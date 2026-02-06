Sanduíche de ovo: 3 receitas fáceis de fazer para o lanche da tarde

Prático, nutritivo e versátil, o sanduíche de ovo é uma ótima escolha para o lanche da tarde. Com ingredientes simples e combinações equilibradas, é possível preparar versões mais saudáveis, ricas em proteínas, fibras e gorduras boas, sem abrir mão do sabor e da cremosidade.
A seguir, veja como preparar 3 receitas de sanduíche de ovo para o lanche da tarde!
1. Sanduíche de ovo cremoso
Ingredientes
- 4 fatias de pão integral com grãos
- 4 ovos cozidos e picados
- 4 folhas de alface
- 2 colheres de sopa de iogurte natural
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de chá de mostarda
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, coloque os ovos picados, o iogurte natural, o azeite e a mostarda e misture até formar um creme. Tempere com sal e pimenta-do-reino e mexa novamente. Distribua as folhas de alface sobre duas fatias de pão integral com grãos. Coloque o creme de ovos por cima da alface. Cubra com as outras fatias de pão e sirva em seguida.
2. Sanduíche de ovo com pepino
Ingredientes
- 6 fatias de pão de forma integral
- 4 ovos cozidos e picados
- 2 colheres de sopa de iogurte natural
- 1 colher de sopa de ricota amassada
- 1 pepino cortado em rodelas finas
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, junte o ovo picado, o iogurte natural e a ricota amassada e misture até ficar cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Espalhe o creme de ovos sobre três fatias de pão de forma integral. Distribua o pepino por cima do recheio. Feche com as outras fatias de pão, pressione levemente e sirva em seguida.
3. Sanduíche de ovo com cenoura e abacate
Ingredientes
- 4 fatias de pão integral
- 3 ovos cozidos e picados
- 4 folhas de rúcula
- 2 colheres de sopa de abacate amassado
- 2 colheres de sopa de cenoura ralada
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de chá de suco de limão
- 1 colher de sopa de cebolinha picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, coloque os ovos picados, o abacate amassado, o azeite e o suco de limão e misture até formar um creme. Tempere com sal e pimenta-do-reino e mexa novamente. Junte a cenoura e a cebolinha e misture. Separe as fatias de pão integral e coloque as folhas de rúcula sobre duas delas. Distribua o creme de ovos por cima da rúcula. Cubra com as outras fatias de pão integral, pressione levemente e sirva em seguida.