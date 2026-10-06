Salmão no forno: 5 receitas ricas em proteínas para o almoço

Rico em proteínas de alto valor biológico, o salmão é um peixe nutritivo que também fornece ômega 3, vitaminas e minerais importantes para o organismo. Além de contribuir para uma alimentação equilibrada, ele combina com diferentes ingredientes e rende receitas deliciosas para o dia a dia. Na versão assada, pode ser preparado de forma simples e ganhar acompanhamentos variados, como legumes, grãos, ervas e molhos, tornando o almoço ainda mais completo, saudável e saboroso.

A seguir, confira 5 receitas de salmão no forno!

1. Salmão assado com vegetais

Ingredientes

1 kg de filé de salmão

500 g de batata cortada em rodelas

250 g de tomate-cereja

1 cebola-roxa cortada em pétalas

3 dentes de alho amassados

3 pimentas vermelhas inteiras

Suco de 1 limão

4 ramos de tomilho

1 colher de chá de páprica doce

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de suco de limão

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o filé de salmão com suco de limão, 1 colher de sopa de azeite, alho, sal, pimenta-do-reino e páprica, espalhando bem os temperos por toda a superfície do peixe. Reserve por alguns minutos para absorver os sabores.

Enquanto isso, distribua a batata, o tomate-cereja, a cebola-roxa e as pimentas vermelhas em uma assadeira. Tempere os legumes com o restante do azeite, sal e pimenta-do-reino e misture. Acomode o salmão no centro da assadeira, entre os legumes, e adicione os ramos de tomilho. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 30 minutos, ou até o peixe ficar cozido e a batata macia. Sirva em seguida.

2. Salmão assado com grão-de-bico ao molho de laranja

Ingredientes

2 filés de salmão

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

cozido e escorrido Suco de 1 laranja

2 colheres de sopa de azeite

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de mel

1 colher de chá de mostarda

1 colher de sopa de salsinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés de salmão e tempere com metade do alho, sal, pimenta-do-reino e 1 colher de sopa de azeite. Reserve por 10 minutos para absorver os temperos. Enquanto isso, coloque o grão-de-bico em uma assadeira e misture com o restante do azeite, a outra metade do alho, a páprica defumada e o sal. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos, mexendo na metade do tempo, até ficar levemente dourado.

Para o molho, coloque o suco da laranja em uma panela. Acrescente o mel e a mostarda e misture bem. Leve ao fogo baixo por aproximadamente 5 minutos, mexendo ocasionalmente, até reduzir levemente.

Retire a assadeira do forno, acomode os filés de salmão sobre o grão-de-bico e regue com o molho de laranja. Retorne ao forno a 200 °C por aproximadamente 15 minutos, ou até o salmão ficar cozido e macio. Retire do forno e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.

3. Salmão assado com purê de ervilha e legumes

Ingredientes

Salmão

2 filés de salmão

1 colher de sopa de azeite

1 dente de alho picado

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Purê de ervilha

2 xícaras de chá de ervilha congelada

1/4 de xícara de chá de leite

1 colher de sopa de azeite

Sal a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Salmão

Em um recipiente, coloque os filés de salmão e tempere com o azeite, o alho, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Deixe descansar por 10 minutos para absorver os temperos. Coloque o salmão em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 20 minutos, ou até o peixe ficar cozido. Reserve.

Purê

Em uma panela, coloque a ervilha e cubra com água. Cozinhe por aproximadamente 5 minutos após levantar fervura. Escorra e transfira para o liquidificador. Acrescente o leite, o azeite e o sal e bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Se necessário, acrescente um pouco mais de leite para ajustar a consistência. Transfira o purê de ervilha para uma panela e leve ao fogo baixo por 2 minutos, mexendo para aquecer. Sirva o salmão com o purê de ervilha.

Salmão assado com aspargo (Imagem: Demon_shutter | Shutterstock)

4. Salmão assado com aspargo

Ingredientes

800 g de filé de salmão

300 g de aspargo

Suco de 1/2 limão siciliano

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de salsa picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 limão-siciliano cortado em rodelas para decorar

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque o filé de salmão e tempere com o suco de limão, 1 colher de sopa de azeite, a salsa, o sal e a pimenta-do-reino. Espalhe os temperos por toda a superfície do peixe e deixe descansar por 10 minutos para absorver os sabores. Lave o aspargo em água corrente, corte e descarte as pontas mais duras dos talos e distribua-os ao redor do salmão.

Regue o aspargo com o restante do azeite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos, ou até o peixe ficar cozido e levemente dourado e o aspargo, macio. Retire do forno, decore com as rodelas de limão-siciliano e sirva em seguida.

5. Salmão assado com molho de iogurte e ervas

Ingredientes

Salmão

2 filés de salmão

1 colher de sopa de azeite

1 dente de alho picado

1/2 colher de chá de sal

1/4 de colher de chá de pimenta-do-reino moída

Suco de 1/2 limão

Molho

150 g de iogurte natural

1 colher de sopa de azeite

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de salsinha picada

1 colher de sopa de cebolinha picada

1/2 dente de alho picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Salmão

Em um recipiente, coloque os filés de salmão e tempere com o azeite, o alho, o sal, a pimenta-do-reino e o suco de limão. Deixe descansar por 10 minutos para absorver os temperos. Em seguida, disponha em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 20 minutos, ou até o peixe ficar cozido e macio.

Molho

Em um recipiente, coloque o iogurte natural, o azeite, o suco de limão, a salsinha, a cebolinha e o alho. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture até ficar homogêneo. Retire o salmão do forno e sirva acompanhado do molho de iogurte e ervas.