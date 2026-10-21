Suco verde para o café da manhã: veja como preparar essa bebida refrescante

O suco verde pode trazer mais variedade ao café da manhã e ajudar a incluir frutas e verduras na alimentação. Geralmente preparado com couve, maçã, limão e água, combina diferentes sabores e fornece vitaminas e minerais. Quando não é coado, também preserva mais fibras dos ingredientes. Simples e rápido de fazer, permite variar as combinações conforme o seu gosto.
A seguir, veja como preparar um suco verde nutritivo e fácil para o café da manhã!
1. Suco verde para o café da manhã
Ingredientes
- 1 folha de couve
- 1/2 maçã verde
- Suco de 1/2 limão
- 200 ml de água gelada
- 1 pedaço pequeno de gengibre
Modo de preparo
Lave bem a folha de couve e a maçã em água corrente. Corte a maçã em pedaços e coloque no liquidificador junto com a couve, o suco de limão, a água gelada e o gengibre. Bata até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida, sem coar, para preservar as fibras dos ingredientes.