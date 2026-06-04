Signo de Gêmeos: descubra como cada planeta influencia os nativos

Nos estudos da astrologia, os planetas no mapa astral representam diferentes aspectos da personalidade, emoção e experiências de vida de uma pessoa. Nesse sentido, cada astro possui energia e simbolismo próprios, influenciando as características e tendências de cada signo do zodíaco. A seguir, as astrólogas Lucia Agostinho e Bárbara Christan explicam como os planetas agem em Gêmeos. Confira!

1. Mercúrio

A pessoa com Mercúrio em Gêmeos se comunica de forma articulada (Imagem: 24K-Production | Shutterstock)

Mercúrio representa a comunicação e a mente. Em Gêmeos, a energia do astro faz com que a pessoa se comunique de forma articulada e versátil. Para se comunicar melhor, é essencial buscar um foco, visando não se dispersar em várias ideias.

2. Vênus

A pessoa com Vênus em Gêmeos pode se interessar por várias pessoas ao mesmo tempo (Imagem: NASA images | Shutterstock)

Vênus representa o amor, o prazer, os valores morais e a materialidade. A conexão com Gêmeos é mental. Como o signo tem dificuldade na parte sentimental, se mostra um pouco frio e muito racional. Pode se interessar por várias pessoas ao mesmo tempo. Talvez funcione melhor em um relacionamento aberto ou mais casual. Além disso, a pessoa com esse posicionamento gosta de se comunicar durante a conquista para saber o que agrada ou não o outro.

3. Marte

A pessoa com Marte em Gêmeos é voltada para comunicação, interação e conhecimento (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Marte representa a força interior, as iniciativas e a coragem para agir. A pessoa com esse posicionamento é voltada para a comunicação, a interação e o conhecimento. Além disso, é falante, inquieta e ansiosa. Começa mil coisas ao mesmo tempo e dificilmente termina alguma. É preciso ir atrás de livros, cursos e palestras para alimentar esses anseios. Abusa da criatividade e experimenta coisas novas o tempo todo.

4. Júpiter

A pessoa com Júpiter em Gêmeos tem muita lábia e conquista a todos com um bom papo (Imagem: Think_About_Life | Shutterstock)

Júpiter representa a expansão, o otimismo, a fé, os estudos, a justiça e a ética. O planeta em Gêmeos faz com que a pessoa tenha muita lábia e conquiste a todos com um bom papo. É extremamente mental, curiosa e gosta de aprender, se comunicar, realizar trocas e escrever. Contudo, também apresenta dificuldade em se aprofundar e focar o que faz.

5. Saturno

A pessoa com Saturno em Gêmeos costuma ser observadora e perspicaz (Imagem: Beyond Space | Shutterstock)

Saturno representa a responsabilidade, a seriedade, o comprometimento, a perseverança, a paciência, a dedicação e o trabalho. A pessoa que tem Saturno em Gêmeos costuma ser observadora, lógica e perspicaz. Adora desafios mentais e está em constante aprendizado, buscando sempre mais conhecimento. É necessário cuidado para não se mostrar arrogante demais. Também precisa melhorar a comunicação e a adaptação.

6. Urano

A pessoa com Urano em Gêmeos é comunicativa, inventiva e revolucionária (Imagem: buradaki | Shutterstock)

Urano representa a liberdade, a independência e a rebeldia. Com o astro em Gêmeos, a pessoa costuma ser comunicativa, inventiva e revolucionária. É inteligente e possui mente ágil. Pode seguir carreira científica, literária ou em qualquer área que envolva a comunicação.

7. Netuno

A pessoa com Netuno em Gêmeos possui uma grande habilidade para expressar os sentimentos (Imagem: Pavel Gabzdyl | Shutterstock)

Netuno representa as emoções, as percepções, as ilusões e as desilusões. Com o astro em Gêmeos, a pessoa possui uma grande habilidade para expressar os sentimentos. Viagens, aprendizados e trocas estão sempre presentes em sua vida. Porém, a busca por experiências e novos amigos dificulta a criação de raízes e a manutenção das amizades.

8. Plutão

A pessoa com Plutão em Gêmeos é muito ligada em tecnologias (Imagem: NASA images | Shutterstock)

Plutão representa as transformações profundas e o renascimento. O astro em Gêmeos torna a pessoa muito ligada em tecnologias e em busca de aprimorar a interação. Gosta de conversas profundas e é inteligente. O foco está no conhecimento e em como repassá-lo adiante.