Só faz peixe empanado? Conheça 5 receitas saudáveis para variar o almoço 

O peixe é uma opção versátil para deixar o almoço mais nutritivo, e seu preparo não precisa ficar restrito às versões empanadas e fritas. Assado, grelhado ou combinado com diferentes vegetais e temperos, o alimento rende refeições leves, saborosas, saudáveis e variadas. Essas formas de preparo também permitem explorar diferentes texturas e combinações, ajudando a variar o cardápio e a incluir o peixe com mais frequência nas refeições.

A seguir, veja 5 receitas saudáveis com peixe!

1. Robalo ao molho de tomate

Ingredientes

700 g de robalo em pedaços grandes

300 g de tomate-cereja

Suco de 1 limão

250 g de tomate pelado

pelado 1 pimentão vermelho cortado em rodelas

100 g de azeitonas pretas sem caroço

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

1 limão-siciliano cortado em rodelas

1 colher de sopa de azeite

100 ml de água

1 colher de sopa de tomilho fresco

1 colher de sopa de páprica defumada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o robalo com o sal, o suco de limão, a pimenta-do-reino e a páprica defumada. Deixe descansar por 10 minutos. Em uma frigideira larga e antiaderente, aqueça o azeite em fogo médio e doure os pedaços de robalo por aproximadamente 2 minutos de cada lado. Retire da frigideira e reserve. Na mesma frigideira, coloque a cebola e o alho e refogue em fogo médio até começarem a dourar. Acrescente o pimentão e metade dos tomates-cereja. Refogue por aproximadamente 3 minutos, até os tomates começarem a amolecer. Junte o tomate pelado e a água. Misture e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 10 minutos, até o molho ficar encorpado.

Acomode os pedaços de robalo sobre o molho, distribuindo-os pela frigideira. Acrescente as azeitonas e o restante dos tomates-cereja. Tampe a frigideira e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 8 minutos, até o peixe ficar completamente cozido e macio. Distribua as rodelas de limão-siciliano sobre o peixe e finalize com o tomilho fresco. Cozinhe por mais 1 minuto em fogo baixo. Sirva em seguida.

2. Salmão com orzo e espinafre

Ingredientes

600 g de filé de salmão

250 g de orzo

150 g de folhas de espinafre

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

500 ml de caldo de legumes

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de azeite

Endro, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o salmão com o sal, a pimenta-do-reino e o suco de limão. Reserve por 20 minutos. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio, coloque o salmão e doure os dois lados. Retire da panela e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola até ficar macia. Acrescente o alho e misture até liberar o aroma. Adicione o orzo e misture bem. Acrescente o caldo de legumes e cozinhe em fogo médio, mexendo ocasionalmente, até que o orzo fique macio e absorva boa parte do líquido. Acrescente o espinafre e misture até as folhas murcharem. Tempere com o sal e a pimenta-do-reino e misture até ficar cremoso. Coloque o salmão sobre o orzo e finalize com o endro. Sirva em seguida.

3. Sardinha com cuscuz marroquino e legumes

Ingredientes

600 g de sardinha limpa e sem espinhas

limpa e sem espinhas 200 g de cuscuz marroquino

1 abobrinha cortada em cubos

1 cenoura cortada em rodelas

1 pimentão vermelho picado

1 cebola-roxa picada

2 dentes de alho picados

300 ml de caldo de legumes quente

1 colher de sopa de azeite

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de uva-passa

2 colheres de sopa de castanha-de-caju picada

1 colher de sopa de páprica

1 colher de sopa de salsa picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere as sardinhas com sal, pimenta-do-reino, páprica e metade do suco de limão. Reserve. Coloque o cuscuz marroquino em uma tigela e cubra com o caldo de legumes quente. Tampe e deixe hidratar até os grãos ficarem macios. Solte com um garfo e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente a cebola e o alho e refogue até ficarem macios. Junte a cenoura, a abobrinha e o pimentão e refogue até os legumes ficarem macios, mas ainda firmes. Acrescente a sardinha aos legumes e cozinhe em fogo baixo, virando delicadamente para que cozinhem por igual. Adicione o cuscuz marroquino, a uva-passa, a castanha-de-caju e a salsa. Misture delicadamente para incorporar todos os ingredientes sem desmanchar completamente as sardinhas. Finalize com o restante do suco de limão e sirva em seguida.

Tilápia assada com legumes (Imagem: Azra H | Shutterstock)

4. Tilápia assada com legumes

Ingredientes

4 filés de tilápia

500 g de batata cortada grosseiramente

2 tomates picados

1 pimentão vermelho picado

1 cebola picada

3 dentes de alho ralados

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite

Salsinha, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Gomos de limão-siciliano para finalizar

Modo de preparo

Em uma assadeira, distribua as batatas, o tomate, o pimentão e a cebola. Regue com metade do azeite e tempere com o sal e a pimenta-do-reino. Cubra a assadeira com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 25 minutos, até as batatas ficarem macias. Enquanto isso em uma tigela, tempere os filés de tilápia com o sal, o alho, a pimenta-do-reino e metade do suco de limão. Retire o papel-alumínio e acomode os filés sobre os legumes. Regue com o restante do azeite e leve novamente ao forno a 200 °C por cerca de 15 minutos, até que o peixe esteja cozido e levemente dourado. Retire do forno e finalize com a salsa e com os gomos de limão-siciliano. Sirva em seguida.

5. Linguado recheado com alho-poró e cogumelos

Ingredientes

1 linguado inteiro limpo

200 g de cogumelos paris fatiados

150 g de alho-poró fatiado

fatiado 1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de tomilho fresco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Com uma faca, faça cortes superficiais na parte externa do linguado e tempere o peixe com o sal e a pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio. Acrescente a cebola e refogue até ficar macia. Junte o alho e misture. Adicione o alho-poró e o cogumelo paris e refogue até ficarem macios. Desligue o fogo e misture o tomilho. Abra o linguado pela parte interna e distribua o recheio de alho-poró e cogumelos. Feche o peixe e coloque-o em uma assadeira. Regue com o restante do azeite e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até o peixe ficar completamente cozido. Retire o papel-alumínio e deixe no forno por alguns minutos para dourar levemente. Sirva em seguida.