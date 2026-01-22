Séries premiadas: 5 produções imperdíveis para maratonar

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Algumas séries vão além do entretenimento e entram para a história da televisão por sua qualidade narrativa, atuações memoráveis e impacto cultural. Seja pelo roteiro afiado, pela direção ousada ou pela forma como dialogam com questões sociais, essas produções conquistaram prêmios importantes e seguem na escolha do público mesmo com o passar do tempo. Prova de que bons enredos atravessam gerações, se mantêm relevantes e continuam conquistando novos espectadores a cada dia.

A seguir, confira cinco séries premiadas para quem busca histórias envolventes e bem construídas para maratonar!

1. Ruptura (2022)

“Ruptura” conquistou reconhecimento da crítica e da indústria, acumulando indicações e prêmios importantes (Imagem: Reprodução digital | Apple TV)

Uma das séries mais elogiadas dos últimos anos, “Ruptura” apresenta uma proposta original e perturbadora: funcionários de uma empresa passam por um procedimento que separa completamente suas memórias pessoais das profissionais. O resultado é uma narrativa que mistura suspense, ficção científica e crítica ao mundo corporativo.

Com estética precisa, ritmo calculado e reflexões profundas sobre identidade, controle e alienação, a produção conquistou reconhecimento da crítica e da indústria, acumulando indicações e prêmios importantes, incluindo o Emmy, e se consolidando como uma das séries mais inteligentes da atualidade.

Onde assistir: Apple TV

2. Breaking Bad (2008)

“Breaking Bad” se destaca pelo roteiro minucioso e pela forma precisa como conduz a tensão até o desfecho (Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures Television)

Considerada uma das melhores séries de todos os tempos, “Breaking Bad” acompanha a transformação de Walter White, um professor de química que, após receber o diagnóstico de câncer, passa a fabricar metanfetamina para garantir o futuro financeiro da família. Ao longo das temporadas, a produção constrói uma escalada moral intensa, explorando temas como poder, ego, ambição e consequências.

Com atuações amplamente reconhecidas, especialmente de Bryan Cranston e Aaron Paul, a produção acumulou diversos prêmios, incluindo múltiplos Emmy Awards, e se destaca pelo roteiro minucioso e pela forma precisa como conduz a tensão até o desfecho.

Onde assistir: Netflix

3. Game of Thrones (2011)

“Game of Thrones” mergulha em um universo marcado por disputas políticas, alianças instáveis e batalhas épicas (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros. Television Distribution)

Baseada na obra de George R. R. Martin, “Game of Thrones” redefiniu o gênero de fantasia na televisão. A série mergulha em um universo marcado por disputas políticas, alianças instáveis e batalhas épicas, onde nenhum personagem está realmente a salvo.

Ao longo de suas temporadas, a produção bateu recordes de audiência e se tornou uma das séries mais premiadas da história da TV, incluindo o recorde de vitórias no Emmy, consolidando seu impacto na indústria e na cultura pop. Mesmo com um final controverso, sua relevância e influência permanecem inegáveis.

Onde assistir: HBO Max

4. House of Cards (2013)

“House of Cards” se tornou referência ao retratar jogos de influência, manipulação e corrupção (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

“House of Cards” escancara os bastidores do poder político nos Estados Unidos ao acompanhar a ascensão de Frank Underwood, um político frio, calculista e disposto a tudo para alcançar seus objetivos. A série se tornou referência ao retratar jogos de influência, manipulação e corrupção com uma narrativa direta e provocadora.

Além de marcar a história do streaming, a série acumulou indicações e vitórias em prêmios importantes, como o Emmy e o Globo de Ouro, ajudando a consolidar o formato de produções originais nas plataformas digitais.

Onde assistir: Netflix

5. Família Soprano (1999)

“Família Soprano” é uma série com diálogos afiados, personagens profundos e uma abordagem psicológica inovadora (Imagem: Reprodução digital | Chase Films, Brad Gray Television e HBO)

Um verdadeiro marco da televisão, “Família Soprano” acompanha Tony Soprano, um chefe da máfia que tenta equilibrar sua vida criminosa com questões familiares e sessões de terapia. A série revolucionou a forma de contar histórias na TV ao humanizar um anti-herói complexo, abrindo caminho para diversas produções posteriores.

Com diálogos afiados, personagens profundos e uma abordagem psicológica inovadora, segue sendo referência mesmo décadas após seu lançamento. Reconhecida pela crítica como uma das maiores obras da TV, a produção coleciona prêmios importantes, incluindo múltiplos Emmy Awards e Globos de Ouro.

Onde assistir: HBO Max