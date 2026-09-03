Sem ideia para o jantar? Esta torta proteica é fácil e não leva farinha de trigo

Para aqueles dias em que a inspiração na cozinha desaparece, apostar em uma receita de torta proteica pode ser uma solução prática para preparar o jantar sem precisar recorrer ao delivery ou aos alimentos ultraprocessados. Sem farinha de trigo, a preparação pode combinar ingredientes nutritivos e fontes de proteína, ajudando a tornar a refeição mais equilibrada e saciante.

Abaixo, confira uma receita de torta proteica e sem farinha de trigo!

Torta proteica de frango com massa de grão-de-bico

Massa

3 xícaras de chá de farinha de grão-de-bico

4 ovos

1 xícara de chá de água

4 colheres de sopa de azeite de oliva

1/2 colher de chá de sal

1 colher de chá de fermento químico em pó

Azeite de oliva para untar

Farinha de grão-de-bico para enfarinhar

Recheio

4 xícaras de chá de frango cozido e desfiado

1 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de milho-verde

1/2 colher de páprica defumada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 fio de azeite de oliva

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola até começar a dourar. Acrescente o frango desfiado e o milho-verde. Tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica defumada. Refogue por 5 minutos e desligue o fogo. Reserve.

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de grão-de-bico, os ovos, a água, o azeite de oliva e o sal até obter uma massa lisa e homogênea. Por último, acrescente o fermento químico e mexa delicadamente.

Montagem

Unte uma forma redonda com azeite de oliva e enfarinhe com farinha de grão-de-bico. Disponha metade da massa no fundo e distribua o recheio de frango por cima. Cubra com o restante da massa, alisando a superfície. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até que a torta esteja firme e dourada. Retire do forno e espere amornar. Sirva em seguida.