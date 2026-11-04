Sua casa “estala” durante a noite? Entenda por que isso acontece

É comum que, durante a noite ou nas primeiras horas da manhã, algumas casas e apartamentos emitam pequenos estalos vindos das paredes, do telhado ou do forro. Apesar de o barulho causar preocupação em muitos moradores, na maioria dos casos esse fenômeno é considerado normal e está relacionado às variações de temperatura ao longo do dia.

Segundo Angela Samara Araújo Santiago, docente do curso de Engenharia Civil da Unopar, esses ruídos costumam ocorrer devido à dilatação e à contração dos materiais utilizados na construção.

“Durante o dia, os materiais absorvem calor e se expandem. À medida que a temperatura diminui, principalmente à noite, eles se contraem novamente. Esse movimento, embora seja muito pequeno, pode gerar estalos que fazem parte do comportamento natural da edificação”, explica.

A especialista destaca os fatores que contribuem para esse fenômeno:

1. Mudanças de temperatura são a principal causa

Materiais como concreto, aço, madeira, telhas e estruturas metálicas reagem às variações de temperatura. Quanto maior a diferença entre o calor do dia e o frio da noite, maior a chance de ocorrerem pequenos ruídos.

2. Tipo de material também influencia

Coberturas metálicas, estruturas de madeira e telhados costumam apresentar esse comportamento com mais frequência, justamente porque respondem de forma mais perceptível às mudanças térmicas.

3. Edificações novas também podem apresentar estalos

Nos primeiros anos após a construção, é comum que a estrutura passe por pequenos processos de acomodação dos materiais. Desde que não estejam acompanhados de outros sinais, esses ruídos geralmente não representam risco.

Estalos que aparecem acompanhados de rachaduras que crescem com o tempo merecem atenção (Imagem: Cat Box | Shutterstock)

Quando o barulho pode indicar um problema?

Embora os estalos sejam, na maioria das vezes, inofensivos, eles merecem investigação quando passam a ser muito frequentes, aumentam de intensidade ou aparecem acompanhados de rachaduras que crescem com o tempo, portas e janelas que deixam de fechar corretamente, pisos desnivelados ou deformações visíveis na estrutura.

“Nesses casos, é importante buscar a avaliação de um engenheiro civil. A inspeção técnica permite identificar se o ruído faz parte do comportamento normal da construção ou se existe alguma alteração estrutural que exija intervenção”, orienta Angela Samara Araújo Santiago.

Além de observar possíveis mudanças na estrutura, a especialista destaca que realizar manutenções preventivas ajuda a preservar a segurança da edificação. “Fissuras, infiltrações e problemas na cobertura, quando identificados precocemente, costumam ser mais simples de resolver. A manutenção periódica é uma aliada importante para garantir a durabilidade da construção e evitar que pequenos problemas evoluam”, conclui.

Por Leticia Zuim Gonzalez