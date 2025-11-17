Sucos termogênicos: 10 receitas fáceis para incluir na dieta

Os alimentos termogênicos, como canela, gengibre, limão e pimenta, auxiliam no emagrecimento porque aumentam o metabolismo e a temperatura interna corporal. Dessa forma, o corpo precisa “trabalhar” para voltar à temperatura normal e, assim, gasta calorias. Uma maneira prática de inserir esses alimentos na rotina é por meio dos sucos.

A seguir, confira como preparar 10 receitas de sucos termogênicos práticas de fazer e ótimas para inserir na dieta!

Suco termogênico de laranja e gengibre

Ingredientes

1 cenoura

Suco de 2 laranjas

3 fatias finas de gengibre

300 ml de água

Gelo a gosto

Modo de preparo

Descasque e corte a cenoura em rodelas. No liquidificador, bata a cenoura e a água até obter uma bebida homogênea. Em seguida, acrescente o suco de laranja, as fatias de gengibre e o gelo. Bata por 3 minutos. Coe o suco e sirva a seguir.

Suco termogênico de maçã-verde e pimenta-do-reino

Ingredientes

1/2 beterraba

1 maçã-verde

Suco de 1 laranja

1 colher de café de pimenta-do-reino moída

300 ml de água

Gelo a gosto

Modo de preparo

Descasque a beterraba e corte-a em pedaços pequenos. Lave bem a maçã-verde, retire as sementes e corte em fatias. No liquidificador, bata a beterraba, a maçã-verde e a água até obter uma mistura homogênea. Em seguida, acrescente o suco de laranja e a pimenta-do-reino e bata novamente por 3 minutos. Coe e sirva com gelo.

Suco termogênico de framboesa com coco e canela

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de framboesa

1/2 coco fresco

1 canela em pau

1 anis-estrelado

700 ml de água

Gelo a gosto

Modo de preparo

Lave bem as framboesas e reserve. Retire a casca do coco e corte-o em pedaços pequenos. No liquidificador, bata a framboesa, o coco e a água até obter uma bebida homogênea. Em seguida, acrescente a canela em pau, o anis-estrelado e o gelo e bata por 3 minutos. Coe o suco e sirva em seguida.

Suco termogênico de beterraba com limão e gengibre (Imagem: Madeleine Steinbach | Shutterstock)

Suco termogênico de beterraba com limão e gengibre

Ingredientes

1 beterraba

Suco de 1 limão

300 ml de água

2 fatias finas de gengibre

Gelo a gosto

Modo de preparo

Descasque a beterraba e corte-a em pedaços pequenos. No liquidificador, bata a beterraba e a água até obter uma bebida homogênea. Em seguida, acrescente o suco de limão, as fatias de gengibre e o gelo. Bata por 3 minutos. Coe e sirva em seguida.

Suco termogênico de melancia e couve

Ingredientes

3 fatias finas de melancia sem casca

1 folha de couve-manteiga

2 fatias finas de gengibre

1 colher de sopa de linhaça

500 ml de água

Gelo a gosto

Modo de preparo

Lave a folha de couve-manteiga e corte-a em fatias finas. No liquidificador, bata a melancia, a couve-manteiga e a água até ficar homogêneo. Acrescente o gengibre, a linhaça e o gelo e bata por 3 minutos. Coe a bebida e sirva a seguir.

Suco termogênico de pera com manga e pimenta dedo-de-moça

Ingredientes

4 peras

1 manga

Suco de 2 limões

1/2 pimenta dedo-de-moça sem sementes

sem sementes 700 ml de água

Gelo a gosto

Modo de preparo

Descasque a manga e a pera e corte-as em pedaços pequenos. Pique a pimenta dedo-de-moça em pedaços bem pequenos. No liquidificador, bata a pera, a manga e a água até ficar homogêneo. Acrescente o suco de limão, a pimenta dedo-de-moça e o gelo e bata por 3 minutos. Coe o suco e sirva a seguir.

Suco termogênico com chá verde

Ingredientes

1 xícara de chá de uva roxa sem sementes

2 colheres de sopa de chá verde

2 fatias finas de gengibre fresco

Suco de 1/2 limão

200 ml de água

Gelo a gosto

Modo de preparo

Em uma panela em fogo médio, ferva a água e desligue o fogo. Coloque o chá verde na água quente e deixe em infusão por 5 minutos. Após esse tempo, coe e deixe o chá esfriar completamente. No liquidificador, coloque a uva, o chá verde, o gelo, o gengibre e o suco de limão. Bata até ficar homogêneo, coe e sirva em seguida.

Suco termogênico de abacaxi com limão e laranja (Imagem: soeka | Shutterstock)

Suco termogênico de abacaxi com limão e laranja

Ingredientes

1/2 abacaxi

Suco de 1 limão-siciliano

Suco de 1 laranja

1 fatia fina de gengibre

300 ml de água

Gelo a gosto

Modo de preparo

Descasque e corte o abacaxi em pedaços. No liquidificador, bata a água e o abacaxi até ficar homogêneo. Em seguida, acrescente o suco de limão, o suco da laranja, o gengibre e o gelo e bata por 3 minutos. Coe o suco e sirva a seguir.

Suco termogênico de acelga com abacaxi

Ingredientes

4 folhas de acelga

Suco de 3 limões

1/2 abacaxi

2 fatias finas de gengibre

500 ml de água

Gelo a gosto

Modo de preparo

Lave e pique as folhas de acelga. Em seguida, descasque e corte o abacaxi em pedaços pequenos. No liquidificador, bata a acelga, o abacaxi e a água até ficar homogêneo. Em seguida, acrescente o suco de limão, o gengibre e o gelo e bata por 3 minutos. Coe e sirva a seguir.

Suco termogênico de melancia com canela

Ingredientes

1 fatia de melancia picada

Suco de 1 limão

200 ml de água

1 colher de café de canela em pó

1 castanha-de-caju

Gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, bata a melancia, o suco de limão e a água até ficar homogêneo. Adicione a canela, a castanha-de-caju e o gelo e bata por 3 minutos. Coe o suco e sirva em seguida.