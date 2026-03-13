Sopas e cremes termogênicos: 10 receitas para ajudar a emagrecer no outono

Os alimentos termogênicos são conhecidos por serem aliados de quem está de dieta e, durante o outono, são a combinação perfeita para se aquecer de forma saudável. Utilizados no preparo de sopas e cremes, eles favorecem a manutenção de uma alimentação balanceada e ajudam quem deseja perder alguns quilos, pois, associados a uma vida saudável, promovem a queima de gordura.
A seguir, confira 10 receitas de sopas e cremes termogênicos deliciosos para você inserir no seu cardápio!
1. Sopa de batata-doce com gengibre
Ingredientes
- 2 batatas-doces descascadas e cortadas em cubos
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e picado
- 1 pedaço de gengibre descascado e picado
- 1/2 colher de chá de pimenta-caiena
- 1 xícara de chá de caldo de legumes caseiro
- 1 xícara de chá de água
- Sal e coentro picado a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte as batatas-doces, o gengibre, a pimenta-caiena, o caldo de legumes e a água e misture bem. Tampe a panela e cozinhe até as batatas-doces amolecerem. Desligue o fogo, acrescente o sal e o coentro e mexa para incorporar. Sirva em seguida.
2. Sopa de frango com gengibre
Ingredientes
- 2 cenouras descascadas e picadas
- 1 peito de frango sem pele, sem osso, cozido e desfiado
- 1 pedaço de gengibre descascado e picado
- 1 pimenta dedo-de-moça sem sementes e picada
- 1 cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 1/2 colher de sopa de salsinha picada
- 1/2 colher de sopa de cebolinha picada
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque as cenouras, o gengibre, a pimenta dedo-de-moça, a cebola e o alho e cubra com água. Leve ao fogo médio para cozinhar até as cenouras ficarem macias. Após, desligue o fogo, transfira a mistura para um liquidificador e bata até ficar homogêneo. Disponha a sopa na panela, adicione o frango, a salsinha e a cebolinha e misture bem. Leve ao fogo médio para cozinhar até levantar fervura. Sirva em seguida.
3. Sopa de espinafre com alho-poró e noz-moscada
Ingredientes
- 300 g de espinafre
- 1 alho-poró fatiado
- 2 dentes de alho picados
- 1 l de caldo de legumes caseiro
- 1/2 colher de chá de noz-moscada ralada
- Sal e azeite de oliva a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho-poró e o alho até ficarem macios. Adicione o espinafre e refogue até murchar. Despeje o caldo de legumes na panela e cozinhe por 10 minutos. Tempere com sal e noz-moscada. Sirva em seguida.
4. Creme de alho
Ingredientes
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 xícara de chá de dente de alho descascado e amassado
- 1 1/2 l de leite desnatado quente
- 3 gemas de ovo
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo integral
- Sal, pimenta-do-reino branca moída e salsinha picada a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Junte metade do leite desnatado e misture bem. Reserve. Em um recipiente, coloque as gemas de ovo, a farinha de trigo e o restante do leite e misture bem. Despeje a mistura sobre o alho e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino branca e leve ao fogo médio para cozinhar por 30 minutos. Por último, acrescente a salsinha e cozinhe por mais 2 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.
5. Sopa de mandioca com pimenta
Ingredientes
- 1 kg de mandioca cozida
- 300 ml de água
- 200 g de carne moída
- 300 ml de caldo de legumes caseiro
- 1 colher de sopa de açafrão
- 1 pimenta vermelha picada
- 1 cebola descascada e picada
- 1 pimentão vermelho sem sementes e picado
- Sal, azeite, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a mandioca e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em um recipiente, coloque a carne moída e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Disponha a carne e refogue até secar. Acrescente o açafrão, o pimentão e a pimenta vermelha e misture bem. Despeje a mistura de mandioca na panela, coloque o caldo de legumes e o sal e cozinhe até levantar fervura e engrossar. Desligue o fogo, polvilhe com cheiro-verde e sirva em seguida.
6. Creme de cenoura e cúrcuma
Ingredientes
- 500 g de cenoura descascada e picada
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de chá de cúrcuma em pó
- 1 l de caldo de legumes caseiro
- Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto
Modo de preparo
Em fogo médio, aqueça um pouco de azeite em uma panela e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione a cenoura e a cúrcuma em pó, misturando bem. Despeje o caldo de legumes na panela e deixe cozinhar até que a cenoura esteja macia. Depois, transfira tudo para um liquidificador e bata até ficar homogêneo. Volte para a panela, tempere com sal e pimenta-do-reino, e leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida.
7. Sopa de lentilha com cominho
Ingredientes
- 1 xícara de chá de lentilha
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 cenoura picada
- 1/2 xícara de chá de molho de tomate
- 1 colher de chá de cúrcuma em pó
- 1 colher de chá de cominho em pó
- 1 folha de louro
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 l de água
- Sal a gosto
- Coentro picado para finalizar
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente a cenoura e o molho de tomate e refogue por mais 3 minutos. Junte a cúrcuma, o cominho e a folha de louro. Misture bem. Adicione a lentilha e a água. Cozinhe em fogo médio por 30 minutos, ou até que a lentilha esteja macia. Retire a folha de louro. Acerte o sal e finalize com coentro. Sirva em seguida.
8. Creme de tomate com gengibre
Ingredientes
- 6 tomates picados grosseiramente
- 1 pedaço de gengibre fresco ralado
- 1 dente de alho picado
- 1/2 cebola picada
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 xícara de chá de caldo de legumes caseiro
- Suco de 1/2 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Folhas frescas de manjericão para finalizar
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o alho e o gengibre e refogue por mais 1 minuto. Adicione os tomates e refogue por 5 minutos. Acrescente o caldo de legumes. Deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 15 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e bata tudo no liquidificador até obter um creme liso. Volte à panela, ajuste o sal, adicione o suco de limão e aqueça em fogo baixo. Finalize com as folhas de manjericão e sirva em seguida.
9. Creme de ervilha com gengibre e cúrcuma
Ingredientes
- 1 xícara de chá de ervilha partida
- 1/2 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 1 colher de chá de cúrcuma em pó
- 1 pedaço de gengibre ralado
- 1 colher de sopa de azeite
- 3 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Salsinha picada para finalizar
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola, o gengibre e o alho até dourarem levemente. Acrescente a ervilha e misture bem. Adicione o caldo de legumes e cozinhe até que os grãos estejam macios. Em seguida, desligue o fogo e transfira a mistura para um liquidificador, batendo até obter um creme homogêneo. Volte o creme para a panela, acrescente a cúrcuma e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino e leve ao fogo médio apenas para aquecer. Finalize com salsinha picada e sirva em seguida.
10. Sopa de abóbora com curry e gengibre
Ingredientes
- 500 g de abóbora descascada e picada
- 1/2 cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e picado
- 1 pedaço de gengibre ralado
- 1/2 colher de chá de curry em pó
- 1 colher de sopa de azeite
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 800 ml de caldo de legumes caseiro
- Sal e cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente o gengibre, o curry e a abóbora e misture bem. Adicione o caldo de legumes e cozinhe até a abóbora ficar macia. Desligue o fogo e bata no liquidificador até obter um creme homogêneo. Volte à panela, tempere com sal e pimenta-do-reino e aqueça em fogo médio. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.