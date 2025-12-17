Variedades

Sucos detox: 7 receitas para desintoxicar o corpo e se preparar para o verão

Suco detox de aspargo e abacaxi

À medida que o verão se aproxima, muitas pessoas buscam formas de renovar hábitos alimentares e conquistar mais leveza no dia a dia. Os sucos detox representam uma solução prática e deliciosa para alcançar esses objetivos, pois oferecem benefícios como eliminação de toxinas, melhora da digestão, controle do inchaço e fornecimento de nutrientes essenciais.

Ademais, essas bebidas também ajudam a manter o organismo hidratado, fundamental nas estações mais quentes, e combinam ingredientes poderosos que potencializam a energia, favorecem a saúde da pele e contribuem para o equilíbrio geral do organismo.

Pensando nisso, selecionamos 7 receitas de sucos detox diferentes para você incluir na sua rotina e se preparar para o verão. Confira!

Suco detox de aspargo e abacaxi

Ingredientes

  • 4 aspargos descascados e cortados em pedaços
  • 2 floretes de brócolis
  • 150 g de abacaxi descascado e picado
  • 1/5 de pepino descascado e picado
  • 250 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Coe e sirva em seguida.

Suco verde detox

Ingredientes

  • 1 punhado de salsinha
  • 150 g de erva-doce
  • 2 maçãs sem sementes e picadas
  • 1 rabanete descascado e picado
  • 2 talos de aipo picados
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Coe e transfira o suco para um copo. Adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

Dois copos de vidro com suco detox de goiaba ao lado de pedaços de goiaba e pano listrado
Suco detox de goiaba (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Suco detox de goiaba

Ingredientes

  • 2 goiabas maduras e cortadas em pedaços
  • 300 ml de água gelada
  • Suco de 1/2 limão
  • 1 colher de chá de gengibre fresco ralado
  • 4 a 6 pedras de gelo

Modo de preparo

Coloque as goiabas no liquidificador com a água, o suco de limão e o gengibre. Bata por aproximadamente 1 minuto, até obter um líquido homogêneo. Se preferir uma textura mais lisa, coe o suco com peneira fina; para um detox mais completo, consuma sem coar. Acrescente as pedras de gelo, misture delicadamente e sirva imediatamente.

Suco detox de tomate com cenoura e limão

Ingredientes

  • 1 cenoura descascada e ralada
  • 1 tomate picado
  • 1 limão descascado
  • 200 ml de água
  • Xilitol e pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Coe e transfira o suco para um copo. Adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco detox de lichia

Ingredientes

  • 6 lichias descascadas e sem caroços
  • 150 ml de água de coco
  • 5 folhas de hortelã
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.

Copo de vidro com suco de kiwi com maçã verde
Suco detox de maçã-verde e kiwi (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Suco detox de maçã-verde e kiwi

Ingredientes

  • 1 maçã-verde sem sementes e picada
  • Polpa de 1 kiwi
  • 1 pedaço pequeno de salsão picado
  • 1 colher de chá de gengibre em pó
  • 200 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Coe e sirva em seguida.

Suco detox de pitaya com abacaxi

Ingredientes

  • 2 rodelas de abacaxi picadas
  • Polpa de 1 pitaya
  • 250 ml de água gelada
  • Xilitol a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Coe e transfira o suco para um copo. Sirva em seguida.

