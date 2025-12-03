Signo ascendente em 2026: veja as previsões para o próximo ano

O ano de 2026 chegará com a força de quem não está mais disposto a esperar. Após dois anos marcados por ajustes, viradas e a sensação de que algo maior estava sendo preparado, entraremos em um ciclo em que as promessas começarão finalmente a se materializar. Segundo o Guia Astrológico de 2026, do Astrolink, o céu do período trará trânsitos raros, movimentos simbólicos e um convite claro para agir com mais consciência, coragem e propósito.

A astróloga Giovanna Guarnieri, do Astrolink, explica que, além do signo solar, é importante entender a influência do ascendente no mapa astral. “O ascendente é o signo que surgia no horizonte no momento do seu nascimento. Ele mostra como você inicia ciclos, como se coloca no mundo e qual é a porta de entrada das experiências que o ano vai ativar”, diz.

Com base nesse recorte, confira um panorama direto sobre o que cada ascendente pode esperar em 2026 no amor, na carreira, na família e na saúde!

Ascendente em Áries

Os nativos com ascendente em Áries estarão com os instintos de liderança reforçados (Imagem: Beautyimage | Shutterstock)

No amor, recomeços ganharão força, mas vão exigir sinceridade. Quem agir com verdade colherá encontros mais alinhados. Na carreira, o ano reforçará seu instinto de liderança e pedirá atitude para conquistar espaço. A vida familiar pedirá diálogo e presença emocional, especialmente nas transições que 2026 trará. Além disso, sua saúde responderá melhor quando você desacelerar e se permitir pausas.

Ascendente em Touro

Os nativos com ascendente em Touro terão as conexões fortalecidas ao longo do ano (Imagem: Beautyimage | Shutterstock

Em 2026, o amor crescerá quando houver paciência e confiança. Conexões sólidas se fortalecerão ao longo do ano. Será possível que sua carreira passe por um movimento de estabilidade, mas isso só acontecerá se você aceitar mudar algo importante. Nas questões de família, as rotinas simples ganharão valor e reforçarão laços. Cuidar do corpo também será investir em prazer e bem-estar, e isso se refletirá na sua saúde.

Ascendente em Gêmeos

Os nativos com ascendente em Gêmeos terão oportunidades inesperadas na carreira (Imagem: Beautyimage | Shutterstock)

O amor se expressará por conversas sinceras e pela busca por liberdade. Conectar sem prender será a nova regra. As áreas ligadas à carreira receberão o impacto direto de Urano, com oportunidades inesperadas e ideias brilhantes. Na família, os vínculos mudarão de forma, mas continuam sólidos. A saúde pedirá movimento constante e menos sobrecarga mental.

Ascendente em Câncer

Os nativos com ascendente em Câncer terão a família como ponto de força em 2026 (Imagem: Beautyimage | Shutterstock)

Para o amor dar certo, será preciso entrega e fé na relação. Deixar o fluxo agir poderá fortalecer vínculos. Na carreira, Júpiter ampliará horizontes e trará reconhecimento quando você acreditar no próprio talento. A família será o ponto de força do ano, e reorganizar o lar ganhará prioridade. A saúde emocional precisará de atenção especial, pois será o eixo central de 2026.

Ascendente em Leão

Os nativos com ascendente em Leão estarão com a carreira em destaque (Imagem: Beautyimage | Shutterstock)

Sua autenticidade será refletida nas questões do amor. Quanto mais você assumir quem é, mais atração e clareza surgirão. A carreira trará destaque e protagonismo. Será um ano de expressar liderança sem hesitar. No âmbito familiar, dividir responsabilidades será fundamental para manter a harmonia. Nas questões ligadas à saúde, o momento será positivo, mas pedirá equilíbrio para não exagerar.

Ascendente em Virgem

Os nativos com ascendente em Virgem passarão por reestruturações na carreira (Imagem: Beautyimage | Shutterstock)

Leveza e menos controle serão essenciais nas suas relações amorosas. Relacionamentos crescerão quando você relaxar com as expectativas. No quesito carreira, reestruturações criarão espaço para algo mais alinhado ao seu propósito. Quanto à família, existirá harmonia com escuta ativa e empatia. A saúde dependerá de uma rotina organizada, porém flexível, com descanso incluído.

Ascendente em Libra

Os nativos com ascendente em Libra terão a carreira favorecida por parcerias (Imagem: Beautyimage | Shutterstock)

O amor evoluirá quando houver reciprocidade e verdade. Relações superficiais tenderão a perder força. Parcerias poderão favorecer sua carreira, mas você precisará manter autonomia nas decisões. A família viverá reencontros e reconciliações que aliviarão o coração. A saúde pedirá equilíbrio entre mente e corpo, sem abrir mão do prazer.

Ascendente em Escorpião

Os nativos com ascendente em Escorpião viverão transformações profundas no amor (Imagem: Beautyimage | Shutterstock)

O amor se tornará espelho do seu próprio processo interno: intenso, profundo e transformador. A carreira pedirá renascimento e autoconfiança. A vida familiar ganhará com silêncio, limites e respeito ao seu tempo. Além disso, a saúde melhorará quando você conseguir liberar pesos antigos.

Ascendente em Sagitário

Os nativos com ascendente em Sagitário passarão por uma expansão na carreira (Imagem: Beautyimage | Shutterstock)

No amor, será preciso manter a liberdade como base da relação. Honestidade será o que mais atrairá em 2026. A carreira, por sua vez, viverá expansão com propósito e pedirá foco nos sonhos maiores. Na família, vínculos à distância ganharão novas formas e significados. A saúde melhorará quando você integrar corpo e espírito.

Ascendente em Capricórnio

Os nativos com ascendente em Capricórnio deverão cuidar da saúde e respeitar os próprios limites (Imagem: Beautyimage | Shutterstock)

As relações amorosas amadurecerão e recompensarão quem se abrir para sentir de verdade. A carreira passará por mudanças estruturais que apontarão para algo mais autêntico. A família exigirá paciência e empatia para fortalecer os vínculos. A saúde, por sua vez, pedirá respeito aos próprios limites e mais autocuidado.

Ascendente em Aquário

Os nativos com ascendente em Aquário viverão mudanças libertadoras nos laços familiares (Imagem: Beautyimage | Shutterstock)

O amor passará por transformações profundas com Plutão no seu ascendente. Você mudará e suas as relações o(a) acompanharão. As áreas ligadas à carreira se projetarão para o futuro com você no comando. Os laços familiares poderão viver mudanças libertadoras, desde que haja diálogo. A saúde mental precisará de atenção, pois sua clareza interna ditará o ritmo do resto.

Ascendente em Peixes

Os nativos com ascendente em Peixes deverão confiar no próprio talento (Imagem: Beautyimage | Shutterstock)

O amor florescerá quando você se conectar com a sua verdade emocional. A carreira pedirá intuição e confiança no próprio talento. A família, por sua vez, se apoiará em trocas emocionais e espirituais. A saúde demandará cuidado com a energia, proteção dos limites e moderação nos excessos.

Por Manuella dos Santos Tavares