Sopas e cremes termogênicos: 10 receitas para ajudar a emagrecer no outono

Sopa de batata-doce com gengibre (Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock)

Os alimentos termogênicos são conhecidos por serem aliados de quem está de dieta e, durante o outono, são a combinação perfeita para se aquecer de forma saudável. Utilizados no preparo de sopas e cremes, eles favorecem a manutenção de uma alimentação balanceada e ajudam quem deseja perder alguns quilos, pois, associados a uma vida saudável, promovem a queima de gordura.

A seguir, confira 10 receitas de sopas e cremes termogênicos deliciosos para você inserir no seu cardápio!

1. Sopa de batata-doce com gengibre

Ingredientes

  • 2 batatas-doces descascadas e cortadas em cubos
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • 1 pedaço de gengibre descascado e picado
  • 1/2 colher de chá de pimenta-caiena
  • 1 xícara de chá de caldo de legumes caseiro
  • 1 xícara de chá de água
  • Sal e coentro picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte as batatas-doces, o gengibre, a pimenta-caiena, o caldo de legumes e a água e misture bem. Tampe a panela e cozinhe até as batatas-doces amolecerem. Desligue o fogo, acrescente o sal e o coentro e mexa para incorporar. Sirva em seguida.

2. Sopa de frango com gengibre

Ingredientes

  • 2 cenouras descascadas e picadas
  • 1 peito de frango sem pele, sem osso, cozido e desfiado
  • 1 pedaço de gengibre descascado e picado
  • 1 pimenta dedo-de-moça sem sementes e picada
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • 1/2 colher de sopa de salsinha picada
  • 1/2 colher de sopa de cebolinha picada
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as cenouras, o gengibre, a pimenta dedo-de-moça, a cebola e o alho e cubra com água. Leve ao fogo médio para cozinhar até as cenouras ficarem macias. Após, desligue o fogo, transfira a mistura para um liquidificador e bata até ficar homogêneo. Disponha a sopa na panela, adicione o frango, a salsinha e a cebolinha e misture bem. Leve ao fogo médio para cozinhar até levantar fervura. Sirva em seguida.

3. Sopa de espinafre com alho-poró e noz-moscada

Ingredientes

  • 300 g de espinafre
  • 1 alho-poró fatiado
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 l de caldo de legumes caseiro
  • 1/2 colher de chá de noz-moscada ralada
  • Sal e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho-poró e o alho até ficarem macios. Adicione o espinafre e refogue até murchar. Despeje o caldo de legumes na panela e cozinhe por 10 minutos. Tempere com sal e noz-moscada. Sirva em seguida.

Recipiente branco com sopa de alho polvilhada com salsinha
Creme de alho (Imagem: MariaKovaleva | Shutterstock)

4. Creme de alho

Ingredientes

  •  2 colheres de sopa de azeite
  • 1 xícara de chá de dente de alho descascado e amassado
  • 1 1/2 l de leite desnatado quente
  • 3 gemas de ovo
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo integral
  • Sal, pimenta-do-reino branca moída e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Junte metade do leite desnatado e misture bem. Reserve. Em um recipiente, coloque as gemas de ovo, a farinha de trigo e o restante do leite e misture bem. Despeje a mistura sobre o alho e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino branca e leve ao fogo médio para cozinhar por 30 minutos. Por último, acrescente a salsinha e cozinhe por mais 2 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

5. Sopa de mandioca com pimenta

Ingredientes

  • 1 kg de mandioca cozida
  • 300 ml de água
  • 200 g de carne moída
  • 300 ml de caldo de legumes caseiro
  • 1 colher de sopa de açafrão
  • 1 pimenta vermelha picada
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 pimentão vermelho sem sementes e picado
  • Sal, azeite, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a mandioca e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em um recipiente, coloque a carne moída e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Disponha a carne e refogue até secar. Acrescente o açafrão, o pimentão e a pimenta vermelha e misture bem. Despeje a mistura de mandioca na panela, coloque o caldo de legumes e o sal e cozinhe até levantar fervura e engrossar. Desligue o fogo, polvilhe com cheiro-verde e sirva em seguida.

Creme de cenoura com cúrcuma servido em tigela de cerâmica em cima de mesa de madeira e com cenouras ao lado
Creme de cenoura e cúrcuma (Imagem: photocrew1 | Shutterstock)

6. Creme de cenoura e cúrcuma

Ingredientes

  • 500 g de cenoura descascada e picada
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de chá de cúrcuma em pó
  • 1 l de caldo de legumes caseiro
  • Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em fogo médio, aqueça um pouco de azeite em uma panela e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione a cenoura e a cúrcuma em pó, misturando bem. Despeje o caldo de legumes na panela e deixe cozinhar até que a cenoura esteja macia. Depois, transfira tudo para um liquidificador e bata até ficar homogêneo. Volte para a panela, tempere com sal e pimenta-do-reino, e leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida.

7. Sopa de lentilha com cominho

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de lentilha
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 cenoura picada
  • 1/2 xícara de chá de molho de tomate
  • 1 colher de chá de cúrcuma em pó
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • 1 folha de louro
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 l de água
  • Sal a gosto
  • Coentro picado para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente a cenoura e o molho de tomate e refogue por mais 3 minutos. Junte a cúrcuma, o cominho e a folha de louro. Misture bem. Adicione a lentilha e a água. Cozinhe em fogo médio por 30 minutos, ou até que a lentilha esteja macia. Retire a folha de louro. Acerte o sal e finalize com coentro. Sirva em seguida.

8. Creme de tomate com gengibre

Ingredientes

  • 6 tomates picados grosseiramente
  • 1 pedaço de gengibre fresco ralado
  • 1 dente de alho picado
  • 1/2 cebola picada
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 xícara de chá de caldo de legumes caseiro
  • Suco de 1/2 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Folhas frescas de manjericão para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o alho e o gengibre e refogue por mais 1 minuto. Adicione os tomates e refogue por 5 minutos. Acrescente o caldo de legumes. Deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 15 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e bata tudo no liquidificador até obter um creme liso. Volte à panela, ajuste o sal, adicione o suco de limão e aqueça em fogo baixo. Finalize com as folhas de manjericão e sirva em seguida.

Visão superior de uma tigela branca com creme de ervilha. O creme tem uma textura aveludada, finalizado com um fio de azeite de oliva brilhante, pimenta-do-reino moída e duas pequenas folhas de salsa fresca no centro. A tigela está sobre uma superfície clara e levemente texturizada. Ao lado, aparecem grãos de pimenta inteiros espalhados e o canto de um pano de prato xadrez amarelo e branco, criando uma composição gastronômica clean e iluminada.
Creme de ervilha com gengibre e cúrcuma (Imagem: Irina Rostokina | Shutterstock)

9. Creme de ervilha com gengibre e cúrcuma

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de ervilha partida
  • 1/2 cebola picada
  • 1 dente de alho picado
  • 1 colher de chá de cúrcuma em pó
  • 1 pedaço de gengibre ralado
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 3 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola, o gengibre e o alho até dourarem levemente. Acrescente a ervilha e misture bem. Adicione o caldo de legumes e cozinhe até que os grãos estejam macios. Em seguida, desligue o fogo e transfira a mistura para um liquidificador, batendo até obter um creme homogêneo. Volte o creme para a panela, acrescente a cúrcuma e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino e leve ao fogo médio apenas para aquecer. Finalize com salsinha picada e sirva em seguida.

10. Sopa de abóbora com curry e gengibre

Ingredientes

  • 500 g de abóbora descascada e picada
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • 1 pedaço de gengibre ralado
  • 1/2 colher de chá de curry em pó
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • 800 ml de caldo de legumes caseiro
  • Sal e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente o gengibre, o curry e a abóbora e misture bem. Adicione o caldo de legumes e cozinhe até a abóbora ficar macia. Desligue o fogo e bata no liquidificador até obter um creme homogêneo. Volte à panela, tempere com sal e pimenta-do-reino e aqueça em fogo médio. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.

