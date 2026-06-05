Spinone italiano: conheça as características do cachorro dessa raça

O spinone italiano é uma das raças de caça mais tradicionais da Itália e possui uma história que atravessa séculos. Segundo a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), existem registros de cães de pelo duro semelhantes ao spinone desde a Idade Média, além de referências em obras artísticas italianas do século XV.

O spinone italiano foi desenvolvido para atuar como cão de caça em diferentes tipos de terreno, incluindo áreas com vegetação fechada e regiões alagadas. A raça ganhou destaque pela resistência ao cansaço, pela facilidade em trabalhar na água fria e pela capacidade de acompanhar longas jornadas ao lado dos caçadores.

Apesar da origem voltada para o trabalho, ele também se destaca pelo comportamento equilibrado e pela forte ligação com a família, além da personalidade paciente e sociável. A seguir, conheça as principais características do cachorro da raça spinone italiano!

1. Aparência física

Conforme o padrão oficial da CBKC, o spinone italiano é um cão de porte grande, musculoso e com ossatura robusta. Os machos podem medir entre 60 e 70 centímetros de altura, enquanto as fêmeas ficam entre 58 e 65 centímetros. O peso varia de 28 a 37 quilos.

A raça possui cabeça longa e olhos grandes e expressivos. As orelhas são triangulares e caídas, acompanhando o formato do rosto. Outro detalhe bastante conhecido são as sobrancelhas espessas, os bigodes e a barba abundante, que dão ao cão uma aparência séria e elegante ao mesmo tempo.

Segundo a CBKC, a pelagem é dura, densa e reta, medindo entre quatro e seis centímetros no tronco. Esse tipo de pelo funciona como proteção natural durante atividades em áreas de mata ou ambientes úmidos. As cores aceitas incluem branco puro, branco com manchas laranja, branco salpicado de laranja e tonalidades castanhas ruãs.

2. Temperamento e personalidade

Embora tenha sido criado para a caça, o spinone italiano é reconhecido pelo comportamento tranquilo e amigável. Segundo a CBKC, a raça é naturalmente sociável, dócil e paciente, criando forte vínculo com os tutores. Dentro de casa, normalmente apresenta postura equilibrada e afetuosa.

Além disso, ele aprecia companhia e tende a acompanhar os membros da família pela rotina da casa. A convivência com crianças costuma ser positiva, principalmente quando o animal é socializado desde filhote.

Como possui instinto de trabalho bastante desenvolvido, o spinone gosta de se sentir participativo e pode ficar entediado quando passa longos períodos sem atividades físicas ou interação.

O spinone italiano costuma ter bastante energia e necessita de atividades ao ar livre para manter o bem-estar (Imagem: Wirestock Creators | Shutterstock)

3. Cuidados com alimentação e saúde

Por ser um cachorro grande e ativo, o spinone italiano precisa de uma alimentação equilibrada e adequada ao nível de atividade física. Para isso, é importante buscar orientação veterinária para definir a quantidade ideal de ração e acompanhar o peso do animal ao longo da vida.

Conforme a CBKC, a raça foi desenvolvida para suportar terrenos difíceis e longas jornadas de trabalho. Por isso, o spinone costuma ter bastante energia e necessita de caminhadas diárias, brincadeiras e atividades ao ar livre para manter o equilíbrio físico e mental.

A pelagem dura exige escovações frequentes para remover sujeiras e pelos mortos. A barba e os bigodes também precisam de atenção especial, já que podem acumular resíduos após alimentação e passeios.

As orelhas caídas merecem cuidados regulares para evitar umidade excessiva e possíveis infecções. Além disso, como acontece com outras raças de porte grande, o acompanhamento veterinário é importante para monitorar articulações, musculatura e condições gerais de saúde.

4. Educação e socialização

O spinone italiano costuma responder bem ao treinamento quando recebe estímulos adequados e contato frequente com os tutores. Devido à inteligência da raça, ele aprende comandos com relativa facilidade, especialmente quando o treinamento é feito com reforço positivo, petiscos e elogios.

Por outro lado, a socialização ainda filhote ajuda o cachorro a se acostumar com diferentes pessoas, animais, sons e ambientes. Isso contribui para que se torne um adulto mais seguro e equilibrado no convívio diário.