Signo de Câncer: confira as principais características, personalidade e desafios

Câncer é o quarto signo do zodíaco e é regido pela Lua, astro que simboliza as emoções, a sensibilidade e os vínculos familiares. No mapa astral, ele também governa a Casa 4, relacionada ao lar, às raízes, à família e à segurança emocional. Pertencente ao elemento Água, é conhecido pela intuição, empatia e forte conexão com os sentimentos.

Entre os aromas que favorecem seu bem-estar, estão a lavanda e a camomila, reconhecidas por suas propriedades calmantes. Seu número da sorte é o 2, enquanto a madrepérola e a pedra da lua são cristais ligados ao equilíbrio emocional, à proteção e ao fortalecimento da intuição.

Emotivos e sensíveis, os cancerianos têm um forte desejo de proteger e cuidar daqueles que amam. Ao mesmo tempo, esperam receber o mesmo acolhimento e carinho em troca. No entanto, em algumas situações, podem recorrer a algumas estratégias para conquistar esse afeto. Segundo a astróloga Thaís Mariano, isso ocorre porque Câncer traz consigo a vocação para abrir caminhos, exercer liderança e lidar com a constante busca por equilíbrio emocional.

Os nativos de Câncer tendem a ser reservados. Quando se sentem desvalorizados ou ameaçados, voltam-se para dentro de si. “O interior, assim como o lar, as memórias e aquilo que possuem de valioso, é tratado por eles com grande zelo”, conta Thaís Mariano. Além disso, a casa é um local que proporciona bem-estar a eles. É nesse ambiente que os nativos gostam de cuidar, proteger e acolher aqueles que amam.

Simbologia de Câncer

Câncer é o quarto signo do zodíaco e o primeiro da tríade de Água. “Ele representa a água em seu estado mais puro, a água do rio onde a vida se inicia e que nos fornece a possibilidade de continuar existindo. É a mãe que acolhe e dá vida”, pontua a astróloga. Segundo a profissional, o signo também representa as memórias e a segurança emocional.

O caranguejo, por sua vez, é o animal que simboliza o signo de Câncer. Com sua carapaça rígida, ele protege um interior sensível e vulnerável — e, conforme Thaís Mariano, essa metáfora se encaixa perfeitamente nos cancerianos. Embora esbanjem, de alguma forma, força e firmeza, essa postura muitas vezes funciona como uma armadura emocional, usada para resguardar sentimentos profundos.

Características que precisa desenvolver

Assim como os demais signos do zodíaco, Câncer também tem características que precisa desenvolver. ”Com tanta sensibilidade, os cancerianos, muitas vezes, não conseguem pensar com clareza, pois são motivados por suas emoções, o que pode levá-los a se envolver profundamente com pessoas que não estão abertas para isso”, conta a astróloga.

Além disso, os nativos de Câncer podem ter atitudes controladoras e ser acumuladores. “Acumulam objetos, mas também memórias, pessoas e mágoas. Existe neles o medo da falta, e isso faz com que falte espaço para o novo e para a renovação”, alerta Thaís Mariano.

Ademais, os cancerianos ficam muito ressentidos quando suas opiniões são contrariadas. Por isso, “é necessário que desenvolvam o autoconhecimento para compreender a própria responsabilidade no que os incomoda na vida”, aconselha a astróloga.

Desafios dos cancerianos

Lidar com a instabilidade emocional é um dos principais desafios para quem é do signo de Câncer. Isso porque o humor desses nativos tende a oscilar conforme as fases da Lua — o que pode ser bastante desgastante. Segundo Thaís Mariano, o autoconhecimento é a principal ferramenta para os cancerianos conseguirem acolher suas emoções e lidar com as oscilações emocionais.

Além disso, os cancerianos costumam desenvolver uma certa dependência emocional nas relações. Conforme a astróloga, essa característica pode levá-los a manter vínculos desequilibrados por diversos motivos — entre eles, o forte apego ao passado e o desejo de preservar o que já construíram, mesmo que isso envolva abrir mão do próprio bem-estar.

Acolhedora por natureza, a mulher de Câncer faz do afeto uma das suas maiores virtudes (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)

Mulher do signo de Câncer

Forte e sensível, a mulher do signo de Câncer está sempre pronta para acolher o outro. “Representa a energia feminina em sua potência lunar: a Grande Deusa. E, como uma grande deusa, ela tem imenso potencial para cuidar, mas, também, para ser dona da própria vida e conquistar o que quer”, ressalta Thaís Mariano.

Essas nativas costumam se dividir em dois perfis: a que exerce o papel maternal e a que ainda busca a figura da mãe. A primeira tende a se dedicar à construção de uma família e ao cuidado com os que ama. Já a segunda revela uma necessidade mais profunda de acolhimento e proteção. Em ambos os casos, como destaca a astróloga, existe uma forte busca por vínculos afetivos marcados pela entrega emocional.

Ademais, o instinto da mulher de Câncer é evidente, mas ele não está relacionado apenas à família. “Esse sentimento se manifesta na realização de sonhos e ideais, que, com certeza, trarão amor, aconchego e proteção para quem tiver a chance de se beneficiar dos dons da canceriana”, pontua Thaís Mariano.

Homem do signo de Câncer

O homem do signo de Câncer é profundamente guiado pelas emoções. Conservador por natureza, ele costuma valorizar as lembranças da infância, guardando com carinho tudo o que viveu e aprendeu nesse período. Além disso, tende a manter uma forte e duradoura ligação com a figura materna, que representa para ele um pilar de afeto e segurança.

Conforme a astróloga, há dois perfis mais comuns entre os cancerianos: aquele “que é dependente da mãe e aquele que busca a figura da mãe em suas relações. Eles podem alternar nesses pontos ou possuir as duas características em comum, mas a ligação materna está sempre presente”, explica.

O canceriano é uma pessoa romântica e carente. No entanto, segundo Thaís Mariano, quando não se sente amado ou correspondido, ele se afasta de quem causou todo esse sofrimento, guardando consigo muito rancor.

Além disso, o nativo de Câncer tem muito apreço pelos parentes e por todos aqueles que ama. Afinal, são essas pessoas que lhe oferecem companheirismo e segurança. “Então, criar um laço com um canceriano é ter certeza de que terá alguém com quem contar”, afirma a astróloga.

O canceriano costuma idealizar, desde muito cedo, a construção de uma família. Por isso, busca encontrar alguém que se encaixe nesse sonho. “O problema é que, muitas vezes, ele acaba comparando a pessoa com quem se envolve com a própria mãe e espera ter o mesmo cuidado e carinho que recebeu ou queria receber da figura materna”, analisa Thaís Mariano.

Cancerianos no amor

As pessoas de Câncer são sensíveis a mudanças e conectadas à família. “Para elas, a segurança e o amor andam juntos, e é isso que buscam em suas relações“, comenta a astróloga. Assim como em outros setores da vida, os cancerianos também são leais, gentis, dedicados e profundos nos relacionamentos amorosos. “Tendem a querer formar um ninho em que possam depositar todo o seu carinho e cuidado”, destaca Thaís Mariano.