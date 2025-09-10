Saúde e tecnologia: 5 profissões em alta para os próximos anos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Com a transformação digital da saúde e os avanços da biotecnologia, novas carreiras têm despontado e redesenhado o mercado de trabalho. O setor de saúde digital movimenta mais de US$ 500 bilhões anuais no mundo e deve ultrapassar US$ 1 trilhão até 2030, segundo a consultoria Statista. Ao mesmo tempo, tecnologias como edição genética, medicina personalizada e biofabricação impulsionam a demanda por profissionais com perfis cada vez mais híbridos.

De acordo com o relatório Future of Jobs 2025, do Fórum Econômico Mundial, a saúde está entre os setores com maior potencial de geração de empregos na próxima década. Isso porque as empresas buscam talentos que possuem conhecimentos em biologia, dados e inovação tecnológica.

“A revolução tecnológica no setor de saúde está criando novas oportunidades, não apenas em termos de inovação, mas também no que se refere a profissões que unem conhecimentos de biotecnologia, dados e inteligência artificial. É crucial que a formação dos profissionais do futuro acompanhe essa aceleração, com ênfase na interdisciplinaridade e na sustentabilidade da saúde global”, afirma Vivian Tenuta, head de RH da Corning.

A seguir, a especialista lista cinco profissões na área da saúde que devem crescer significativamente nos próximos anos. Confira!

1. Bioinformata

Profissional que atua na análise de grandes volumes de dados biológicos, como sequenciamento genético e expressão gênica. É essencial em pesquisas com genômica, vacinas personalizadas e medicina de precisão.

2. Engenheiro biomédico com foco em IA

Desenvolve tecnologias de diagnóstico e monitoramento baseadas em inteligência artificial (IA). Atua no design de dispositivos médicos, algoritmos para imagens clínicas e sistemas preditivos em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e hospitais.

3. Cientista de dados clínicos

Especialista em cruzar dados de prontuários eletrônicos, exames e dispositivos conectados para identificar padrões e apoiar decisões médicas. É uma das profissões mais promissoras na área hospitalar e de planos de saúde atualmente.

4. Engenheiro de tecidos e biomateriais

Trabalha no desenvolvimento de materiais biocompatíveis e tecidos artificiais para aplicações em medicina regenerativa, como pele cultivada em laboratório ou scaffolds para reconstrução de órgãos.

5. Especialista em plataformas de saúde digital

Gerencia o desenvolvimento e a integração de sistemas de telessaúde, aplicativos de monitoramento remoto e wearables. Exige competências em design de experiência, interoperabilidade de dados e regulamentação de saúde digital.

