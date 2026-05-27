Saúde vascular no inverno: 4 dicas para melhorar a circulação e evitar complicações

Com a chegada do inverno, os cuidados com a saúde vascular precisam ser redobrados. O frio pode comprometer a circulação sanguínea, intensificar sintomas nas pernas e aumentar o risco de problemas como trombose, especialmente entre pessoas sedentárias ou que convivem com doenças crônicas.

As baixas temperaturas provocam vasoconstrição, o estreitamento dos vasos sanguíneos para preservar o calor corporal. Esse mecanismo pode dificultar a circulação, especialmente nos membros inferiores, aumentando sintomas como sensação de peso, dores, inchaço, cãibras e desconforto nas pernas. Pessoas que já possuem varizes, insuficiência venosa ou doenças arteriais costumam perceber uma piora mais evidente durante o inverno.

Segundo o Dr. Joé Sestello, angiologista, cirurgião vascular e endovascular, hábitos comuns durante os dias frios — como permanecer longos períodos sentado ou deitado e reduzir a ingestão de água — podem agravar os problemas circulatórios. O especialista alerta para os principais sinais de atenção e destaca medidas simples, porém essenciais, para prevenir complicações vasculares nesta época do ano. Confira!

1. Movimente o corpo

Durante o frio, é comum que as pessoas reduzam a prática de atividades físicas e permaneçam mais tempo sentadas ou deitadas. A falta de movimentação prejudica o retorno venoso e favorece a formação de coágulos, aumentando o risco de trombose venosa profunda. Pequenas atitudes, como levantar regularmente, caminhar e alongar as pernas ao longo do dia, ajudam a estimular a circulação e reduzir esse risco.

Manter uma boa hidratação no inverno é importante para preservar a saúde cardiovascular e circulatória (Imagem: GBJSTOCK | Shutterstock)

2. Mantenha a ingestão de líquidos

No inverno, a sensação de sede diminui, mas o organismo continua precisando de hidratação adequada. A ingestão insuficiente de líquidos pode deixar o sangue mais viscoso, dificultando a circulação e favorecendo problemas vasculares. Manter uma boa hidratação é uma medida simples, mas importante para preservar a saúde cardiovascular e circulatória em qualquer época do ano.

3. Procure ajuda ao notar sintomas incomuns

Alguns sintomas não devem ser ignorados, principalmente quando surgem de forma repentina. Dor intensa, inchaço em apenas uma perna, mudança de coloração, sensação de calor local, falta de ar súbita ou dor no peito podem indicar quadros graves, como trombose ou embolia pulmonar. Nesses casos, é fundamental procurar atendimento médico imediatamente para avaliação e tratamento adequado.

4. Redobre os cuidados com grupos mais vulneráveis

Idosos, gestantes, pessoas com obesidade, fumantes, pacientes com diabetes, hipertensão, colesterol elevado ou histórico de doenças vasculares exigem atenção especial durante os períodos mais frios. Além disso, indivíduos que passam muitas horas sentados, seja no trabalho ou em viagens longas, também estão mais vulneráveis a complicações circulatórias. A prevenção inclui hábitos saudáveis, prática regular de exercícios, hidratação e acompanhamento médico quando necessário.

Por Kenia Pereira / Edicase