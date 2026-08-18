Variedades

Sopas para o jantar: 4 receitas saudáveis e ricas em proteínas para variar o cardápio

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 18/08/26 18h36
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Sopa de grão-de-bico com cenoura e abobrinha (Imagem: Jacek Chabraszewski | Shutterstock)

Para quem busca refeições práticas no fim do dia, as sopas podem ser uma alternativa nutritiva e fácil de preparar. Além de permitirem combinações variadas de legumes e verduras, podem incluir alimentos ricos em proteínas, nutriente que participa da manutenção dos músculos e contribui para a saciedade. 

A seguir, confira 4 receitas saudáveis de sopa com proteínas para incluir no jantar!

1. Sopa de grão-de-bico com cenoura e abobrinha

Ingredientes

  • 400 g de grão-de-bico cozido
  • 2 cenouras cortadas em cubos
  • 1 abobrinha cortada em tiras finas
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 l de caldo de legumes caseiro
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de páprica
  • 1/2 colher de chá de cominho
  • Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente a cenoura, a páprica e o cominho. Misture e refogue por cerca de 2 minutos. Adicione o caldo de legumes. Tampe a panela e cozinhe por aproximadamente 10 minutos, até a cenoura começar a amolecer. Junte o grão-de-bico e a abobrinha. Tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por mais 8 a 10 minutos, até os legumes ficarem macios, mas sem desmanchar. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.

2. Sopa de mandioca com tofu e brócolis

Ingredientes

  • 300 g de tofu firme cortado em cubos
  • 400 g de mandioca cortada em cubos
  • 200 g de brócolis em floretes
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 800 ml de caldo de legumes caseiro
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Coentro picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente a mandioca. Misture bem e adicione o caldo de legumes. Tampe a panela e cozinhe em fogo médio por aproximadamente 20 minutos, ou até a mandioca ficar macia. Acrescente o brócolis e o tofu e cozinhe em fogo médio por cerca de 5 minutos, mexendo delicadamente para que os cubos de tofu não se desfaçam. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com o coentro e sirva em seguida.

Sopa de frango com batata, cenoura e ervilha servida em tigela branca ao lado de tomate e ramo de salsa em cima de mesa de madeira
Sopa de frango com batata, cenoura e ervilha (Imagem: Angelika Heine | Shutterstock)

3. Sopa de frango com batata, cenoura e ervilha

Ingredientes

  • 400 g de peito de frango cortado em cubos
  • 300 g de batata cortada em cubos
  • 2 cenouras cortadas em rodelas
  • 100 g de ervilha fresca
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 l de caldo de legumes caseiro
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1/2 colher de chá de cúrcuma
  • 1/2 colher de chá de orégano
  • Salsa picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o frango com sal, pimenta-do-reino, cúrcuma e orégano. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e doure o frango dos dois lados. Acrescente a cebola e o alho e refogue por cerca de 2 minutos. Adicione o caldo de legumes. Tampe a panela e cozinhe por aproximadamente 15 minutos, ou até o frango ficar completamente cozido. Retire o frango da panela e desfie com dois garfos.

Na mesma panela, coloque a batata e a cenoura. Cozinhe por cerca de 12 minutos, até os legumes começarem a ficar macios. Acrescente a ervilha e o frango desfiado. Cozinhe por mais 5 minutos, até todos os ingredientes ficarem macios e o caldo encorpar levemente. Finalize com a salsa e sirva em seguida.

4. Sopa de lentilha com abóbora e couve

Ingredientes

  • 250 g de lentilha 
  • 400 g de abóbora-japonesa cortada em cubos
  • 100 g de couve picada
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 800 ml de caldo de legumes caseiro
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1/2 colher de chá de cominho
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Lave a lentilha em água corrente, escorra e reserve. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente a lentilha, a abóbora-japonesa e o cominho. Misture bem. Adicione o caldo de legumes, tampe a panela e cozinhe por aproximadamente 25 minutos, ou até a lentilha e a abóbora-japonesa ficarem macias. Acrescente a couve e cozinhe por mais 5 minutos, até ficar macia. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

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