Santos juninos: 8 orações para fortalecer a fé durante o mês de junho

O mês de junho é marcado pelas festas juninas, mas também pela fé e tradição. Em meio às celebrações, dedicar um tempo para renovar a espiritualidade e agradecer pelas bênçãos recebidas é indispensável. Por isso, fiéis de todo o Brasil rogam aos santos juninos — Santo Antônio, São João, São Pedro e São Paulo — com orações cheias de devoção. Essas figuras são exemplos de humildade, caridade e amor ao próximo, e inspiram pessoas a seguirem seus ensinamentos.

A seguir, confira 8 orações para celebrar os santos juninos!

1. Oração aos Santos Juninos

Queridos Santo Antônio, São João e São Pedro, peço que me abençoeis para que eu possa viver esse mês com muita alegria. Ensinai-me a ser como vós que soubestes ouvir a voz de Deus. Também que eu possa, com os vossos exemplos, compreender que amar é sempre o melhor que temos a fazer.

Muito obrigado, meu Deus, por esses Vossos amigos Antônio, João e Pedro, que também são meus amigos. Senhor, da mesma maneira que Santo Antônio, São João e São Pedro fizeram, desejo estar sempre ao Vosso lado e ao lado de quem precisa da minha ajuda. Amém.

2. Consagração de Santo Antônio

Ó, grande e bem-amado Santo Antônio de Pádua! Vosso amor a Deus e ao próximo, vosso exemplo de vida cristã, fizeram de vós um dos maiores santos da Igreja. Eu vos suplico tomar sob vossa proteção valiosa minhas ocupações, empreendimentos e toda a minha vida. Estou persuadido de que nenhum mal poderá atingir-me enquanto estiver sob vossa proteção.

Protegei-me e defendei-me: sou um pobre pecador. Recomendai minhas necessidades e apresentai-vos como meu medianeiro a Jesus, a quem tanto amais. Por vosso mérito, Ele aumente minha fé e caridade, console-me nos sofrimentos, livre-me de todo mal e não me deixe sucumbir na tentação. Ó, Deus poderoso, livrai-me de todo o perigo do corpo e da alma. Auxiliado continuamente por Vós, possa viver cristãmente e santamente morrer. Amém!

3. Oração a São Pedro das 7 chaves

Glorioso apóstolo São Pedro, com suas sete chaves de ferro, abra as portas dos meus caminhos, que se fecharam diante de mim, atrás de mim, à minha direita e à minha esquerda. Abra para mim os caminhos da felicidade, os caminhos financeiros, os caminhos profissionais, com suas sete chaves de ferro, e me dê a graça de poder viver sem os obstáculos. Glorioso São Pedro, tu que sabes de todos os segredos do céu e da terra, ouve a minha oração e atende a prece que vos dirijo. Que assim seja.

4. Oração a São Pedro e São Paulo pela conversão dos pecadores

Deus, refúgio e fortaleza nossa, atendei propício aos clamores do vosso povo, pela intercessão da gloriosa e Imaculada Virgem Maria, Mãe do Vosso Filho, do bem-aventurado São José, casto esposo de Maria, dos Vossos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo e de todos os santos, ouvi benigno e misericordioso as súplicas que do fundo da alma vos dirigimos, pela conversão dos pecadores, liberdade e exaltação da Santa Madre Igreja. Pelo mesmo Cristo, Nosso Senhor. Amém!

Ore a São João para se preparar espiritualmente (Imagem: Immaculate | Shutterstock)

5. Oração a São João por preparação espiritual

São João Batista, voz que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor, fazei penitência, porque no meio de vós está quem não conheceis, e do qual eu não sou digno de desatar os cordões das sandálias. Ajudai-me a fazer penitência das minhas faltas, para que eu me torne digno do perdão daquele que vós anunciaste com estas palavras: “Eis o Cordeiro de Deus, eis Aquele que tira o pecado do mundo”. São João Batista, rogai por nós. Amém.

6. Oração pela intercessão de São Pedro

Ó, glorioso São Pedro, rocha firme da fé, intercedei por nós diante de Deus. Fortalecei nossa fé em momentos de dúvida, guiando-nos pelo caminho da verdade e da virtude. Que possamos seguir vosso exemplo de humildade, servindo a Deus e ao próximo com amor. São Pedro, rogai por nós. Amém.

7. Oração a São Paulo por coragem e destemor na vida cristã

Ó, glorioso e grande apóstolo São Paulo, mestre dos gentios, corajoso, seguidor de Cristo, destemido evangelizador, fundador de comunidades, dai-nos este espírito de apóstolo de vosso Mestre Jesus, a fim de que possamos dizer a todos: ‘’Já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim’’.

Iluminai a todos os povos com a luz do Evangelho, que com tanto amor testemunhastes, procurando estabelecer no mundo, o Reino da justiça e de amor do vosso Mestre. Suscitai muitas vocações missionárias, que a vosso exemplo, levem Cristo a todos os povos. Amém!

8. Oração a Santo Antônio para abençoar o namoro

Meu grande amigo Santo Antônio, tu que és o protetor dos namorados, olha para mim, para a minha vida, para os meus anseios. Defende-me dos perigos, afasta de mim os fracassos, as desilusões, os desencantos. Faz com que eu seja realista, confiante, digno(a) e alegre. Que eu encontre um(a) namorado(a) que me agrade, seja trabalhador(a), virtuoso(a) e responsável. Que eu saiba caminhar para o futuro e para a vida a dois com as disposições de quem recebeu de Deus uma vocação sagrada e um dever social. Que meu namoro seja feliz e meu amor sem medidas. Que todos os namorados busquem a mútua compreensão, a comunhão de vida e o crescimento na fé. Amém!