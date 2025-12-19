Tarot 2026: Roda da Fortuna indica um ano de grandes transformações

A “Roda da Fortuna”, Arcano 10 do Tarot de Marselha, anuncia 2026 como um ano de viradas intensas, de movimentos inevitáveis e de ciclos que se reorganizam em uma dança viva entre ascensão e queda, luz e sombra, ação e recolhimento. Em sua essência, essa carta revela o mistério do fluxo: nada permanece estático, tudo gira, transforma-se, se eleva ou se dissolve para renascer em outra forma.

A energia que se abre para 2026 não é de passividade, mas de participação ativa. A roda não gira sozinha, ela convida cada ser a tocar seu eixo interior, a assumir escolhas, a mover-se com intenção e consciência. Este será um ano em que o destino se aproximará do livre-arbítrio, pedindo que cada pessoa reconheça seu papel na trama que constrói.

Dualidade não é conflito, mas ritmo

Nas laterais da roda, os animais simbólicos de Nefesh, nossa alma instintiva, emocional, pulsante, representam as oscilações naturais da vida interior. De um lado, a força Yang, ativa e organizadora, que traduz momentos de expansão, liderança e clareza. É o impulso que coloca as emoções para fora, que nos orienta a agir, afirmar e conquistar. De outro lado, o polo Yin, receptivo e introspectivo, que pede silêncio, digestão energética e recolhimento.

É o território da interioridade, dos processos lentos, da pausa necessária para que algo mais profundo se alinhe. Essa dualidade não é conflito, mas ritmo. Em 2026, esses movimentos se alternarão como respiração cíclica da alma, lembrando que tanto os altos quanto os baixos são fundamentais para o equilíbrio do caminho.

Acuidade da águia e potência do leão

Acima da roda, ergue-se o terceiro ser, a síntese, a consciência maior, o ponto que vê de cima e não se deixa arrastar pelos movimentos instintivos. Esse ser híbrido, portador de asas e espada, reunindo a acuidade da águia e a potência do leão, manifesta o princípio da liderança verdadeira.

A águia oferece visão ampla, foco elevado e renovação incessante; o leão simboliza poder, realeza e coragem, mas é a sabedoria da leoa, nutridora e estratégica, que sustenta o coletivo e dá continuidade à vida. Este ser pode ser compreendido também como a esfinge, guardiã dos mistérios eternos, que sussurra seu enigma a cada alma desperta: “decifra-me… ou te devoro”.

A “Roda da Fortuna” revela que nada permanece estático, mas o direcionamento do próprio caminho é uma escolha individual (Imagem: Anna Mente | Shutterstock)

As escolhas individuais ganham mais peso

Em outras palavras, 2026 não permitirá viver no piloto automático. Ele exigirá presença, lucidez, responsabilidade e a capacidade de elevar o olhar acima das emoções que oscilam. Este será o chamado para viver a consciência superior, não a reação imediata.

A “Roda da Fortuna” lembra que tudo gira, mas que quem define a direção do próprio eixo é o indivíduo. Se 2026 trará mudanças repentinas, também trará oportunidades inéditas. Se movimentar estruturas, também abrirá caminhos. Se desafiar, também expandirá. Será um ano para entender que destino não é algo que simplesmente acontece, é algo que se constrói com escolha, coragem e presença profunda. A roda gira, mas é a consciência que decide o sentido.

Por Kelly Milìce

Advogada, numeróloga, sacerdotisa, mestra e iniciada do Comando Santa Esmeralda. Também atua como mentora e, por meio de ferramentas cabalísticas, desenvolveu seu próprio método de consultoria oracular, o Espelho Oracular, fruto de sua conexão profunda com a ancestralidade cigana. Ao lado de suas irmãs, ela atua no Consciência Suprema Una, instituição fundada há décadas por sua mãe, Dora Milìce, que deu origem ao legado espiritual que hoje elas mantêm vivo e em expansão.