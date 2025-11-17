Sucos termogênicos: 10 receitas fáceis para incluir na dieta

Os alimentos termogênicos, como canela, gengibre, limão e pimenta, auxiliam no emagrecimento porque aumentam o metabolismo e a temperatura interna corporal. Dessa forma, o corpo precisa “trabalhar” para voltar à temperatura normal e, assim, gasta calorias. Uma maneira prática de inserir esses alimentos na rotina é por meio dos sucos.
A seguir, confira como preparar 10 receitas de sucos termogênicos práticas de fazer e ótimas para inserir na dieta!
Suco termogênico de laranja e gengibre
Ingredientes
- 1 cenoura
- Suco de 2 laranjas
- 3 fatias finas de gengibre
- 300 ml de água
- Gelo a gosto
Modo de preparo
Descasque e corte a cenoura em rodelas. No liquidificador, bata a cenoura e a água até obter uma bebida homogênea. Em seguida, acrescente o suco de laranja, as fatias de gengibre e o gelo. Bata por 3 minutos. Coe o suco e sirva a seguir.
Suco termogênico de maçã-verde e pimenta-do-reino
Ingredientes
- 1/2 beterraba
- 1 maçã-verde
- Suco de 1 laranja
- 1 colher de café de pimenta-do-reino moída
- 300 ml de água
- Gelo a gosto
Modo de preparo
Descasque a beterraba e corte-a em pedaços pequenos. Lave bem a maçã-verde, retire as sementes e corte em fatias. No liquidificador, bata a beterraba, a maçã-verde e a água até obter uma mistura homogênea. Em seguida, acrescente o suco de laranja e a pimenta-do-reino e bata novamente por 3 minutos. Coe e sirva com gelo.
Suco termogênico de framboesa com coco e canela
Ingredientes
- 1 1/2 xícara de chá de framboesa
- 1/2 coco fresco
- 1 canela em pau
- 1 anis-estrelado
- 700 ml de água
- Gelo a gosto
Modo de preparo
Lave bem as framboesas e reserve. Retire a casca do coco e corte-o em pedaços pequenos. No liquidificador, bata a framboesa, o coco e a água até obter uma bebida homogênea. Em seguida, acrescente a canela em pau, o anis-estrelado e o gelo e bata por 3 minutos. Coe o suco e sirva em seguida.
Suco termogênico de beterraba com limão e gengibre
Ingredientes
- 1 beterraba
- Suco de 1 limão
- 300 ml de água
- 2 fatias finas de gengibre
- Gelo a gosto
Modo de preparo
Descasque a beterraba e corte-a em pedaços pequenos. No liquidificador, bata a beterraba e a água até obter uma bebida homogênea. Em seguida, acrescente o suco de limão, as fatias de gengibre e o gelo. Bata por 3 minutos. Coe e sirva em seguida.
Suco termogênico de melancia e couve
Ingredientes
- 3 fatias finas de melancia sem casca
- 1 folha de couve-manteiga
- 2 fatias finas de gengibre
- 1 colher de sopa de linhaça
- 500 ml de água
- Gelo a gosto
Modo de preparo
Lave a folha de couve-manteiga e corte-a em fatias finas. No liquidificador, bata a melancia, a couve-manteiga e a água até ficar homogêneo. Acrescente o gengibre, a linhaça e o gelo e bata por 3 minutos. Coe a bebida e sirva a seguir.
Suco termogênico de pera com manga e pimenta dedo-de-moça
Ingredientes
- 4 peras
- 1 manga
- Suco de 2 limões
- 1/2 pimenta dedo-de-moça sem sementes
- 700 ml de água
- Gelo a gosto
Modo de preparo
Descasque a manga e a pera e corte-as em pedaços pequenos. Pique a pimenta dedo-de-moça em pedaços bem pequenos. No liquidificador, bata a pera, a manga e a água até ficar homogêneo. Acrescente o suco de limão, a pimenta dedo-de-moça e o gelo e bata por 3 minutos. Coe o suco e sirva a seguir.
Suco termogênico com chá verde
Ingredientes
- 1 xícara de chá de uva roxa sem sementes
- 2 colheres de sopa de chá verde
- 2 fatias finas de gengibre fresco
- Suco de 1/2 limão
- 200 ml de água
- Gelo a gosto
Modo de preparo
Em uma panela em fogo médio, ferva a água e desligue o fogo. Coloque o chá verde na água quente e deixe em infusão por 5 minutos. Após esse tempo, coe e deixe o chá esfriar completamente. No liquidificador, coloque a uva, o chá verde, o gelo, o gengibre e o suco de limão. Bata até ficar homogêneo, coe e sirva em seguida.
Suco termogênico de abacaxi com limão e laranja
Ingredientes
- 1/2 abacaxi
- Suco de 1 limão-siciliano
- Suco de 1 laranja
- 1 fatia fina de gengibre
- 300 ml de água
- Gelo a gosto
Modo de preparo
Descasque e corte o abacaxi em pedaços. No liquidificador, bata a água e o abacaxi até ficar homogêneo. Em seguida, acrescente o suco de limão, o suco da laranja, o gengibre e o gelo e bata por 3 minutos. Coe o suco e sirva a seguir.
Suco termogênico de acelga com abacaxi
Ingredientes
- 4 folhas de acelga
- Suco de 3 limões
- 1/2 abacaxi
- 2 fatias finas de gengibre
- 500 ml de água
- Gelo a gosto
Modo de preparo
Lave e pique as folhas de acelga. Em seguida, descasque e corte o abacaxi em pedaços pequenos. No liquidificador, bata a acelga, o abacaxi e a água até ficar homogêneo. Em seguida, acrescente o suco de limão, o gengibre e o gelo e bata por 3 minutos. Coe e sirva a seguir.
Suco termogênico de melancia com canela
Ingredientes
- 1 fatia de melancia picada
- Suco de 1 limão
- 200 ml de água
- 1 colher de café de canela em pó
- 1 castanha-de-caju
- Gelo a gosto
Modo de preparo
No liquidificador, bata a melancia, o suco de limão e a água até ficar homogêneo. Adicione a canela, a castanha-de-caju e o gelo e bata por 3 minutos. Coe o suco e sirva em seguida.