Spitz dos visigodos: conheça essa raça de cachorro viking de lendas antigas

O spitz dos visigodos, também conhecido como vallhund sueco ou swedish vallhund, é uma raça muito antiga originária da Suécia. Segundo a American Kennel Club (AKC), esses cães do tipo spitz são conhecidos desde a época dos vikings. Durante séculos, foram mantidos em propriedades rurais e utilizados principalmente no pastoreio de gado.

Apesar do tamanho compacto, esse cachorro foi desenvolvido para o trabalho. Conforme o padrão da AKC, trata-se de um animal forte, destemido e de constituição robusta, que combina agilidade e resistência. Além da tradicional função de pastoreio, ele se destaca em atividades como obediência, rastreamento e agilidade, mas também pode se adaptar à vida familiar.

A seguir, conheça algumas características do cachorro spitz dos visigodos!

Aparência pequena e robusta

Uma das características mais marcantes do spitz dos visigodos é o corpo baixo, alongado e musculoso. De acordo com a AKC, a proporção considerada adequada entre a altura e o comprimento corporal é de 2:3. Os machos medem aproximadamente de 31,7 a 34,3 cm na altura da cernelha, enquanto as fêmeas ficam em torno de 29,2 a 31,7 cm.

A cabeça tem formato de cunha, com olhos de tamanho médio, ovais e castanho-escuros. As orelhas são eretas, pontudas e móveis, contribuindo para a expressão alerta. A cauda pode apresentar naturalmente diferentes comprimentos.

A pelagem, por sua vez, é dupla e, segundo a AKC, a camada externa tem comprimento médio, textura áspera e fica rente ao corpo, enquanto o subpelo é macio e denso. As cores variam em tons de cinza a vermelho e combinações dessas tonalidades.

O spitz dos visigodos é uma raça atenta, vigilante, enérgica e amigável (Imagem: Marcel van den Bos | Shutterstock)

Temperamento atento e cheio de energia

O passado como cachorro de trabalho ajuda a explicar a personalidade ativa do spitz dos visigodos. Conforme a AKC, a raça é vigilante, energética, destemida, alerta, inteligente, amigável e disposta a agradar. Também apresenta um temperamento estável, característica importante tanto para o trabalho de pastoreio quanto para a convivência como animal de companhia.

A inteligência e a energia fazem com que esse cachorro tenha disposição para aprender e realizar diferentes atividades. Segundo a AKC, uma boa caminhada diária, com algum tempo para brincar de buscar, praticar um esporte ou outra atividade, pode ser suficiente para a maioria dos vallhunds, mas alguns podem precisar de mais.

Cuidados com a alimentação e a saúde

A alimentação deve ser definida conforme as necessidades individuais do cachorro, levando em consideração fatores como idade, peso, nível de atividade e condições de saúde. Uma dieta completa e equilibrada, nas quantidades adequadas, ajuda a evitar tanto deficiências nutricionais quanto ganho excessivo de peso.

Consultas veterinárias periódicas também são importantes para acompanhar a saúde ao longo das diferentes fases da vida. Além disso, cuidados preventivos, como vacinação, controle de parasitas e avaliações clínicas, devem seguir as recomendações do médico-veterinário responsável pelo animal.

Educação e socialização

A inteligência e a disposição para agradar são características que podem favorecer o treinamento do spitz dos visigodos. Sessões de treinamento curtas, consistentes e baseadas em reforço positivo podem ajudar o cachorro a aprender regras e comandos, além de oferecer estímulo mental.

A socialização também deve fazer parte da rotina desde filhote, com exposição gradual e segura a diferentes pessoas, animais, ambientes e situações. Dessa maneira, o spitz dos visigodos pode aprender a lidar com diferentes estímulos e desenvolver habilidades importantes para a convivência.