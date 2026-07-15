Soft copper: 7 dicas para aderir ao visual que conquistou as famosas 

O universo da beleza vive um movimento de valorização da naturalidade. Nesse contexto, para os cabelos, uma das principais apostas para 2026 é o soft copper, um tom de cobre suave que mistura reflexos dourados, acobreados e nuances quentes para criar um resultado sofisticado e iluminado.

Diferentemente dos ruivos intensos e marcantes, a tendência aposta em uma cor mais delicada, com aparência saudável e personalizada. A proposta é criar um efeito de luminosidade que harmonize com a pele, os olhos e o estilo de cada pessoa, seguindo uma nova abordagem do visagismo, que busca valorizar a identidade individual em vez de reproduzir padrões.

“O soft copper representa uma mudança na forma como enxergamos a coloração. Hoje, as pessoas não querem apenas copiar uma tendência, elas querem encontrar uma cor que converse com sua imagem, sua rotina e sua personalidade. O cobre suave permite essa personalização porque pode ser mais dourado, mais rosado ou mais intenso, dependendo da proposta”, explica Kelly Taise, visagista do Espaço Hi, em São Paulo.

Ela explica que o tom exige planejamento para alcançar um resultado elegante. “O segredo está no equilíbrio entre cor, corte e acabamento. O cabelo precisa transmitir naturalidade, brilho e movimento. O objetivo não é criar um ruivo artificial, mas uma tonalidade sofisticada que valorize os traços e ilumine o rosto”, pontua.

A seguir, confira dicas para adotar a tendência soft copper em 2026!

1. Escolha a nuance de cobre que combina com sua pele

O soft copper não é uma cor única. Ele pode aparecer em diferentes versões, desde um cobre mais dourado até uma tonalidade com reflexos rosados ou caramelizados. Essa variedade é justamente o que faz a tendência ser democrática e adaptável.

“O visagismo trabalha com harmonia. Nem todo cobre precisa ser igual. Para algumas pessoas, um cobre dourado vai trazer luminosidade; para outras, uma mistura com tons de caramelo ou canela pode criar um resultado muito mais elegante. A cor ideal é aquela que valoriza a beleza natural”, ressalta Kelly Taise.

2. Aposte em um cobre suave para uma transformação menos radical

Para quem deseja mudar o visual, mas tem receio de uma alteração muito intensa, o soft copper é uma alternativa mais delicada. A tonalidade permite uma transição elegante, principalmente para quem vem de cabelos castanhos, loiros ou com mechas.

A tendência acompanha o movimento de beleza conhecido como “luxo silencioso”, no qual o resultado parece sofisticado sem demonstrar excesso de intervenção. “O cobre suave é uma excelente porta de entrada para quem quer experimentar uma nova imagem. Ele traz personalidade, mas mantém uma aparência natural. É uma transformação que chama atenção pela elegância, não pelo exagero”, explica a profissional.

3. Utilize referências de famosas, mas adapte ao seu estilo

Entre as famosas que já se tornaram referência para a tendência, estão Juliette Freire, que apostou em uma versão mais dourada do cobre; Gigi Hadid, que ajudou a popularizar os tons acobreados modernos; Emma Stone, conhecida por suas variações de ruivo sofisticado; Nicole Kidman, com o chamado copper blonde; Amy Adams, referência em tons naturais entre o ruivo e o strawberry blonde; e Julia Roberts, que marcou gerações com seus cabelos acobreados.

Porém, copiar exatamente uma tonalidade nem sempre garante o mesmo resultado. Nesse sentido, o trabalho do visagista é entender quais elementos daquela referência podem ser incorporados de acordo com o formato do rosto, o tom de pele, a textura dos fios e o estilo de vida.

“As famosas ajudam como inspiração, mas cada pessoa tem uma identidade própria. O papel do profissional é traduzir aquela referência para uma versão personalizada. O cabelo precisa parecer que sempre pertenceu àquela pessoa”, explica Kelly Taise.

4. Combine o soft copper com cortes que valorizem o movimento

A cor ganha ainda mais destaque quando combinada com cortes que criam movimento. Camadas leves, cortes médios, franjas personalizadas e texturas naturais ajudam a revelar os diferentes reflexos do cobre.

Em 2026, o visagismo aposta em cabelos menos rígidos e mais fluidos, valorizando a forma natural dos fios. “Uma cor bonita precisa conversar com o corte. O movimento faz com que a luz reflita de maneiras diferentes, criando profundidade e deixando o cobre mais sofisticado. O conjunto entre corte, cor e finalização é o que constrói uma imagem equilibrada”, ressalta a profissional.

A manutenção ajuda a preservar o brilho e a intensidade da cor (Imagem: BigPixel Photo | Shutterstock)

5. Invista em tratamentos para manter o brilho da cor

Tons acobreados exigem cuidados específicos para preservar a luminosidade e evitar que a cor perca intensidade. Hidratação, reconstrução e produtos adequados para cabelos coloridos fazem parte da manutenção.

A saúde dos fios se torna ainda mais importante em uma tendência que valoriza o aspecto natural. “O soft copper só funciona quando o cabelo está saudável. O brilho é parte fundamental dessa estética. Um fio bem cuidado potencializa a cor e transmite aquela sensação de cabelo sofisticado e cheio de vida”, orienta a visagista.

6. Combine o cobre suave com uma maquiagem mais natural

A tendência conversa com uma estética mais leve, em que a beleza do cabelo é o principal destaque. Tons terrosos, pele iluminada e maquiagem com aspecto fresco ajudam a criar uma composição equilibrada.

A ideia é que todos os elementos da imagem trabalhem juntos. “O visagismo olha para a pessoa como um todo. Quando fazemos uma mudança de cabelo, precisamos pensar na harmonia com maquiagem, estilo pessoal e mensagem que aquela imagem transmite. O soft copper combina muito com uma beleza mais autêntica e elegante”, explica.

7. Procure um profissional antes de realizar a transformação

Embora pareça uma mudança simples, alcançar o cobre perfeito exige análise técnica. A cor final depende da base atual do cabelo, histórico químico, tonalidade desejada e capacidade dos fios de receber a transformação.

O acompanhamento profissional evita resultados indesejados e garante um acabamento personalizado. “Uma tendência só faz sentido quando respeita a individualidade. Antes de escolher o soft copper, é importante avaliar a saúde do cabelo, entender a rotina da pessoa e construir uma cor que ela consiga manter. O melhor resultado é aquele que une tendência e identidade”, finaliza Kelly Taise.

Por Sarah Carvalho