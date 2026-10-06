Salmão no forno: 5 receitas ricas em proteínas para o almoço

Rico em proteínas de alto valor biológico, o salmão é um peixe nutritivo que também fornece ômega 3, vitaminas e minerais importantes para o organismo. Além de contribuir para uma alimentação equilibrada, ele combina com diferentes ingredientes e rende receitas deliciosas para o dia a dia. Na versão assada, pode ser preparado de forma simples e ganhar acompanhamentos variados, como legumes, grãos, ervas e molhos, tornando o almoço ainda mais completo, saudável e saboroso.
A seguir, confira 5 receitas de salmão no forno!
1. Salmão assado com vegetais
Ingredientes
- 1 kg de filé de salmão
- 500 g de batata cortada em rodelas
- 250 g de tomate-cereja
- 1 cebola-roxa cortada em pétalas
- 3 dentes de alho amassados
- 3 pimentas vermelhas inteiras
- Suco de 1 limão
- 4 ramos de tomilho
- 1 colher de chá de páprica doce
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de chá de suco de limão
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere o filé de salmão com suco de limão, 1 colher de sopa de azeite, alho, sal, pimenta-do-reino e páprica, espalhando bem os temperos por toda a superfície do peixe. Reserve por alguns minutos para absorver os sabores.
Enquanto isso, distribua a batata, o tomate-cereja, a cebola-roxa e as pimentas vermelhas em uma assadeira. Tempere os legumes com o restante do azeite, sal e pimenta-do-reino e misture. Acomode o salmão no centro da assadeira, entre os legumes, e adicione os ramos de tomilho. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 30 minutos, ou até o peixe ficar cozido e a batata macia. Sirva em seguida.
2. Salmão assado com grão-de-bico ao molho de laranja
Ingredientes
- 2 filés de salmão
- 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- Suco de 1 laranja
- 2 colheres de sopa de azeite
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 1 colher de chá de mel
- 1 colher de chá de mostarda
- 1 colher de sopa de salsinha picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque os filés de salmão e tempere com metade do alho, sal, pimenta-do-reino e 1 colher de sopa de azeite. Reserve por 10 minutos para absorver os temperos. Enquanto isso, coloque o grão-de-bico em uma assadeira e misture com o restante do azeite, a outra metade do alho, a páprica defumada e o sal. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos, mexendo na metade do tempo, até ficar levemente dourado.
Para o molho, coloque o suco da laranja em uma panela. Acrescente o mel e a mostarda e misture bem. Leve ao fogo baixo por aproximadamente 5 minutos, mexendo ocasionalmente, até reduzir levemente.
Retire a assadeira do forno, acomode os filés de salmão sobre o grão-de-bico e regue com o molho de laranja. Retorne ao forno a 200 °C por aproximadamente 15 minutos, ou até o salmão ficar cozido e macio. Retire do forno e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.
3. Salmão assado com purê de ervilha e legumes
Ingredientes
Salmão
- 2 filés de salmão
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 dente de alho picado
- Suco de 1/2 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Purê de ervilha
- 2 xícaras de chá de ervilha congelada
- 1/4 de xícara de chá de leite
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Salmão
Em um recipiente, coloque os filés de salmão e tempere com o azeite, o alho, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Deixe descansar por 10 minutos para absorver os temperos. Coloque o salmão em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 20 minutos, ou até o peixe ficar cozido. Reserve.
Purê
Em uma panela, coloque a ervilha e cubra com água. Cozinhe por aproximadamente 5 minutos após levantar fervura. Escorra e transfira para o liquidificador. Acrescente o leite, o azeite e o sal e bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Se necessário, acrescente um pouco mais de leite para ajustar a consistência. Transfira o purê de ervilha para uma panela e leve ao fogo baixo por 2 minutos, mexendo para aquecer. Sirva o salmão com o purê de ervilha.
4. Salmão assado com aspargo
Ingredientes
- 800 g de filé de salmão
- 300 g de aspargo
- Suco de 1/2 limão siciliano
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de sopa de salsa picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1/2 limão-siciliano cortado em rodelas para decorar
Modo de preparo
Em uma assadeira, coloque o filé de salmão e tempere com o suco de limão, 1 colher de sopa de azeite, a salsa, o sal e a pimenta-do-reino. Espalhe os temperos por toda a superfície do peixe e deixe descansar por 10 minutos para absorver os sabores. Lave o aspargo em água corrente, corte e descarte as pontas mais duras dos talos e distribua-os ao redor do salmão.
Regue o aspargo com o restante do azeite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos, ou até o peixe ficar cozido e levemente dourado e o aspargo, macio. Retire do forno, decore com as rodelas de limão-siciliano e sirva em seguida.
5. Salmão assado com molho de iogurte e ervas
Ingredientes
Salmão
- 2 filés de salmão
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 dente de alho picado
- 1/2 colher de chá de sal
- 1/4 de colher de chá de pimenta-do-reino moída
- Suco de 1/2 limão
Molho
- 150 g de iogurte natural
- 1 colher de sopa de azeite
- Suco de 1/2 limão
- 1 colher de sopa de salsinha picada
- 1 colher de sopa de cebolinha picada
- 1/2 dente de alho picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Salmão
Em um recipiente, coloque os filés de salmão e tempere com o azeite, o alho, o sal, a pimenta-do-reino e o suco de limão. Deixe descansar por 10 minutos para absorver os temperos. Em seguida, disponha em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 20 minutos, ou até o peixe ficar cozido e macio.
Molho
Em um recipiente, coloque o iogurte natural, o azeite, o suco de limão, a salsinha, a cebolinha e o alho. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture até ficar homogêneo. Retire o salmão do forno e sirva acompanhado do molho de iogurte e ervas.