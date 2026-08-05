Saúde masculina: 10 exames preventivos que os homens devem fazer aos 40 anos

A adoção de cuidados preventivos é fundamental para a manutenção da saúde, pois permite analisar o funcionamento do organismo e identificar possíveis alterações antes que elas se tornem problemas mais graves. No entanto, esse tipo de acompanhamento ainda não faz parte da rotina de muitos homens.

Segundo a pesquisa “O olhar masculino sobre a saúde do homem”, realizada pela Sociedade Brasileira de Urologia, 46% dos homens com mais de 40 anos afirmam que só procuram atendimento médico quando apresentam algum desconforto.

“A população masculina precisa entender os benefícios da prevenção médica e saber que realizar exames antes de sentir dor ou sintomas de uma doença pode melhorar a qualidade de vida”, afirma Luiz Carlos, profissional da área de urologia do AmorSaúde.

Abaixo, o especialista lista alguns exames que os homens devem fazer aos 40 anos. Confira!

1. Hemograma completo

O exame básico coleta informações sobre os glóbulos vermelhos, brancos e hemácias, os três componentes do sangue. “Por meio desse teste, é possível detectar sinais de anemia e checar como está a imunidade de um paciente”, afirma Luiz Carlos.

2. Lipidograma

Também ligado ao sangue, esse exame mede os níveis de gordura no organismo e detecta os índices de colesterol. “Depois dos 40 anos, a chance de os homens desenvolverem colesterol alto aumenta devido à queda na produção de hormônios”, explica o médico.

3. Testosterona total e livre

Após os 40 anos, é comum que os níveis de testosterona dos homens comecem a diminuir. “Esse exame detalha como estão esses níveis em um paciente e ajuda a entender se é necessária suplementação para evitar problemas como perda de massa muscular e fadiga”, comenta o especialista.

4. PSA total e livre

Esses testes são feitos por meio de coleta de sangue e detectam o risco de câncer de próstata em homens. “O exame é necessário após os 40 anos, já que o risco da doença aumenta e o tratamento precoce dá mais chance de remissão”, detalha o médico.

5. Exame de função renal

O exame mede o nível de ureia e creatinina no corpo e, dessa forma, verifica se os rins estão funcionando corretamente. Com base nos resultados, é possível identificar precocemente problemas renais e iniciar o tratamento.

Exames de função hepática podem revelar alterações silenciosas e auxiliar no diagnóstico precoce de doenças (Imagem: Henrik Dolle | Shutterstock)

6. Exame de função hepática

Esse exame mensura os níveis das enzimas TGO e TGP, que indicam lesões no fígado. “O teste é necessário principalmente para aqueles que consomem álcool, já que a substância faz mal ao fígado. No entanto, também deve ser feito por quem não ingere a substância, pois pode indicar a presença de gordura no fígado e hepatites”, resume o médico.

7. Exames de tireoide

A avaliação da tireoide também faz parte dos cuidados preventivos. “Alguns sintomas comuns em homens com mais de 40 anos, como ganho de peso, queda de cabelo e cansaço, podem ser confundidos com o avanço da idade quando, na verdade, são problemas hormonais causados por falhas na tireoide. Por isso, é essencial fazer os testes TSH e T4, que avaliam a glândula”, ressalta Luiz Carlos.

8. Exames de urina

Por meio da coleta de urina, os médicos conseguem examinar o risco de infecção, doenças nos rins e também alterações na próstata. Sendo assim, esse exame é uma forma de detectar sinais de doenças em diversos órgãos.

9. Testes no coração

A partir dos 40 anos, os homens passam a ter maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares, como hipertensão e infarto. “Por isso, é recomendável fazer um ecocardiograma, que analisa o funcionamento do coração e pode detectar sinais precoces de arritmia”, explica.

10. Ultrassom de abdômen

O médico explica que, por meio desse procedimento, é possível analisar a saúde do fígado, dos rins, do pâncreas, do baço e da bexiga. “Ele ajuda a detectar doenças silenciosas que podem surgir nos homens depois dos 40 anos, como a esteatose hepática”, explica.

Importância de realizar exames preventivos

De acordo com o médico Luiz Carlos, fazer os exames ao chegar aos 40 anos pode ajudar a evitar uma série de complicações. “Atualmente, esperamos que um homem, ao chegar aos 40 anos, esteja em pleno vigor físico e mental. No entanto, nessa idade, é necessário começar a realizar exames preventivos e fazer um histórico do paciente, com o intuito de checar se há casos de doenças genéticas em seus antecedentes”, explica.

Ele ressalta que esse histórico analisa o paciente desde o nascimento, levando em conta como foi sua criação, alimentação ao longo dos anos e o seu desenvolvimento. “Com base nessas informações, podemos elaborar um plano de suporte alimentar e emocional focado na realidade médica do paciente aos 40 anos. O objetivo principal é prevenir e detectar doenças”, comenta.

Cuidar da saúde é essencial

O especialista também defende que fazer exames preventivos não é motivo de vergonha e que a maior parte das doenças comuns em homens com 40 anos ou mais pode ser identificada com os testes citados. “A não realização dos exames aumenta as chances de as doenças não serem identificadas em fase precoce, o que poderia facilitar o tratamento e a cura. Desse modo, evitar exames faz mal não apenas para o indivíduo, mas também para a família e todos que convivem com ele”, ressalta.

Além dos exames preventivos, outros hábitos saudáveis podem ajudar a manter a saúde de homens nessa faixa etária. “Fazer exercícios físicos frequentes, evitar o consumo de bebidas alcoólicas e de cigarros e manter relações sociais saudáveis são outras práticas que ajudam a prevenir doenças e a manter a saúde conforme se envelhece”, finaliza Luiz Carlos.

Por Fellipe Gualberto