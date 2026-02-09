Signos no Carnaval: descubra o que cada nativo busca na folia

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Carnaval não é só festa: é expressão, escape, encontro e, para muitos, um verdadeiro ritual de renovação. Cada signo do zodíaco vive esse período de um jeito muito particular — alguns querem intensidade, outros, descanso. Alguns, por sua vez, buscam conexão emocional ou inspiração criativa na folia.

A seguir, descubra o que cada signo realmente procura no Carnaval.

Áries

Os nativos de Áries procuram por movimentos constantes e experiências intensas (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

O ariano busca adrenalina, ação e conquista. Quer blocos cheios, movimento constante, paquera sem enrolação e experiências intensas. Carnaval parado não é opção para Áries.

Touro

Música, comida e momentos de conforto é o que atrai os nativos de Touro no Carnaval (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

O taurino procura prazer e conforto. Boa comida, bebida gelada, música envolvente e momentos sensoriais são bem aproveitados pelo nativo. Pode amar a festa — desde que seja prazerosa e sem perrengue nenhum. De preferência, gosta das festas mais privadas.

Gêmeos

Para os nativos de Gêmeos, Carnaval é explorar, conversar e colecionar histórias (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

O signo de Gêmeos quer movimento, variedade e histórias para contar. Um bloco agora, outro depois, conversas com desconhecidos e risadas até cansar. O tédio é o único inimigo.

Câncer

Os nativos de Câncer querem curtir a festa de forma confortável e ao lado de quem ama (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

O canceriano busca acolhimento e segurança emocional. Prefere curtir com pessoas queridas, em ambientes onde se sinta confortável. Carnaval, para o signo de Câncer, também pode ser afeto, não só multidão.

Leão

Os nativos de Leão querem aproveitar a folia sendo os grandes destaques (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

O leonino procura brilhar. Fantasia marcante, elogios, palco (mesmo que improvisado) e atenção garantida atraem esse nativo. O Carnaval é o seu momento de protagonismo.

Virgem

Os nativos de Virgem preferem planejar bem a festa para se divertirem longe do caos (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

O virginiano busca organização e propósito. Gosta de planejar a folia, escolher bem onde vai e até ajudar nos bastidores. Se divertir, sim — mas sem caos excessivo.

Libra

Os nativos de Libra querem curtir o Carnaval em um clima leve e com muita música e paquera (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

O libriano procura beleza, harmonia e boas conexões. Ambientes charmosos, clima leve, muitos flertes e música agradável fazem toda a diferença para o signo de Libra.

Escorpião

Os nativos de Escorpião buscam por experiências únicas, com muita sensualidade (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

O escorpiano busca intensidade e profundidade. Vive o Carnaval como um mergulho emocional ou sensual. Pode preferir noites quentes, encontros marcantes e experiências transformadoras.

Sagitário

Os nativos de Sagitário querem aproveitar a festa com muita liberdade e poucas regras (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

O sagitariano procura muita liberdade e aventura. Quer explorar novos lugares, blocos diferentes e viver o Carnaval como uma viagem — externa ou interna. Contudo, regras demais não combinam.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio sabem seus próprios limites quando curtem a folia (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

O capricorniano busca equilíbrio entre diversão e responsabilidade. Pode até trabalhar durante o Carnaval, mas, quando decide curtir, faz isso com foco e sem excessos desnecessários.

Aquário

Os nativos de Aquário querem curtir o Carnaval com originalidade, se destacando com sua criatividade (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

O aquariano procura originalidade e autenticidade. Ama blocos alternativos, causas coletivas, fantasias criativas e tudo que fuja do óbvio. Carnaval também é uma forma de expressão para o signo de Aquário.

Peixes

Para os nativos de Peixes, o Carnaval é uma fuga da realidade, cheia de alegria, música e fantasia (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

O pisciano busca encantamento e fuga da realidade, bem como música, dança, fantasia e emoção. Vive o Carnaval como um sonho acordado — quanto mais mágico, melhor.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.