Variedades

Sucos verdes funcionais: 8 receitas refrescantes e saudáveis para o verão

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase Redação EdiCase
- Atualizado: 11/12/25 15h36
Suco verde de couve com laranja e limão (Imagem: flanovais | Shutterstock)

Os sucos verdes se destacam como aliados refrescantes e saudáveis durante os meses quentes do verão. Combinando uma variedade de ingredientes, como frutas e vegetais, essas bebidas oferecem uma explosão de nutrientes essenciais. Além disso, suas propriedades hidratantes ajudam a manter o corpo fresco e fornecem uma abundância de vitaminas, minerais e antioxidantes que promovem a saúde.

Por isso, a seguir, confira como preparar 8 receitas de suco verde deliciosas!

Suco verde de couve com laranja e limão

Ingredientes

  • 3 folhas de couve
  • 2 laranjas descascadas, cortadas em quatro partes e sem sementes
  • 1 limão descascado e cortado em rodelas
  • 1 fatia de gengibre
  • 1 l de água
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Coe o suco, se achar necessário, e sirva em seguida.

Suco verde de salsa, couve e abacaxi

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de salsa picada
  • 1 colher de sopa de couve
  • 1 fatia de abacaxi descascada e cortada em cubos
  • 350 ml de água de coco gelada
  • 3 folhas de hortelã

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Coe o suco e sirva em seguida.

Suco verde de espinafre com pepino

Ingredientes

  • 350 ml de água
  • 1 xícara de chá de espinafre
  • 1/2 xícara de chá de pepino descascado e picado
  • 2 talos de aipo fatiados
  • 1/2 xícara de chá de abacaxi descascado e picado
  • 1 maçã-verde sem sementes e picada
  • 1 fatia de gengibre descascada
  • Suco de 1 limão
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Coe o suco e sirva em seguida.

Copo de suco verde com canudo de metal. Ao fundo, aipo, canela e limão
Suco verde de aipo com limão (Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock)

Suco verde de aipo com limão

Ingredientes

  • 1 talo de aipo
  • Suco de 2 limões
  • 1/2 xícara de chá de folhas de hortelã
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 500 ml de água
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Coe o suco e sirva em seguida.

Suco verde de couve e melão

Ingredientes

  • 2 folhas de couve
  • 1 fatia de melão descascada e picada
  • 2 rodelas de pepino
  • 1 colher de sopa de linhaça
  • 300 ml de água
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o melão, a couve, o pepino e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente a linhaça e as pedras de gelo e bata para triturar. Sirva em seguida.

Suco verde de couve com açafrão

Ingredientes

  • 1 folha de couve
  • 1 colher de sopa de gengibre em pó
  • 1 colher de café de açafrão em pó
  • Suco de 1 limão
  • 350 ml de água
  • Mel para adoçar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Coe o suco e sirva em seguida.

Suco de kiwi com couve e chia servido em copo de vidro com kiwi inteiro e um ao meio, com fatias de pepino e folhas de espinafre ao lado em cima de mesa de madeira e com canudo listrado em branco e verde
Suco verde de kiwi com espinafre e chia (Imagem: Yulia Furman | Shutterstock)

Suco verde de kiwi com espinafre e chia

Ingredientes

  • 2 kiwis descascados e picados
  • 1 xícara de chá de folhas de espinafre
  • 1/2 pepino fatiado
  • 1 xícara de chá de água gelada
  • 1 colher de chá de sementes de chia
  • Suco de 1/2 limão
  • Gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o kiwi, as folhas de espinafre, o pepino e a água gelada. Bata bem até obter um suco homogêneo. Acrescente o suco de limão e bata rapidamente. Sirva em um copo, adicione gelo e finalize com as sementes de chia por cima.

Suco verde de alface com manga e hortelã

Ingredientes

  • 4 folhas de alface
  • 1 xícara de chá de manga picada
  • 6 folhas de hortelã
  • 1 xícara de chá de água gelada
  • Suco de 1/2 limão
  • Gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Coe o suco e sirva em seguida.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna