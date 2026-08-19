Seu gato dorme enrolado ou de barriga para cima? Veja o que cada posição pode revelar

Quem convive com gatos sabe que eles são verdadeiros especialistas quando o assunto é dormir. Esses animais podem passar cerca de 12 a 16 horas do dia descansando, período que pode ser ainda maior entre filhotes e idosos. Esse comportamento está relacionado, entre outros fatores, à própria natureza dos felinos, que alternam momentos de atividade com longos períodos de repouso para conservar energia.

Durante essas horas de sono, é comum que o gato mude várias vezes a maneira de acomodar o corpo. Algumas posturas ajudam a preservar o calor, enquanto outras deixam áreas vulneráveis expostas e tendem a aparecer quando o animal se sente seguro.

Abaixo, confira o significado de algumas posições que os gatos costumam dormir!

1. Enrolado como uma bola

Uma das formas mais comuns de encontrar um gato dormindo é com o corpo completamente enrolado, formando uma espécie de bola, geralmente com a cabeça próxima às patas e à cauda. Essa posição está relacionada aos instintos naturais dos felinos, pois ajuda a manter regiões mais vulneráveis, como o abdômen, protegidas durante o descanso. Além disso, ao encolher o corpo, o animal reduz a exposição ao ambiente e ajuda a conservar o calor corporal, tornando essa postura especialmente confortável em locais mais frios.

2. Deitado de lado

Dormir de lado, com as patas estendidas ou ligeiramente dobradas, é outra postura associada ao relaxamento. Nessa posição, parte do abdômen permanece exposta, indicando que o gato provavelmente se sente confortável e protegido no local em que está descansando. Ela também permite que os músculos fiquem mais relaxados e favorece períodos de sono mais profundo. Mesmo assim, o animal consegue levantar rapidamente caso perceba algum estímulo ou possível ameaça ao redor.

3. Em posição de “pãozinho”

Conhecida popularmente como posição de “pãozinho”, essa postura acontece quando o gato recolhe as patas dianteiras e traseiras sob o corpo, ficando com uma aparência arredondada. Geralmente, ela indica que o animal está confortável, mas ainda mantém certo nível de atenção ao ambiente. Como não está completamente esticado, consegue se levantar com relativa rapidez caso algo desperte seu interesse.

Quando o gato dorme de barriga para cima está demonstrando que se sente seguro no ambiente (Imagem: ArtPhoto21 | Shutterstock)

4. De barriga para cima

Quando o gato dorme de costas, com a barriga completamente exposta e as patas relaxadas, geralmente está demonstrando que se sente seguro no ambiente. Isso porque o abdômen abriga órgãos importantes e, por instinto, tende a ser protegido diante de possíveis ameaças. Por isso, manter a barriga exposta durante o sono pode ser um sinal de confiança e relaxamento. Além disso, essa posição permite que o animal mantenha o corpo mais esticado, o que pode proporcionar maior conforto, especialmente em ambientes quentes.

5. Com as patas sobre o rosto

Alguns gatos parecem usar as próprias patas como uma máscara enquanto dormem. Além de resultar em uma cena bastante característica, colocar uma ou ambas as patas dianteiras sobre os olhos pode ter funções práticas. A postura ajuda a bloquear a luminosidade e facilita o descanso em ambientes mais claros. Também pode contribuir para conservar o calor na região da face e das extremidades, especialmente quando o gato está enrolado.

6. Esticado de barriga para baixo

Nessa posição, o gato fica com o abdômen voltado para o chão e pode manter as patas dianteiras esticadas para a frente e as traseiras para trás, lembrando um animal “voando”. A postura permite relaxar e alongar o corpo enquanto o abdômen continua protegido. Também facilita levantar e se movimentar rapidamente diante de algum estímulo. A temperatura pode influenciar essa escolha: em dias mais quentes, alguns gatos procuram pisos frios e permanecem esticados para aumentar o contato do corpo com a superfície.