Skincare masculino: rotina simples ajuda a manter a pele saudável e previne oleosidade, irritações e envelhecimento precoce

O skincare deixou de ser um hábito exclusivamente feminino. Os homens têm investido cada vez mais em autocuidado, e esse comportamento já aparece nas pesquisas de consumo. Um levantamento da Kantar aponta que 72% dos homens brasileiros demonstram interesse por produtos de beleza desenvolvidos para o público masculino, índice superior aos 70% registrados no ano anterior.

Os números refletem uma mudança que já pode ser observada na rotina dos consumidores. Uma pesquisa realizada pela Opinion Box para o Grupo MedSystems revela que 41% dos homens brasileiros afirmam manter uma rotina de cuidados com a pele. O dado mostra que o skincare vem ganhando espaço como um hábito ligado à saúde, ao bem-estar e à prevenção, deixando de ser visto apenas como uma preocupação estética.

Uma rotina simples faz diferença

Apesar do interesse crescente, muitos ainda acreditam que cuidar da pele exige uma grande quantidade de produtos ou procedimentos complexos. Na prática, uma rotina básica e consistente já é suficiente para manter a pele saudável e protegida.

Segundo Luana Batista, coordenadora educacional, biomédica e esteticista da Raavi Dermocosméticos, a pele masculina possui características específicas que merecem atenção. “Por conta da ação hormonal, ela costuma ser mais espessa e produzir mais oleosidade. Além disso, o hábito de fazer a barba frequentemente pode favorecer irritação, sensibilidade e pelos encravados. Uma rotina simples de cuidados ajuda a manter a pele equilibrada e saudável”, explica.

A especialista destaca que o segredo está na regularidade dos cuidados. “Percebemos que muitos homens procuram uma rotina prática e eficiente. O importante é entender que skincare não significa uma sequência extensa de produtos. Com limpeza, hidratação e proteção solar diárias, já é possível manter a pele saudável, prevenir irritações causadas pelo barbear e minimizar os sinais do envelhecimento”, afirma.

Passo a passo do skincare masculino

Manter uma rotina básica de cuidados pode fazer a diferença na saúde e na aparência da pele masculina. Confira os principais passos:

1. Limpeza

O primeiro passo é lavar o rosto com um sabonete facial adequado para o tipo de pele. A limpeza remove excesso de oleosidade, suor, resíduos de poluição e impurezas acumuladas ao longo do dia.

2. Hidratação

Mesmo quem tem pele oleosa precisa usar hidratante. Produtos com textura leve ajudam a manter a barreira de proteção da pele sem aumentar o brilho excessivo.

O uso diário do protetor solar ajuda a prevenir manchas, combater o envelhecimento precoce e proteger a pele dos danos causados pela radiação ultravioleta (Imagem: Asier Romero | Shutterstock)

3. Proteção solar

O protetor solar deve ser aplicado diariamente, mesmo em dias nublados ou quando a maior parte do tempo é passada em ambientes fechados. O uso contínuo ajuda a prevenir manchas, envelhecimento precoce e reduz os danos provocados pela radiação ultravioleta.

4. Esfoliação

Uma ou duas vezes por semana, a esfoliação auxilia na remoção das células mortas, desobstrui os poros e contribui para reduzir pelos encravados, principalmente em quem faz a barba com frequência.

Atenção às necessidades individuais da pele

Para Luana Batista, outro cuidado importante é respeitar as necessidades individuais da pele. “Nem toda pele precisa dos mesmos produtos. Observar como ela reage e escolher fórmulas adequadas faz toda a diferença para obter resultados sem causar irritações. Quando existe alguma condição específica, como acne intensa ou sensibilidade persistente, vale buscar orientação profissional”, finaliza.

Por Denise Bispo