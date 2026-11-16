As festas de fim de ano pedem uma mesa caprichada, com pratos que tornam as celebrações ainda mais especiais. Seja para receber convidados adeptos à alimentação vegetariana ou simplesmente inovar o cardápio, as sobremesas sem ingredientes de origem animal são uma ótima alternativa. Com combinações que valorizam diferentes sabores e texturas, elas mostram que é possível preparar doces irresistíveis.

A seguir, confira receitas de sobremesas vegetarianas para as festas de fim de ano!

1. Pavê de frutas vermelhas com biscoito de gengibre

Ingredientes

Biscoito de gengibre

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

1/4 de xícara de chá de óleo de coco

1/4 de xícara de chá de melado de cana

2 colheres de sopa de leite vegetal

1 colher de chá de gengibre em pó

1 colher de chá de canela em pó

1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio

1 pitada de sal

Creme branco

500 ml de leite vegetal

200 ml de leite de coco

1/2 xícara de chá de açúcar

3 colheres de sopa de amido de milho

1 colher de chá de essência de baunilha

Geleia de frutas vermelhas

1 xícara de chá de frutas vermelhas

1/4 de xícara de chá de açúcar

Suco de 1/2 limão

Chantili vegano e canela para finalizar

Modo de preparo

Biscoito de gengibre

Em um recipiente, misture a farinha de trigo, o açúcar mascavo, o gengibre, a canela, o bicarbonato de sódio e o sal. Acrescente o óleo de coco, o melado e o leite vegetal e mexa até formar uma massa homogênea. Envolva em plástico-filme e leve à geladeira por 20 minutos. Depois, abra a massa com um rolo entre duas folhas de papel-manteiga, deixando-a com aproximadamente 0,5 cm de espessura.

Corte parte da massa em formatos de bonequinhos de gengibre e o restante em pedaços menores. Disponha os biscoitos em uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 12 minutos. Retire do forno, deixe esfriar completamente e reserve os bonequinhos inteiros. No processador, triture os demais biscoitos até formar uma farofa.

Creme branco

Em uma panela, dissolva o amido de milho no leite vegetal. Acrescente o leite de coco e o açúcar e misture bem. Leve ao fogo médio, mexendo constantemente, até engrossar. Desligue o fogo, adicione a essência de baunilha e misture. Transfira para um recipiente, cubra com plástico-filme em contato com o creme e deixe esfriar.

Geleia de frutas vermelhas e montagem

Em uma panela, coloque as frutas vermelhas, o açúcar e o suco de limão. Leve ao fogo baixo, mexendo ocasionalmente, até as frutas desmancharem e a mistura adquirir consistência de geleia. Desligue o fogo e deixe esfriar.

Após, distribua a geleia no fundo de taças individuais. Acrescente uma camada de creme branco e cubra com a farofa de biscoito de gengibre. Cubra com o chantili vegano e polvilhe com canela. Leve à geladeira por 2 horas. Finalize cada taça com um biscoito de gengibre inteiro e sirva em seguida.

2. Musse de maracujá

Ingredientes

1 xícara de chá de castanha-de-caju crua

Polpa de 4 maracujás

1 xícara de chá de água

5 colheres de sopa de açúcar

1/2 colher de chá de ágar-ágar

Água para deixar as castanhas-de-caju de molho

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as castanhas-de-caju, cubra com água e deixe de molho por 24 horas. Após, escorra a água e reserve. Em um liquidificador, coloque a polpa de maracujá e a água e bata bem. Em seguida, coe a mistura e transfira para uma panela. Acrescente o açúcar e o ágar-ágar e leve ao fogo médio até levantar fervura, mexendo sempre para dissolver. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira a mistura para um liquidificador. Junte as castanhas-de-caju reservadas e bata até obter uma consistência homogênea. Coloque a musse em taças e leve à geladeira por 3 horas. Sirva em seguida.

Bolo de frutas (Imagem: Criadores de Wirestock | Shutterstock)

3. Bolo de frutas

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de óleo vegetal

1 xícara de chá de leite vegetal

1 colher de sopa de vinagre de maçã

1 colher de chá de essência de baunilha

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1/2 xícara de chá de frutas cristalizadas picadas

1/3 de xícara de chá de uva-passa

1/3 de xícara de chá de castanha-de-caju picada

Óleo vegetal para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Frutas cristalizadas, uva-passa e castanha-de-caju picada para finalizar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o leite vegetal com o vinagre de maçã e reserve por 5 minutos. Em outro recipiente, coloque o açúcar mascavo, o óleo vegetal, a essência de baunilha e a mistura de leite. Mexa até incorporar os ingredientes. Acrescente a farinha de trigo, a canela e o bicarbonato de sódio, misturando delicadamente até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e mexa suavemente. Em seguida, incorpore as frutas cristalizadas, a uva-passa e a castanha-de-caju.

Despeje a massa em uma forma redonda untada com óleo vegetal e enfarinhada com farinha de trigo. Distribua as frutas cristalizadas, a uva-passa e a castanha-de-caju sobre a superfície, espalhando de maneira uniforme para criar uma decoração colorida. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até que um palito inserido no centro saia limpo. Retire do forno, espere amornar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.