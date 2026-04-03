Sexta-feira Santa: 9 receitas com peixe para surpreender sua família

Na Sexta-feira Santa, muitos cristãos mantêm o costume de não consumir carne vermelha como forma de respeito e reflexão. Essa tradição religiosa está ligada à celebração que relembra a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, que, segundo a Bíblia, foi crucificado nessa data. Durante esse período, o peixe ganha destaque nas refeições, sendo uma alternativa amplamente adotada nas mesas, tanto por seu significado simbólico quanto por sua versatilidade em diferentes preparos.

Abaixo, confira receitas com peixe para a Sexta-feira Santa!

1. Moqueca de peixe

Ingredientes

4 postas de peixe

2 tomates picados

6 dentes de alho descascados e amassados

4 colheres de sopa de azeite de oliva

2 cebolas descascadas e picadas

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em rodelas

50 ml de azeite de dendê

100 ml de leite de coco

Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Acrescente os tomates e o peixe e mexa bem. Junte as rodelas de pimentão e tempere com sal e pimenta-do-reino. Coloque o azeite de dendê, o leite de coco e o coentro. Tampe a panela e cozinhe por 30 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

2. Filé de tilápia à parmegiana

Ingredientes

Peixe

800 g de filé de tilápia

Suco de 1 limão

3 xícaras de chá de farinha de trigo

3 xícaras de chá de farinha de rosca

3 ovos batidos

1 xícara de chá de queijo muçarela ralado

Sal, óleo e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

2 xícaras de chá de molho de tomate

Sal, azeite de oliva, cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Peixe

Em um recipiente, coloque os filés de peixe e tempere com o suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Misture bem e deixe descansar por 20 minutos. Em três recipientes diferentes, coloque a farinha de trigo, os ovos batidos e a farinha de rosca. Passe os filés na farinha de trigo, no ovo e, por último, na farinha de rosca. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma escumadeira, frite os filés até ficarem dourados. Reserve.

Molho

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o molho de tomate e cozinhe por 5 minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde e misture. Após, transfira os filés para uma assadeira, despeje o molho sobre eles e polvilhe com o queijo muçarela. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até o queijo derreter. Sirva em seguida.

3. Peixe gratinado com batata

Ingredientes

600 g de filé de merluza em pedaços

500 g de batata descascada e cortada em cubos

descascada e cortada em cubos 200 g de cogumelo paris laminado

35 g de farinha de trigo

35 g de manteiga

500 ml de leite

1 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto

Água para cozinhar

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a batata, cubra com água e leve ao fogo médio por 10 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e espere esfriar. Transfira para uma assadeira untada com azeite de oliva e adicione os pedaços de peixe e o cogumelo paris. Reserve.

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio até derreter. Junte a farinha de trigo e misture. Aos poucos, acrescente o leite e mexa até engrossar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Despeje o molho sobre o peixe e polvilhe com queijo parmesão ralado. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.

Peixe frito com batata frita (Imagem: Gowithstock | Shutterstock)

4. Peixe frito com batata frita

Ingredientes

1 1/2 kg de filé de pescada

2 dentes de alho descascados e amassados

Suco de 1 limão

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de fubá

1 colher de sopa de amido de milho

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo de girassol para fritar

1 kg de batata frita congelada

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com alho, sal, suco de limão e pimenta-do-reino. Misture e deixe descansar por 30 minutos. Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o amido de milho e o fubá e mexa para incorporar. Reserve.

Em duas panelas, coloque o óleo de girassol e leve ao fogo médio para aquecer. Empane os filés de peixe nas farinhas e, com a ajuda de uma escumadeira, coloque em uma das panelas para fritar até dourar. Na outra panela, frite a batata até ficar dourada e crocante. Após, coloque o peixe e a batata em um recipiente com papel-toalha para retirar o excesso de óleo. Sirva em seguida.

5. Pirão de peixe

Ingredientes

1 cabeça de peixe

6 colheres de sopa de azeite de dendê

2 cebolas descascadas e picadas

4 dentes de alho descascados e picados

2 tomates sem pele e picados

2 colheres de sopa de colorau

2 l de água

250 g de farinha de mandioca

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de dendê, a cabeça de peixe, a cebola, o alho, o tomate e a água. Leve ao fogo médio para cozinhar por 45 minutos. Após, desligue o fogo, espere esfriar e passe o caldo em uma peneira. Disponha o caldo na panela e leve ao fogo médio. Aos poucos, adicione a farinha de mandioca e mexa até engrossar. Desligue o fogo, tempere com sal, colorau, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Misture para incorporar e sirva em seguida.

6. Bobó de peixe

Ingredientes

800 g de filé de peixe cortado em cubos

Suco de 1 limão

500 g de mandioca descascada e picada

200 ml de leite de coco

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 tomate sem sementes e picado

1/2 pimentão vermelho sem sementes e picado

sem sementes e picado 2 colheres de sopa de azeite de dendê

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os cubos de peixe com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Reserve. Enquanto isso, em fogo médio, cozinhe a mandioca em água até ficar macia. Desligue o fogo, escorra (reservando um pouco da água do cozimento) e aguarde amornar. Disponha em um liquidificador e bata com o leite de coco e um pouco da água do cozimento, até obter um creme liso e encorpado. Reserve.

Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva e o azeite de dendê e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente o tomate e o pimentão e cozinhe até os legumes começarem a desmanchar. Adicione o peixe e cozinhe até começar a ficar macio. Por último, coloque o creme de mandioca e misture delicadamente. Abaixe o fogo e cozinhe por mais 5 minutos, mexendo de vez em quando. Finalize com coentro e sirva em seguida.

Risoto de salmão (Imagem: marco mayer | Shutterstock)

7. Risoto de salmão

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz arbóreo

1/2 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de manteiga

1 colher de sopa de azeite de oliva

100 ml de vinho branco seco

1 l de caldo de legumes quente

200 g de salmão defumado desfiado

defumado desfiado 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva e uma colher de sopa de manteiga em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar translúcida. Coloque o arroz arbóreo e refogue por 2 minutos, mexendo bem. Adicione o vinho branco seco e mexa até evaporar quase completamente. Acrescente o caldo de legumes aos poucos, uma concha por vez, misturando sempre, até o arroz ficar al dente. Coloque o salmão e junte o restante da manteiga e o queijo parmesão ralado. Mexa até ficar cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com salsinha e sirva em seguida.

8. Pescada ao molho de laranja com gengibre

Ingredientes

500 g de filé de pescada

Suco de 2 laranjas

1 colher de chá de gengibre ralado

2 colheres de sopa de manteiga

1 colher de chá de mel

1 colher de chá de amido de milho

2 colheres de sopa de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Raspas de laranja para finalizar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de peixe com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma frigideira, aqueça uma colher de sopa de manteiga em fogo médio. Adicione os filés e doure por 3 minutos de cada lado. Desligue o fogo, retire e reserve. Na mesma frigideira, coloque o restante da manteiga e o gengibre e refogue por 30 segundos. Junte o suco de laranja e o mel e misture. Coloque o amido de milho dissolvido em água e cozinhe até engrossar levemente, mexendo sempre. Disponha os filés em um prato e regue com o molho de laranja por cima. Finalize com raspas de laranja e sirva em seguida.

9. Lasanha de peixe

Ingredientes

Recheio

500 g de filé de peixe cozido e desfiado

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

2 tomates sem sementes e picados

1/2 xícara de chá de molho de tomate

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho branco

2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de farinha de trigo

500 ml de leite

250 g de creme de leite

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto

Montagem

500 g de massa para lasanha

300 g de queijo muçarela fatiado

50 g de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourarem levemente. Acrescente os tomates e cozinhe até começarem a desmanchar. Junte o peixe desfiado e o molho de tomate. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até o recheio ficar levemente úmido. Desligue o fogo e reserve.

Molho branco

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a farinha de trigo e mexa por 1 minuto. Aos poucos, acrescente o leite e cozinhe até engrossar, mexendo sempre. Junte o creme de leite e tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Mexa até obter um molho cremoso e homogêneo. Desligue o fogo e reserve.

Montagem

No fundo de um refratário, espalhe um pouco de molho branco. Faça uma camada de massa de lasanha e cubra com metade do recheio de peixe. Regue com molho branco e faça uma camada de queijo muçarela. Repita o processo até terminar os ingredientes, finalizando com molho branco, queijo muçarela e queijo parmesão ralado. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.