Signo de Sagitário: 4 mitos e verdades sobre os nativos

O signo de Sagitário é geralmente associado à energia vibrante e à busca constante por aventura. No entanto, as características dos sagitarianos vão muito além dos estereótipos de alegria e liberdade, trazendo nuances em sua personalidade que nem sempre são imediatamente perceptíveis. Confira, abaixo, 4 mitos e verdades que ajudam a compreender melhor a natureza desses nativos!

1. Sagitarianos são exagerados

Verdade. Sendo um signo de Fogo que está sempre em busca de crescimento e expansão, os sagitarianos tendem a sentir tudo de maneira mais emocionante. Com isso, podem exagerar na dose.

2. Sagitarianos são sempre alegres

Mito. Apesar de a alegria estar quase sempre presente, o desejo constante por crescimento é capaz de despertar uma certa insatisfação nos sagitarianos. Com isso, pode haver tristeza, especialmente se esse desejo não estiver alinhado com verdades que façam sentido para os nativos.

Os sagitarianos gostam de uma vida social agitada (Imagem: knstartstudio | Shutterstock)

3. Sagitarianos gostam muito de festas

Depende. Alguns sagitarianos tendem a gostar muito de movimento e alegria, bem como do consumo excessivo de bebidas e comidas. Contudo, isso costuma acontecer mais com aqueles que não se dedicam ao autoconhecimento e ao crescimento pessoal.

4. Sagitarianos não se comprometem

Mito. Os sagitarianos costumam se comprometer muito com projetos que fazem sentido para eles. Todavia, caso não tenha um bom significado, os nativos realmente não se comprometem e são sinceros quanto a isso.