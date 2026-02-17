Signos mais gastadores do zodíaco: quem esbanja dinheiro sem culpa?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Algumas pessoas pensam duas vezes antes de abrir a carteira. Outras, passam o cartão antes mesmo de olhar o preço. Na astrologia, certos signos têm uma relação mais impulsiva, emocional ou prazerosa com o dinheiro — e isso pode explicar por que alguns naturalmente gostam mais de gastar.

A seguir, confira quais são os signos que mais tendem a ser mais gastadores!

1. Leão

Os nativos de Leão gostam de celebrar a própria vida gastando e aproveitando tudo com intensidade (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)

Os leoninos gostam de qualidade, luxo e tudo que transmite status. Regidos pelo Sol, eles têm forte desejo de se sentir especiais — e isso inclui roupas, experiências e presentes marcantes. Para Leão, gastar muitas vezes é uma forma de celebrar a própria vida.

2. Sagitário

Para os nativos de Sagitário, dinheiro é investimento; por isso, preferem aplicar em experiências, estudos e oportunidades (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)

Sagitário não gasta com coisas e, sim, com experiências. Viagens, cursos, aventuras e novidades são tentações constantes. Regido por Júpiter, planeta da expansão, esse signo tende a acreditar que sempre haverá mais dinheiro depois.

3. Libra

Os nativos de Libra adoram investir no visual e não economizam quando o assunto é beleza e decoração (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)

Os librianos têm um radar natural para beleza e harmonia. Amam decoração, moda, perfumes e tudo que seja visualmente agradável. Como são regidos por Vênus, planeta do prazer e do luxo, podem gastar mais do que deveriam só porque “é lindo”.

4. Áries

Para os nativos de Áries, a impulsividade às vezes fala mais alto, o que acaba resultando em gastos inesperados (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)

Áries é rápido para decidir — inclusive financeiramente. Se quer, compra e só depois pensa. A impulsividade ariana pode gerar compras repentinas, especialmente quando estão animados, ansiosos ou querendo recompensa imediata.

5. Gêmeos

Os nativos de Gêmeos querem sempre estar atualizados e investem em tudo que estimule sua curiosidade (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)

Os geminianos adoram novidades. Algo tecnológico novo, um curso diferente, um livro interessante ou uma tendência recém-lançada são convites irresistíveis. Como gostam de experimentar tudo, podem acabar gastando em várias coisas ao mesmo tempo.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.