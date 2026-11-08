Seria abandono de incapaz? 5 animais que não cuidam dos seus filhotes

Na natureza, o cuidado com os filhotes é um comportamento comum entre diversas espécies. Muitos animais alimentam, protegem e ensinam seus bebês até que eles desenvolvam habilidades suficientes para sobreviver sozinhos. Esse comportamento pode ser observado em mamíferos, aves e até em alguns répteis e peixes.

Entretanto, essa não é uma regra para todas as espécies. Alguns animais não estabelecem vínculos duradouros com seus filhotes e os deixam sem cuidados parentais. Embora essa atitude possa parecer estranha ou até chocante para os humanos, trata-se de uma estratégia natural de reprodução. A seguir, conheça alguns exemplos!

1. Tartaruga-marinha

As tartarugas-marinhas são exemplos conhecidos de animais que não cuidam dos filhotes após a postura dos ovos. Durante o período reprodutivo, as fêmeas saem do mar, procuram locais adequados na areia e escavam ninhos para depositar dezenas ou até centenas de ovos. Depois, cobrem o local e retornam ao oceano, sem acompanhar o desenvolvimento dos pequenos. Quando nascem, os filhotes precisam sair da areia e encontrar o caminho até a água por conta própria.

2. Cobra

As cobras apresentam diferentes estratégias reprodutivas, e muitas espécies não oferecem cuidados parentais após a postura dos ovos ou o nascimento dos filhotes. Entre as espécies ovíparas, é comum que a fêmea procure um ambiente protegido, como buracos no solo, troncos ou locais com vegetação, para depositar os ovos. Depois disso, ela geralmente abandona o local, deixando os descendentes se desenvolverem sozinhos. Quando nascem, os filhotes já possuem habilidades para se locomover, procurar alimento e se defender de possíveis ameaças.

3. Lagarto

Muitas espécies de lagartos também não apresentam cuidados parentais prolongados. Durante a reprodução, as fêmeas costumam procurar locais protegidos, como buracos na terra, espaços entre pedras ou áreas cobertas por folhas, para depositar seus ovos. Após a postura, geralmente deixam o ambiente sem acompanhar o desenvolvimento dos filhotes. Quando os ovos eclodem, os pequenos já conseguem se movimentar, procurar alimento e buscar abrigo para escapar dos predadores.

A fêmea do cuco utiliza ninhos de outras espécies para deixar seus ovos e transfere a responsabilidade pela criação dos seus descendentes (Imagem: Alan Tunnicliffe | Shutterstock)

4. Cuco

O cuco-comum (Cuculus canorus) é uma ave conhecida por apresentar um comportamento reprodutivo bastante curioso, chamado parasitismo de ninhada. Em vez de construir um ninho próprio e cuidar dos filhotes, a fêmea deposita seus ovos nos ninhos de outras espécies de aves. Dessa forma, os pais hospedeiros acabam incubando o ovo e alimentando o filhote de cuco, muitas vezes sem perceber que ele pertence a outra espécie. Após nascer, o pequeno cuco pode empurrar os ovos ou filhotes dos hospedeiros para fora do ninho, garantindo maior acesso ao alimento.

5. Borboleta-monarca

A borboleta-monarca é uma espécie de inseto conhecida por suas asas alaranjadas com detalhes pretos e por realizar longas migrações. Durante a reprodução, a fêmea deposita seus ovos em plantas do gênero Asclepias, conhecidas como plantas-leiteiras, que servirão de alimento para as lagartas. Após a postura, ela não permanece no local para proteger ou alimentar os descendentes. Quando os ovos eclodem, as lagartas começam a consumir as folhas da planta e seguem seu desenvolvimento de maneira independente.