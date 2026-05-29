Saúde digestiva: 11 hábitos que ajudam a melhorar o funcionamento do intestino

A saúde digestiva vai muito além do funcionamento do estômago e influencia diretamente a imunidade, o metabolismo, a absorção de nutrientes e o bem-estar geral. Quando há alterações nesse sistema, os impactos podem atingir não apenas a digestão, mas também a qualidade de vida e até a saúde emocional.

Segundo o Dr. Raphael Gomes, médico e professor de Gastroenterologia da Afya Centro Universitário Itaperuna, o sistema digestivo exerce funções essenciais para todo o organismo. “Ele é responsável pela digestão e absorção de nutrientes, vitaminas, minerais e água, fundamentais para a produção de energia, crescimento, reparação dos tecidos e manutenção das funções vitais”, explica.

Ele destaca ainda que o intestino, maior órgão do sistema, tem papel importante no funcionamento do sistema imunológico. “Grande parte das células de defesa do organismo está relacionada ao trato gastrointestinal. Além disso, a microbiota intestinal ajuda na proteção contra microrganismos nocivos e na manutenção do equilíbrio do organismo”, afirma.

Sinais de alerta para problemas digestivos

De acordo com o Dr. Raphael Gomes, entre os principais sinais de alerta para problemas digestivos estão dores abdominais frequentes, azia, refluxo, excesso de gases, inchaço abdominal, diarreia ou prisão de ventre persistentes, náuseas, dificuldade para engolir, sangue nas fezes e perda de peso sem causa aparente.

Segundo o docente, muitas pessoas acabam normalizando esses sintomas e demoram para procurar ajuda especializada. “O diagnóstico precoce é fundamental para evitar complicações e identificar doenças ainda em fases iniciais”, alerta.

Nesse sentido, exames como endoscopia digestiva alta, colonoscopia, exames laboratoriais, ultrassonografia abdominal e testes para intolerâncias alimentares podem auxiliar na investigação de alterações gastrointestinais. “A colonoscopia, inclusive, tem papel importante na prevenção do câncer colorretal, especialmente a partir dos 45 anos ou antes em pessoas com fatores de risco e histórico familiar”, destaca.

Relação entre saúde digestiva e saúde mental

Além das funções digestivas, o intestino também tem despertado atenção da ciência por sua forte conexão com o cérebro. O órgão possui milhões de neurônios e mantém comunicação constante com o sistema nervoso central por meio do chamado eixo cérebro-intestino.

Segundo a Dra. Mariana Ramos, professora de Psicologia da Afya Centro Universitário Itaperuna, emoções e funcionamento intestinal estão diretamente ligados. “Situações de ansiedade, estresse e sofrimento emocional podem desencadear sintomas gastrointestinais, como dores abdominais, diarreia, constipação, náuseas e desconfortos digestivos”, explica.

A especialista afirma que essa relação é bidirecional. Da mesma forma que emoções afetam o intestino, alterações intestinais também podem impactar o humor e a saúde mental. Ela destaca que a microbiota intestinal, por exemplo, participa da produção e regulação de substâncias importantes relacionadas ao bem-estar emocional. Nesse sentido, quando há desequilíbrio intestinal, podem surgir irritabilidade, fadiga, piora da ansiedade, alterações de humor e até sintomas depressivos.

Além disso, o intestino também é conhecido como “segundo cérebro” por estar relacionado à produção de neurotransmissores importantes para o organismo. “Grande parte da serotonina, neurotransmissor ligado ao humor, prazer e bem-estar, é produzida no intestino. Por isso, cuidar da alimentação, do sono e da saúde emocional também é uma forma de cuidar da saúde digestiva”, ressalta a professora.

Manter uma alimentação equilibrada e evitar excesso de produtos industrializados são medidas que ajudam a fortalecer a saúde digestiva (Imagem: THICHA SATAPITANON | Shutterstock)

Hábitos diários que ajudam a melhorar a saúde digestiva

Pequenas mudanças na rotina podem fazer diferença no funcionamento do intestino, na digestão e no equilíbrio do organismo como um todo. Veja alguns hábitos que podem ajudar a fortalecer a saúde digestiva no dia a dia!

1. Manter uma alimentação equilibrada e rica em fibras

Consumir regularmente frutas, verduras, legumes, grãos integrais e sementes ajuda no funcionamento do intestino e na digestão.

2. Beber bastante água ao longo do dia

A hidratação adequada favorece a digestão, auxilia na absorção de nutrientes e contribui para o bom funcionamento intestinal.

3. Praticar atividade física regularmente

Os exercícios ajudam na motilidade intestinal, estimulam o metabolismo e contribuem para o equilíbrio do organismo.

4. Reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados

Evitar excesso de produtos industrializados, gordurosos e ricos em açúcar pode diminuir inflamações e desconfortos digestivos.

5. Evitar excesso de álcool, cafeína e cigarro

Esses hábitos podem irritar o sistema digestivo e prejudicar o funcionamento intestinal.

6. Mastigar os alimentos devagar e comer com calma

Fazer refeições sem pressa facilita a digestão e reduz sintomas como azia, refluxo e sensação de estufamento.

7. Manter horários regulares para as refeições

Ter uma rotina alimentar organizada ajuda o organismo a funcionar de forma mais equilibrada.

8. Evitar excessos alimentares, principalmente à noite

Refeições muito pesadas no período noturno podem causar desconfortos digestivos e prejudicar o sono.

9. Controlar o estresse e cuidar da saúde emocional

Ansiedade, estresse e sobrecarga mental impactam diretamente o intestino e podem desencadear sintomas gastrointestinais.

10. Priorizar sono de qualidade, descanso e momentos de lazer

Manter uma rotina saudável, com pausas e descanso adequado, contribui para o equilíbrio entre intestino e saúde mental.

11. Evitar automedicação e realizar acompanhamento médico.

O uso frequente de laxantes, anti-inflamatórios e medicamentos para azia sem orientação pode trazer riscos. Consultas e exames preventivos ajudam na identificação precoce de problemas digestivos.

Por Beatriz Felicio