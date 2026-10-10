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Tarot do dia 10/10/2026: as cartas apontam alegrias e conquistas para alguns signos

7 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 10/10/26 06h07
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Segundo as cartas do tarot, o sábado favorecerá reconciliações e fortalecimento dos vínculos afetivos (Imagem: Alistair McDonald | Shutterstock)

Segundo as cartas do tarot, o sábado será marcado por renovação emocional, amadurecimento e novas oportunidades. Alguns signos poderão viver momentos de alegria e realização, enquanto outros precisarão encerrar ciclos, acolher seus sentimentos e buscar mais equilíbrio. A leitura também aponta um dia favorável a reconciliações, ao fortalecimento dos vínculos afetivos e ao reconhecimento das próprias conquistas. A mensagem central é que cada experiência, mesmo a mais desafiadora, pode abrir caminho para um novo começo.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 10 de Espadas

Ilustração de um carneiro de perfil, voltado para a direita. O animal tem o rosto creme, bochecha alaranjada, chifres grandes em verde-limão e detalhes em lilás. Há linhas pretas que marcam os contornos e os traços do rosto. A imagem está dentro de um círculo preto com pequenas estrelas coloridas. Em fundo verde-claro.
Segundo o tarot, neste sábado, o ariano poderá encontrar novas oportunidades na carreira (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

A carta “10 de Espadas” indica que você pode estar chegando ao fim de uma situação que vinha provocando desgaste emocional. No amor, será importante reconhecer padrões que já não fazem bem e evitar insistir em relações que trazem mais sofrimento do que felicidade. Na carreira, uma mudança de planos poderá ser necessária para abrir espaço a novas oportunidades. A saúde pedirá descanso e atenção aos sinais de esgotamento. Entre amigos, procure estar perto de pessoas que oferecem apoio verdadeiro e não alimentam conflitos desnecessários.

Touro — O Eremita

Ilustração de um touro de perfil, com cabeça voltada para a esquerda, pele alaranjada e dois chifres lilás com listras escuras. O animal tem focinho creme, olho preto e uma argola lilás no nariz. Há linhas pretas que destacam os contornos e os traços do rosto. A imagem está dentro de um círculo preto com pequenas estrelas coloridas. Em fundo verde-claro.
O taurino deverá buscar respostas dentro de si antes de tomar decisões importantes (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

A carta “O Eremita” convida a desacelerar e buscar respostas dentro de si antes de tomar decisões importantes. No amor, um momento de reflexão poderá ajudar a compreender melhor seus sentimentos e aquilo que realmente deseja de uma relação. Na carreira, trabalhar com concentração e planejamento tenderá a trazer bons resultados. Nos cuidados com a saúde, procure reservar tempo para o descanso e para momentos de tranquilidade. Entre amigos, respeite sua necessidade de recolhimento, mas não deixe de cultivar os vínculos que fazem bem.

Gêmeos — Rei de Copas

Ilustração de dois rostos humanos estilizados, posicionados em sentidos opostos e parcialmente unidos. As figuras têm pele creme, bochechas alaranjadas e cabelos em tons de alaranjado, verde-limão e lilás. Ambas estão com os olhos fechados e apresentam traços pretos no rosto. A imagem está dentro de um círculo preto com pequenas estrelas coloridas. Em fundo verde-claro.
O geminiano terá um dia de equilíbrio emocional e maturidade (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

A carta “Rei de Copas” traz equilíbrio emocional e maturidade, favorecendo decisões mais conscientes. No amor, será mais fácil expressar sentimentos com serenidade e resolver situações que antes provocavam insegurança. Na carreira, sua capacidade de lidar com diferentes pessoas poderá abrir portas. A saúde pedirá atenção ao bem-estar emocional e à qualidade do descanso. Entre amigos, alguém pode procurar seus conselhos, reconhecendo sua sensibilidade e habilidade para compreender diferentes situações.

Câncer — O Sol

Ilustração de um caranguejo visto de frente, com corpo alaranjado, barriga creme, duas pinças levantadas e várias patas abertas para os lados. As pontas das patas apresentam detalhes em verde-limão e lilás, e o corpo tem pequenas manchas nessas mesmas cores. A imagem está dentro de um círculo preto com pequenas estrelas coloridas. Em fundo verde-claro.
O canceriano poderá fortalecer as relações por meio de demonstrações de carinho (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

A carta “O Sol” ilumina o dia e traz uma energia de alegria, confiança e realização pessoal. No amor, momentos felizes e demonstrações de carinho poderão fortalecer relações, enquanto quem estiver solteiro(a) tenderá a se sentir mais aberto a novas conexões. Na carreira, seu trabalho poderá ganhar reconhecimento e trazer resultados positivos. A saúde se beneficiará de atividades ao ar livre e momentos de prazer. Entre amigos, encontros e celebrações poderão deixar o dia ainda mais especial.

Leão — Ás de Copas

Ilustração do rosto de um leão de frente, com juba volumosa e encaracolada em tom alaranjado. O focinho é creme, com nariz preto, olhos pretos e uma mancha lilás na bochecha direita da figura. A imagem está dentro de um círculo preto com pequenas estrelas coloridas. Em fundo verde-claro.
O leonino passará por uma renovação afetiva e sentirá uma abertura para sentimentos mais profundos (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

A carta “Ás de Copas” anuncia um momento de renovação afetiva e abertura para sentimentos mais profundos. No amor, uma nova paixão poderá surgir ou uma relação existente poderá ganhar mais carinho, cumplicidade e romantismo. Na carreira, projetos que despertam entusiasmo e satisfação pessoal tenderão a ganhar espaço. A saúde pedirá atenção ao equilíbrio emocional. Entre amigos, conversas sinceras e demonstrações de afeto poderão fortalecer laços importantes.

Virgem — 6 de Copas

Ilustração de uma figura feminina de frente, com cabelos lisos lilás, franja e comprimento até os ombros. Ela tem pele creme, bochechas alaranjadas e estrelas verde-limão contornadas de preto no lugar dos olhos. A figura veste uma roupa creme, com pequenos detalhes alaranjados na região do peito. A imagem está dentro de um círculo preto com pequenas estrelas coloridas. Em fundo verde-claro.
O virginiano poderá aproveitar experiências passadas para encontrar boas soluções (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

A carta “6 de Copas” traz uma energia de nostalgia, carinho e reencontros. No amor, lembranças do passado poderão despertar sentimentos e até favorecer uma reaproximação, mas será importante avaliar se ainda faz sentido para você. Na carreira, experiências anteriores poderão ajudar a encontrar soluções para os desafios atuais. Nos cuidados com a saúde, a carta sugere buscar atividades que proporcionem conforto e tranquilidade. Entre amigos, um reencontro ou uma conversa com uma amizade de longa data poderá despertar boas emoções.

Libra — 6 de Espadas

Ilustração de uma balança com haste central lilás, base verde-limão e travessão curvado em verde-limão. Dois pratos alaranjados, com bordas lilás, ficam suspensos por fios finos em tom pêssego. A imagem está dentro de um círculo preto com pequenas estrelas coloridas. Em fundo verde-claro.
O libriano poderá encontrar caminhos para uma fase mais tranquila (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

A carta “6 de Espadas” mostra que será possível deixar para trás situações desgastantes e encontrar caminhos para uma fase mais tranquila. No amor, conversas maduras poderão ajudar a superar conflitos e trazer mais clareza sobre o futuro de uma relação. Na carreira, mudanças de estratégia ou ambiente poderão ser positivas. A saúde pedirá atenção à necessidade de descanso e recuperação emocional. Entre amigos, afastar-se de discussões desnecessárias será importante para preservar sua paz.

Escorpião — A Força

Ilustração de um escorpião em lilás, com corpo alongado, várias patas e cauda curvada para cima, terminando em um ferrão. As pinças e partes da cauda apresentam detalhes em verde-limão e alaranjado. A imagem está dentro de um círculo preto com pequenas estrelas coloridas. Em fundo verde-claro.
O escorpiano terá um dia que exigirá coragem e equilíbrio emocional (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

A carta “A Força” mostra um dia que exigirá coragem, equilíbrio emocional e confiança na própria capacidade de superar desafios. No amor, a intensidade dos sentimentos poderá aumentar, mas será importante agir com paciência e evitar atitudes impulsivas. Na carreira, determinação e autocontrole ajudarão a enfrentar situações exigentes. A saúde se beneficiará de atividades que fortaleçam o corpo sem provocar excessos. Entre amigos, sua postura firme e acolhedora poderá ajudar alguém que esteja precisando de incentivo.

Sagitário — A Estrela

Ilustração de um arco alaranjado, com detalhes em verde-limão e lilás, atravessado por uma flecha diagonal. A flecha tem ponta verde-limão e creme, além de detalhes lilás. O conjunto representa o símbolo do signo de Sagitário. A imagem está dentro de um círculo preto com pequenas estrelas coloridas. Em fundo verde-claro.
O sagitariano terá um dia favorável para conexões sinceras (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

A carta “A Estrela” traz esperança, inspiração e renovação, ajudando a recuperar a confiança nos próprios caminhos. No amor, o momento favorecerá conexões sinceras e a possibilidade de deixar para trás antigas inseguranças afetivas. Na carreira, projetos poderão ganhar novas perspectivas e despertar entusiasmo. A saúde se beneficiará de práticas que proporcionem bem-estar e tranquilidade. Entre amigos, estar perto de pessoas positivas poderá renovar suas energias e fortalecer seus sonhos.

Capricórnio — 9 de Ouros

Ilustração de uma cabra de perfil, voltada para a esquerda, com rosto alaranjado, chifre longo e curvado em creme e detalhes em verde-limão. O animal tem uma bochecha lilás e linhas pretas que destacam os traços do rosto. A imagem está dentro de um círculo preto com pequenas estrelas coloridas. Em fundo verde-claro.
O capricorniano deverá reconhecer seu próprio valor e buscar relações que respeitem sua individualidade (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

A carta “9 de Ouros” traz uma energia de realização, independência e valorização pessoal. No amor, será importante reconhecer seu próprio valor e buscar relações que respeitem sua individualidade e suas conquistas. Na carreira, resultados de esforços anteriores poderão trazer satisfação e até oportunidades financeiras. A saúde se beneficiará de momentos de autocuidado e prazer. Entre amigos, aproveite para celebrar pequenas vitórias e compartilhar bons momentos com quem torce verdadeiramente por você.

Aquário — A Imperatriz

Ilustração de um jarro inclinado, com corpo verde-claro, faixa diagonal alaranjada e detalhes em branco, amarelo e lilás. Do jarro, sai um fluxo de água representado por formas onduladas em lilás e branco. A imagem está dentro de um círculo preto com pequenas estrelas coloridas. Em fundo verde-claro.
O aquariano estará com o magnetismo em alta (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

A carta “A Imperatriz” favorece o crescimento, a criatividade e a abundância. No amor, o magnetismo estará em alta e as relações poderão ganhar mais carinho, sensualidade e demonstrações de afeto. Na carreira, ideias criativas e projetos que estiverem sendo desenvolvidos poderão começar a apresentar resultados. A saúde pedirá atenção ao corpo e aos cuidados pessoais. Entre amigos, sua presença acolhedora poderá fortalecer vínculos e transformar encontros simples em momentos especiais.

Peixes — Rainha de Copas

Ilustração de dois peixes em tons de creme e alaranjado, posicionados em sentidos opostos, formando um círculo. As caudas e partes das nadadeiras apresentam faixas em verde-limão e alaranjado. Os peixes têm olhos pretos e detalhes desenhados em preto. A imagem está dentro de um círculo preto com pequenas estrelas coloridas. Em fundo verde-claro.
O pisciano estará com a sensibilidade e a intuição ampliadas (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

A carta “Rainha de Copas” amplia a sensibilidade e a intuição, favorecendo conexões emocionais mais profundas. No amor, será um bom momento para demonstrar sentimentos e fortalecer relações por meio do carinho e da compreensão. Na carreira, sua percepção poderá ajudar a lidar com situações delicadas e encontrar soluções criativas. A saúde pedirá atenção ao equilíbrio emocional e à necessidade de descanso. Entre amigos, alguém poderá buscar seu acolhimento, mas lembre-se de não absorver problemas que não são seus.

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