitudes.

Na carreira, um projeto poderá exigir persistência e confiança nas próprias habilidades, principalmente se você estiver enfrentando questionamentos sobre seus planos.

A saúde pedirá atenção à tensão acumulada e à necessidade de relaxar.

Entre amigos, será fundamental compreender que manter sua posição não significa transformar toda diferença de opinião em um conflito.

Leão — Cavaleiro de Paus

O leonino terá um domingo movimentado e com convites inesperados (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Paus” anuncia um domingo movimentado, marcado por entusiasmo, convites inesperados e vontade de experimentar novas experiências.

No amor, uma atração intensa poderá despertar interesse, mas será importante não confundir empolgação momentânea com promessas de compromisso, especialmente em aproximações recentes.

Na carreira, uma ideia ousada ou oportunidade de expansão poderá ganhar força, incentivando você a planejar os próximos passos com mais coragem.

A saúde se beneficiará de atividades físicas e momentos que ajudem a liberar a energia acumulada.

Entre amigos, poderão surgir convites para viagens, passeios ou programas espontâneos que tornarão o dia mais animado.

Virgem — O Carro

O virginiano deverá organizar prioridades antes de começar a semana (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “O Carro” traz uma energia de determinação, movimento e capacidade de superar obstáculos por meio de decisões mais firmes.

No amor, uma conversa poderá ajudar a definir os próximos passos de uma relação, especialmente se você vinha esperando que determinadas situações se resolvessem sozinhas.

Na carreira, projetos que exigirem iniciativa ou mudanças de estratégia poderão ganhar força, sendo importante organizar prioridades antes de começar a próxima semana.

A saúde se beneficiará de atividades que movimentem o corpo e renovem a disposição.

Entre amigos, poderão surgir convites ou oportunidades que incentivarão você a sair da rotina e explorar novos caminhos.

Libra — Pajem de Copas

O libriano terá um domingo de sensibilidade e romantismo (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “Pajem de Copas” anuncia um domingo de sensibilidade, romantismo e pequenas surpresas que poderão tornar o dia mais agradável.

No amor, uma mensagem carinhosa, um elogio ou uma aproximação inesperada poderá despertar sentimentos, especialmente para quem estiver aberto(a) a conhecer alguém sem criar expectativas excessivas.

Na carreira, uma ideia criativa poderá surgir durante uma conversa descontraída, oferecendo inspiração para projetos que serão desenvolvidos nos próximos dias.

A saúde se beneficiará de momentos prazerosos e atividades que tragam leveza. Entre amigos, poderão surgir convites espontâneos ou demonstrações de carinho que fortalecerão os vínculos.

Escorpião — Rainha de Espadas

O escorpiano deverá priorizar relações que respeitem sua individualidade (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “Rainha de Espadas” convida você a observar os acontecimentos com objetividade e reconhecer quando é necessário estabelecer limites mais claros.

No amor, uma conversa sincera poderá esclarecer expectativas e ajudar a compreender se existe reciprocidade, especialmente quando você sentir que está fazendo concessões demais.

Na carreira, decisões relacionadas a contratos, planejamento ou questões financeiras exigirão atenção aos detalhes e menos influência de opiniões externas.

A saúde pedirá cuidado com a tensão mental e o excesso de cobranças. Entre amigos, será importante evitar julgamentos precipitados e priorizar relações que respeitem sua individualidade.

Sagitário — 5 de Paus

O sagitariano deverá evitar discussões desnecessárias e buscar mais flexibilidade (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “5 de Paus” indica que o domingo poderá trazer divergências de opinião e pequenas disputas, especialmente em encontros familiares ou situações que envolvam interesses diferentes.

No amor, poderão surgir discussões se cada pessoa insistir em defender seu ponto de vista sem ouvir o outro. Será importante lembrar que a relação não precisa ser uma competição.

Na carreira, a concorrência ou a convivência com pessoas de estilos diferentes poderá exigir flexibilidade e disposição para negociar.

Nos cuidados com a saúde, a carta sugere atenção à irritabilidade e ao estresse. Entre amigos, vale evitar provocações e ter cuidado para que comentários descontraídos não se transformem em desentendimentos.

Capricórnio — 4 de Espadas

O capricorniano precisará priorizar o descanso e recuperar as energias (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “4 de Espadas” mostra que você poderá precisar reservar o domingo para recuperar as energias e compreender que nem todas as responsabilidades precisam ser resolvidas imediatamente.

No amor, momentos de silêncio e tranquilidade poderão ajudar a preservar a harmonia, especialmente se você estiver emocionalmente cansado ou precisar organizar os próprios pensamentos.

Na carreira, será melhor evitar decisões precipitadas e aproveitar o descanso para avaliar prioridades antes de iniciar uma nova semana.

A saúde pedirá atenção especial ao sono e à recuperação física e mental.

Entre amigos, será importante compreender que recusar um convite não significará falta de carinho, mas uma necessidade legítima de cuidar de si.

Aquário — Cavaleiro de Ouros

O aquariano terá um domingo de responsabilidade e persistência (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Ouros” traz uma energia de responsabilidade, persistência e construção de resultados por meio de atitudes consistentes.

No amor, demonstrações práticas de carinho poderão fortalecer a confiança, especialmente quando existir disposição para construir uma relação sem pressa e com objetivos claros.

Na carreira, um projeto poderá avançar lentamente, mas a organização e a dedicação serão fundamentais para alcançar resultados duradouros, principalmente em questões financeiras.

A saúde se beneficiará de hábitos regulares e cuidados constantes.

Entre amigos, algumas pessoas poderão procurar sua ajuda em assuntos práticos ou reconhecer sua capacidade de cumprir aquilo que promete.

Peixes — A Temperança

O pisciano deverá buscar equilíbrio nas relações e agir com paciência (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “A Temperança” convida você a encontrar equilíbrio entre sentimentos, responsabilidades e necessidades pessoais, evitando atitudes extremas diante de situações que exigem paciência.

No amor, uma conversa tranquila poderá ajudar a superar diferenças e fortalecer a confiança, especialmente quando existir disposição para ouvir sem tentar impor o próprio ponto de vista.

Na carreira, ajustes de planejamento e negociações poderão apresentar resultados positivos quando conduzidos com calma, mostrando que pequenas mudanças também poderão produzir avanços importantes.

A saúde se beneficiará de uma rotina equilibrada e de momentos de descanso. Entre amigos, algumas pessoas poderão procurar sua companhia para resolver desentendimentos ou compartilhar experiências que tragam serenidade.