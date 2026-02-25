Signo de Peixes no trabalho: profissões que combinam com o pisciano

Peixes é o signo que simboliza encerramento e completude. “Piscianos têm uma sensibilidade profunda, empatia genuína e a capacidade rara de sentir o outro, compreendendo até as dores mais sutis alheias”, afirma a astróloga Thaís Mariano. Por conta dessas qualidades, os nativos de Peixes se destacam naturalmente em áreas que exigem intuição, cuidado e criatividade, transformando talento e sensibilidade em grandes diferenciais. Confira as áreas em que eles se destacam:
1. Profissões ligadas às artes
Música, teatro, pintura e fotografia — além de todas as áreas que exigem inspiração e conexão com algo maior — combinam perfeitamente com os nativos de Peixes. Afinal, essas profissões possibilitam sentir e traduzir experiências que a linguagem falada, sozinha, não consegue expressar.
2. Medicina, enfermagem, serviço social, terapia ocupacional e psicologia
Devido à doçura e à empatia dos nativos de Peixes, eles tendem a atuar em profissões voltadas ao cuidado físico e emocional de pessoas vulneráveis e excluídas.
3. Medicina alternativa
Toda a energia mística de Peixes o torna um excelente terapeuta nas áreas de curas naturais e energéticas. Pode trabalhar com homeopatia, florais e fitoterapia.