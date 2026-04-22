Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 22/04/26 19h06
Sopa de frango com legumes (Imagem: Irina Rostokina | Shutterstock)

Uma sopa proteica é uma excelente opção para o jantar, pois combina nutrição, leveza e muito sabor em uma única refeição. Rica em proteínas de qualidade, ela ajuda a promover saciedade, contribuindo para evitar excessos à noite, além de auxiliar na manutenção e recuperação muscular. Ao mesmo tempo, quando preparada com legumes e ingredientes frescos, fornece vitaminas, minerais e fibras importantes para o bom funcionamento do organismo.

1. Sopa de frango com legumes

Ingredientes

  • 1 peito de frango cozido e desfiado
  • 2 batatas cortadas em cubos
  • 1 cenoura picada
  • 1 abobrinha picada
  • 2 colheres de sopa de cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 l de caldo de legumes caseiro
  • Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Adicione a cenoura e a batata, mexendo por alguns minutos para liberar o sabor. Acrescente o caldo de legumes e deixe cozinhar por cerca de 10 minutos. Adicione a abobrinha e o frango desfiado. Cozinhe por mais 10 a 15 minutos, até os legumes ficarem macios. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.

2. Sopa de carne com abóbora e couve

Ingredientes

  • 300 g de carne magra cortada em cubos
  • 2 xícaras de chá de abóbora cortada em cubos
  • 1 xícara de chá de couve fatiada
  • 1 batata cortada em cubos
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 l de água
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 folha de louro

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione a carne e sele bem, mexendo até dourar por todos os lados. Acrescente a folha de louro e a água. Tampe a panela e cozinhe na pressão por cerca de 20 minutos. Abra a panela, adicione a abóbora e a batata e cozinhe por mais 10 a 15 minutos, até os legumes ficarem bem macios. Se quiser uma textura mais cremosa, amasse parte da abóbora na própria panela. Adicione a couve e cozinhe por mais 3 a 5 minutos, apenas para murchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

A imagem mostra uma tigela de sopa espessa e colorida, com aparência caseira, contendo legumes como cenoura, tomate e possivelmente lentilhas. A sopa está servida sobre uma base de madeira, acompanhada de uma colher dentro da tigela. Ao redor, há ingredientes frescos como ervas, tomates e pimentões, compondo um cenário rústico e acolhedor que remete a uma refeição nutritiva e reconfortante.
Sopa de lentilha com legumes (Imagem: Angelika Heine | Shutterstock)

3. Sopa de lentilha com legumes

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de lentilha
  • 1 cenoura picada
  • 1 batata cortada em cubos
  • 1/2 pimentão vermelho picado
  • 2 tomates picados
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 l de caldo de legumes caseiro
  • 1 folha de louro
  • Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Adicione o pimentão, a cenoura e a batata, mexendo por alguns minutos. Acrescente o tomate e deixe cozinhar até começar a desmanchar, formando um molho. Adicione a lentilha, a folha de louro e o caldo de legumes. Misture bem. Cozinhe em fogo médio por cerca de 25 a 30 minutos, até a lentilha ficar macia e a sopa encorpada. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.

4. Sopa de feijão com legumes e carne magra

Ingredientes

  • 3 xícaras de chá de feijão cozido
  • 250 g de carne magra cortada em cubos
  • 1 cenoura picada
  • 1 batata cortada em cubos
  • 1/2 abobrinha picada
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 folha de louro
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione a carne e sele bem, mexendo até dourar por todos os lados. Acrescente a cenoura, a batata e a abobrinha, misturando por alguns minutos. Junte a folha de louro e o feijão cozido com parte do caldo e misture tudo. Deixe cozinhar por mais 15 minutos em fogo médio, até os legumes ficarem macios e o caldo encorpar. Se quiser uma textura mais cremosa, amasse uma parte do feijão na panela. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

