Spitz finlandês: conheça as características do cachorro dessa raça  

O spitz finlandês, como sugere o nome, é uma raça originária da Finlândia. Ela possui uma longa história ligada à vida e às tradições das populações do norte da Europa. Segundo a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), esses cães já eram utilizados há centenas de anos para diversos tipos de caça em todo o território finlandês, especialmente na caça de aves que permaneciam nas árvores. Nesse tipo de trabalho, o cão tinha a função de localizar a presa e sinalizar sua posição por meio de latidos, permitindo que o caçador identificasse o local do animal.

De acordo com a CBKC, o desenvolvimento da raça buscava reunir duas qualidades importantes: habilidade para latir e indicar a caça e uma aparência harmoniosa. Os primeiros registros oficiais da raça começaram no final do século XIX, quando exemplares com características semelhantes eram encontrados principalmente nas regiões leste e norte da Finlândia. O primeiro padrão da raça foi publicado em 1892, ano em que também ocorreu a primeira exposição especializada.

Conforme informações da CBKC, o spitz finlandês tornou-se tão representativo para o país que foi declarado o cão nacional da Finlândia em 1979. Atualmente, além de manter seu histórico como cachorro de caça, a raça também é apreciada como animal de companhia por tutores que buscam um animal ativo, inteligente e bastante expressivo.

Abaixo, conheça as principais características do spitz finlandês!

1. Aparência física

O spitz finlandês possui aparência elegante e bem equilibrada. Segundo a CBKC, trata-se de um cão menor que o tamanho médio, com corpo quase quadrado, estrutura firme e boa capacidade de movimentação. A altura na cernelha costuma variar entre 44 e 50 cm nos machos e entre 39 e 45 cm nas fêmeas.

A cabeça apresenta formato oval quando vista de cima, e o focinho é estreito e afinado, com trufa geralmente preta. Os olhos são de tamanho médio, levemente oblíquos e preferencialmente escuros, transmitindo uma expressão alerta e vivaz. As orelhas são pequenas, pontudas e sempre portadas eretas, característica típica dos cães do tipo spitz.

A pelagem é outro aspecto marcante da raça. Conforme o padrão descrito pela CBKC, o pelo é moderadamente longo no corpo e pode ser semiereto ou ereto, sendo mais rígido no pescoço, nos ombros e no dorso. O subpelo é curto, macio e denso, oferecendo proteção contra temperaturas frias. A cor predominante é vermelho vivo ou vermelho dourado, preferencialmente brilhante, com áreas mais claras em regiões como peito, garganta e interior das orelhas.

O spitz finlandês é conhecido por seu comportamento ativo e expressivo (Imagem: Francine parent | Shutterstock)

2. Temperamento e personalidade

O spitz finlandês é conhecido por seu comportamento ativo e expressivo. Segundo a CBKC, a raça apresenta temperamento vivaz, vigoroso e determinado, qualidades que refletem sua origem como cão de caça. Esses cães costumam estar sempre atentos ao ambiente, demonstrando grande capacidade de observação. Como foram desenvolvidos para sinalizar a presença da caça por meio de latidos, também podem ser bastante comunicativos.

De acordo com a CBKC, o spitz finlandês pode se mostrar um pouco reservado diante de pessoas desconhecidas, mas não deve apresentar comportamento agressivo. Com o tutor e com a família, no entanto, tende a ser companheiro, participativo e muito leal.

Por possuir bastante energia, essa raça costuma se adaptar melhor a tutores que levam um estilo de vida ativo e que podem oferecer atividades físicas e estímulos frequentes.

3. Cuidados com a alimentação e a saúde

Manter uma alimentação equilibrada é essencial para a saúde do spitz finlandês. O tutor deve oferecer uma dieta adequada ao porte, idade e nível de atividade do animal, sempre com acompanhamento veterinário para garantir o equilíbrio nutricional.

A pelagem densa exige atenção regular. Escovações frequentes ajudam a remover pelos soltos e a manter o aspecto saudável do manto. Além disso, exercícios físicos são importantes para manter o cão equilibrado. Caminhadas, brincadeiras e atividades que estimulem o instinto natural da raça ajudam a evitar o tédio e contribuem para o bem-estar geral do animal.

Consultas veterinárias regulares, vacinação em dia e controle de parasitas são indispensáveis para garantir o bem-estar do animal.

4. Educação e socialização

A educação do spitz finlandês deve começar ainda na fase de filhote. Como se trata de uma raça inteligente e independente, o treinamento deve ser conduzido com paciência, consistência e estímulos positivos. O spitz finlandês foi desenvolvido para atuar de forma relativamente independente durante a caça, mas também tem capacidade de trabalhar em grupo e responder a comandos quando bem orientado.

A socialização precoce é importante para que o cão aprenda a lidar com diferentes pessoas, ambientes e outros animais. Com estímulos adequados e convivência próxima com o tutor, a raça tende a desenvolver um comportamento equilibrado e seguro.