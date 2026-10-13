Shakes e suplementos no lugar da comida? Conheça os riscos dessa substituição

Com a rotina cada vez mais acelerada, shakes, barras de proteína e suplementos alimentares passaram a fazer parte do dia a dia de muitas pessoas que buscam praticidade na alimentação. Vendidos frequentemente como opções saudáveis, esses produtos são utilizados para substituir o café da manhã, o almoço ou até o jantar. No entanto, essa prática, quando realizada sem orientação adequada, pode comprometer a variedade de nutrientes consumidos e favorecer desequilíbrios alimentares.

De acordo com Mônica Magalhães, nutricionista e coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Unime Anhanguera, embora esses produtos possam ter utilidade em situações específicas, nem todos são formulados para substituir refeições completas.

“É importante entender que uma refeição equilibrada não depende apenas da quantidade de calorias ou proteínas. A variedade de alimentos contribui para o fornecimento de fibras, vitaminas, minerais e outros componentes importantes para o funcionamento do organismo. Substituir refeições frequentemente por produtos industrializados, sem avaliar a composição, pode resultar em uma alimentação pouco diversificada”, explica.

A nutricionista aponta ainda que shakes, barras de proteína e suplementos não precisam ser excluídos da alimentação, mas devem ser utilizados de acordo com sua finalidade e com as necessidades de cada pessoa. “Esses produtos podem ser úteis em situações específicas, como complemento nutricional ou alternativa ocasional quando não é possível realizar uma refeição convencional. O cuidado está em transformá-los em substitutos frequentes sem avaliar se oferecem os nutrientes necessários”, diz.

Para ajudar a fazer escolhas mais conscientes, Mônica Magalhães destaca erros comuns ao substituir refeições por shakes, barras de proteína e suplementos. Confira!

1. Acreditar que um produto rico em proteínas substitui uma refeição completa

A presença de proteínas não significa que o produto ofereça todos os nutrientes necessários para uma refeição equilibrada. Barras proteicas e shakes podem apresentar quantidades limitadas de fibras, gorduras essenciais, vitaminas e minerais. É importante avaliar a composição nutricional e considerar o conjunto da alimentação ao longo do dia.

2. Ignorar a quantidade de açúcares, gorduras e outros ingredientes

Embalagens com expressões como “fit”, “proteico” ou “zero açúcar” podem transmitir a ideia de que o produto é automaticamente saudável. Entretanto, a composição pode incluir diferentes quantidades de açúcares adicionados, gorduras saturadas, sódio e outros ingredientes. A leitura da tabela nutricional e da lista de ingredientes é fundamental para compreender o que está sendo consumido.

3. Substituir refeições diariamente sem orientação profissional

Trocar refeições convencionais por suplementos de maneira frequente pode reduzir a diversidade alimentar, especialmente quando a substituição não considera as necessidades nutricionais individuais. Idade, rotina, condições de saúde e nível de atividade física são fatores que devem ser avaliados antes de adotar esse hábito.

Escolher shakes e suplementos apenas pelas calorias pode levar a uma ingestão insuficiente de nutrientes e comprometer a rotina alimentar (Imagem: NatalyaBond | Shutterstock)

4. Escolher produtos apenas pela quantidade de calorias

Um produto com poucas calorias não é necessariamente a melhor opção para substituir uma refeição. A qualidade nutricional depende de diferentes fatores, incluindo a presença e a proporção de macronutrientes, fibras, vitaminas e minerais. Além disso, a ingestão energética insuficiente pode provocar fome, indisposição e dificuldade para manter uma rotina alimentar adequada.

5. Utilizar suplementos para compensar uma alimentação desequilibrada

Vitaminas, minerais e suplementos proteicos podem ser indicados em determinadas situações, mas não devem ser utilizados indiscriminadamente como solução para hábitos alimentares inadequados. O consumo excessivo de alguns nutrientes também pode trazer riscos, especialmente quando há associação de diferentes suplementos sem acompanhamento profissional.

6. Desconsiderar a saciedade e a relação com a alimentação

Refeições tradicionais oferecem experiências relacionadas à mastigação, ao sabor, à textura e à variedade dos alimentos. Produtos líquidos ou consumidos rapidamente podem proporcionar uma sensação de saciedade diferente, dependendo de sua composição e das características individuais. Quando utilizados constantemente por conveniência, também podem contribuir para uma rotina alimentar menos variada.

Priorize a comida de verdade

Mônica Magalhães reforça que alimentos in natura ou minimamente processados, como frutas, verduras, legumes, ovos, leite, cereais e leguminosas, contribuem para uma alimentação diversificada e devem ser priorizados sempre que possível.

“Não existe um único produto capaz de compensar, por si só, uma alimentação pouco equilibrada. O mais importante é observar os hábitos alimentares como um todo e buscar orientação nutricional individualizada quando houver necessidade de suplementação ou substituição regular de refeições”, finaliza.

Por Deiwerson Damasceno