Sanduíche de ovo: 3 receitas fáceis de fazer para o lanche da tarde

06/02/26
Prático, nutritivo e versátil, o sanduíche de ovo é uma ótima escolha para o lanche da tarde. Com ingredientes simples e combinações equilibradas, é possível preparar versões mais saudáveis, ricas em proteínas, fibras e gorduras boas, sem abrir mão do sabor e da cremosidade.

A seguir, veja como preparar 3 receitas de sanduíche de ovo para o lanche da tarde! 

1. Sanduíche de ovo cremoso

Ingredientes

  • 4 fatias de pão integral com grãos
  • 4 ovos cozidos e picados
  • 4 folhas de alface 
  • 2 colheres de sopa de iogurte natural
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de mostarda
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque os ovos picados, o iogurte natural, o azeite e a mostarda e misture até formar um creme. Tempere com sal e pimenta-do-reino e mexa novamente. Distribua as folhas de alface sobre duas fatias de pão integral com grãos. Coloque o creme de ovos por cima da alface. Cubra com as outras fatias de pão e sirva em seguida.

Sanduíche de ovo com pepino servido em tábua de madeira em cima de mesa de madeira, com ovos ao lado e tigela com cenoura ralada
Sanduíche de ovo com pepino (Imagem: aomas | Shutterstock)

2. Sanduíche de ovo com pepino

Ingredientes

  • 6 fatias de pão de forma integral
  • 4 ovos cozidos e picados
  • 2 colheres de sopa de iogurte natural
  • 1 colher de sopa de ricota amassada
  • 1 pepino cortado em rodelas finas
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, junte o ovo picado, o iogurte natural e a ricota amassada e misture até ficar cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Espalhe o creme de ovos sobre três fatias de pão de forma integral. Distribua o pepino por cima do recheio. Feche com as outras fatias de pão, pressione levemente e sirva em seguida. 

3. Sanduíche de ovo com cenoura e abacate

Ingredientes

  • 4 fatias de pão integral
  • 3 ovos cozidos e picados
  • 4 folhas de rúcula
  • 2 colheres de sopa de abacate amassado
  • 2 colheres de sopa de cenoura ralada
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de suco de limão
  • 1 colher de sopa de cebolinha picada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque os ovos picados, o abacate amassado, o azeite e o suco de limão e misture até formar um creme. Tempere com sal e pimenta-do-reino e mexa novamente. Junte a cenoura e a cebolinha e misture. Separe as fatias de pão integral e coloque as folhas de rúcula sobre duas delas. Distribua o creme de ovos por cima da rúcula. Cubra com as outras fatias de pão integral, pressione levemente e sirva em seguida. 

