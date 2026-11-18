Cães e gatos conquistaram um espaço importante na vida das pessoas e, atualmente, são considerados verdadeiros integrantes da família. Para muitos tutores, inclusive, esses animais são tratados como filhos, recebendo amor, atenção e cuidados especiais diariamente. Essa relação afetiva transforma a maneira como os pets vivem, influenciando desde a alimentação e os momentos de lazer até os espaços que ocupam dentro de casa.

Nesse contexto, mimar o animal de estimação se tornou uma das formas de demonstrar carinho. Muitos responsáveis não medem esforços para proporcionar conforto, segurança e felicidade aos seus companheiros de quatro patas, oferecendo tudo o que consideram melhor para eles.

A seguir, confira sinais de que o seu cachorro ou gato é bastante mimado!

1. Tem uma cama confortável, mas prefere dormir com o tutor

Um dos sinais mais comuns de que o pet é mimado aparece na hora de dormir. Mesmo tendo uma caminha macia, cobertores e um espaço reservado para descansar, muitos cães e gatos preferem dividir a cama com o tutor. Em algumas casas, os animais ainda possuem travesseiros e mantas exclusivos, além de escolherem o melhor lugar do colchão. Há responsáveis que chegam a mudar de posição durante a noite para não incomodar o companheiro de quatro patas.

2. Recebe brinquedos novos com frequência

Cachorros e gatos que possuem uma coleção de brinquedos também podem ser considerados mimados. Bolinhas, bichinhos de pelúcia, mordedores, arranhadores e brinquedos interativos fazem parte da rotina desses animais, que frequentemente recebem novidades para se divertir. Alguns tutores compram novos objetos mesmo quando os antigos continuam em boas condições, apenas para proporcionar experiências diferentes ao pet.

3. Tem um cardápio especial e petiscos favoritos

A alimentação também pode revelar o quanto um cachorro ou gato recebe atenção especial. Além de oferecer uma dieta adequada, alguns tutores investem em alimentos específicos e petiscos variados. Há pets que conhecem tão bem os horários das refeições que começam a pedir comida antes mesmo de o responsável preparar o prato.

Diferentes roupas e acessórios fazem parte do guarda-roupa de pets mimados (Imagem: ratikorn niyamajan | Shutterstock)

4. Possui roupas e acessórios para diferentes ocasiões

Alguns animais de estimação possuem um verdadeiro guarda-roupa, com roupinhas, bandanas, coleiras e acessórios para diferentes momentos. Em datas comemorativas, alguns tutores também gostam de escolher acessórios temáticos para fotografar seus companheiros.

5. Tem um espaço exclusivo dentro de casa

Outro sinal de que o pet é mimado é quando ele possui um ambiente especialmente preparado para atender às suas necessidades. Alguns cachorros contam com cantinhos de descanso e áreas reservadas para brincar. Em determinadas casas, os tutores chegam a adaptar móveis e cômodos inteiros para proporcionar mais conforto aos animais.

6. Ganha presentes em aniversários e datas comemorativas

Celebrar o aniversário do cachorro ou do gato é outra atitude comum entre tutores que gostam de mimar seus animais. Algumas famílias organizam pequenas festas, compram brinquedos novos e preparam bolinhos com ingredientes apropriados para a espécie. Há também quem presenteie o pet no Natal ou em outras datas especiais, incluindo-o nas tradições familiares.