Signo de Peixes: 4 mitos e verdades sobre os piscianos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Regido por Netuno e marcado por uma forte conexão com o universo emocional, o signo de Peixes é conhecido por sua grande sensibilidade, intuição e imaginação. Como último signo do zodíaco, ele simboliza o fechamento de um ciclo e a busca por algo maior, reunindo características que refletem empatia, espiritualidade e profundidade emocional.

Por conta dessa natureza complexa e subjetiva, os piscianos costumam ser cercados por mitos e crenças populares. Isso porque algumas características do signo costumam ser exageradas ou mal compreendidas. Para esclarecer esses pontos e revelar aspectos mais fiéis da personalidade pisciana, a astróloga Thaís Mariano explica 4 mitos e verdades sobre os nativos de Peixes. Confira!

1. Piscianos são desatentos

Mito: os piscianos tendem a ser muitos sensíveis e intuitivos, percebendo tudo ao redor.

2. Piscianos são empáticos

Verdade: os nativos de Peixes costumam ter grande sensibilidade, o que favorece a compreensão das emoções e necessidades do outro.

Mesmo que a espiritualidade desperte curiosidade em muitos piscianos, isso não define todos os nativos do signo (Imagem: Reytr | Shutterstock)

3. Piscianos são mais ligados à espiritualidade

Mito: é verdade que, por serem muito sensíveis, os nativos deste signo podem se interessar mais pela espiritualidade. Contudo, isso nem sempre ocorre. Afinal, a sensibilidade pode levá-los às artes e aos vícios.

4. Piscianos tendem a mentir mais

Mito: devido à necessidade de enxergar o mundo e de viver de maneira romântica, os piscianos tendem a se deixar levar por ilusões e fantasias. Isso pode fazer com que acreditem que os nativos estão enganando alguém propositalmente.