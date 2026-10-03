Sorvete para pets: confira como preparar opções seguras para refrescar o seu animal

Com dias cada vez mais quentes, manter os animais de estimação frescos e hidratados se torna uma prioridade. Uma maneira deliciosa de fazer isso é oferecer sorvetes naturais feitos em casa, especialmente preparados para atender às necessidades nutricionais dos pets.

Para André Madeira Franca, mestre e coordenador do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera, assim como os humanos, os animais de estimação também sofrem com o calor. “Manter os pets frescos e hidratados é essencial para evitar o superaquecimento e a desidratação, que podem representar riscos à saúde deles. Além disso, isso assegura que eles fiquem confortáveis e felizes nos dias quentes”, explica.

Nesse contexto, os sorvetes podem ser aliados, mas o médico-veterinário alerta para dar preferência aos caseiros, que são mais vantajosos para os animais, e evitar os industrializados. “[…] Eles oferecem aos proprietários controle total sobre os ingredientes, assegurando que sejam saudáveis e seguros para seus pets, sem corantes, conservantes ou açúcares adicionados, tornando-os uma opção mais saudável. Além disso, podem ser personalizados, permitindo adaptações nas receitas de acordo com as preferências e restrições alimentares de cada animal”, diz.

Ingredientes seguros para o preparo dos sorvetes

Para o preparo dos sorvetes, o docente recomenda utilizar frutas como banana, morango e maçã, iogurte sem açúcar e livre de lactose, caldo de carne ou de frango sem sal e até cenoura. “É fundamental evitar ingredientes tóxicos para os animais, como uvas, abacate, chocolate e xilitol. Ao selecionar os itens, consulte o veterinário do seu pet para garantir que sejam seguros para ele. Além disso, evite adicionar açúcares e produtos lácteos com alto teor de gordura, pois podem causar alterações gastrointestinais, podendo levar à ocorrência de vômitos e diarreia”, alerta.

Banana, morango, maçã, cenoura, iogurte e caldos naturais são as opções mais indicadas para preparar sorvetes naturais para os pets (Imagem: HandmadePictures | Shutterstock)

Preparando sorvetes saudáveis para os pets

A seguir, confira algumas sugestões simples e saudáveis de sorvetes caseiros para os pets:

Sorvete de banana: misture bananas maduras com iogurte natural sem açúcar e lactose, despeje em formas de picolé e congele;

misture bananas maduras com iogurte natural sem açúcar e lactose, despeje em formas de picolé e congele; Sorvete de frutas vermelhas: combine morangos e mirtilos com água de coco, batata e congele;

combine e mirtilos com água de coco, batata e congele; Sorvete de cenoura: cozinhe cenouras, misture com caldo de frango sem sal e congele em pequenas porções.

Cuidados ao oferecer o sorvete aos animais

Mesmo quando preparado em casa, o sorvete deve ser oferecido ao animal de estimação com alguns cuidados. “Preparar e oferecer sorvete ao seu animal é uma forma eficiente de reduzir o estresse por calor em dias muito quentes, além de ampliar a diversidade alimentar do seu pet. Para isso, sirva em pequenas porções durante o dia, especialmente se seu animal de estimação não estiver acostumado com sorvetes, para evitar problemas gastrointestinais”, ensina André Madeira Franca.

Também é importante observar o animal de estimação para identificar possíveis reações ao sorvete, mesmo que ele tenha sido preparado apenas com ingredientes considerados seguros. “Após o consumo, fique atento a sinais como vômitos, alterações de comportamento ou dificuldades respiratórias. Se o seu animal apresentar alguns desses sinais clínicos após consumir sorvete, suspenda imediatamente e consulte um veterinário”, finaliza.

Por Luana Figueiredo

