Salgados de boteco: 6 receitas simples para fazer em casa

Salgados de boteco têm aquele poder de transformar qualquer momento simples em algo mais gostoso e descontraído. Amados pelos brasileiros, eles facilmente aparecem como opção em encontros, comemorações e até nos lanches do dia a dia. De clássicos fritos a versões assadas, eles costumam ter massa leve ou crocante, recheios bem temperados e aquele sabor que deixa qualquer mesa mais convidativa.
A seguir, confira 6 receitas de salgados de boteco para fazer em casa!
1. Anéis de cebola
Ingredientes
- 2 cebolas fatiadas em anéis
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de amido de milho
- 1 xícara de chá de água gelada
- 2 gemas de ovo
- 1/2 colher de sopa de fermento em pó
- 1 colher de sopa de sal
- Óleo de soja a gosto para fritar
Modo de preparo
Em um recipiente, misture 1/2 xícara de chá de farinha de trigo e o sal. Passe os anéis de cebola nessa mistura. Em outro recipiente, misture os demais ingredientes, exceto o óleo. Em seguida, passe os anéis nessa mistura, retire com a ajuda de um garfo e escorra um pouco. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e frite os anéis de cebola até ficarem dourados. Escorra em papel absorvente e sirva.
2. Risole de queijo e presunto
Ingredientes
- 500 ml de leite
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo peneirada
- 2 colheres de sopa de margarina
- Sal e orégano a gosto
- 400 g de queijo muçarela picado
- 400 g de presunto picado
- 2 ovos batidos para empanar
- Farinha de rosca para empanar
- Óleo de soja para fritar
- Farinha de trigo para polvilhar
Modo de preparo
Em uma panela, ferva em fogo médio o leite e a margarina. Acrescente a farinha de trigo e o sal, mexendo até que a massa esteja cozida. Deixe esfriar e retire da panela. Em uma superfície lisa, sove a massa até ficar macia. Estique com um rolo em uma superfície lisa e polvilhada com farinha de trigo.
Corte a massa do tamanho que quiser, desde que fique com formato redondo. Recheie com o presunto, a muçarela e o orégano. Feche como um pastel. Passe nos ovos batidos e depois na farinha de rosca. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e frite os risoles até ficarem dourados. Escorra em papel absorvente e sirva.
3. Nuggets de frango
Ingredientes
- 500 g de peito de frango cru e moído
- 1 colher de sopa de maionese
- 2 colheres de sopa de amido de milho
- 1 dente de alho amassado
- 1 colher de sopa de cebola moída
- 1 ovo
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Margarina para untar
- Fubá para empanar
- Óleo de soja para fritar
Modo de preparo
Em um recipiente, misture todos os ingredientes (exceto a margarina, o fubá e o óleo) até formar uma pasta firme. Unte com a margarina uma superfície lisa e espalhe a massa com cuidado até ficar com cerca de 2 cm de espessura. Corte os nuggets com cortadores de biscoito. Empane no fubá. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e frite os nuggets até ficarem dourados. Escorra em papel absorvente e sirva.
4. Provolone empanado
Ingredientes
- 200 g de queijo provolone cortado em cubos
- 3 ovos ligeiramente batidos
- 1 xícara de chá de farinha de rosca
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1/2 xícara de chá de óleo de soja para fritar
Modo de preparo
Em um recipiente, misture a farinha de rosca com o sal e a pimenta-do-reino. Em seguida, passe os pedaços de queijo nos ovos batidos e, depois, na farinha de rosca. Repita mais uma vez. Em uma frigideira, aqueça o óleo de soja em fogo médio e frite os pedaços de queijo até ficarem dourados. Escorra em papel absorvente e sirva.
5. Bolinho de mandioca com carne-seca
Ingredientes
- 500 g de mandioca cozida e amassada
- 1 colher de sopa de manteiga
- 300 g de carne-seca dessalgada, cozida e desfiada
- 1/2 cebola picada
- Sal e cheiro-verde picado a gosto
- Farinha de trigo para enfarinhar
- Óleo para fritar
Modo de preparo
Em uma tigela, misture a mandioca ainda morna com a manteiga e o sal até formar uma massa homogênea e fácil de modelar. Reserve. Em outra panela, aqueça um pouco de óleo e refogue a cebola até ficar levemente dourada. Adicione a carne-seca e misture. Finalize com cheiro-verde e misture. Deixe esfriar. Modele pequenas porções da massa, recheie com a carne-seca e feche bem em formato de bolinho. Passe levemente na farinha de trigo. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e frite os bolinhos até ficarem dourados. Escorra em papel absorvente e sirva.
6. Enroladinho de queijo
Ingredientes
- 500 g de farinha de trigo
- 10 g de fermento biológico seco
- 1 colher de sopa de açúcar
- 1 colher de chá de sal
- 250 ml de leite morno
- 2 colheres de sopa de óleo
- 1 ovo
- 200 g de queijo muçarela fatiado
- 1 gema de ovo para pincelar
- Orégano a gosto
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
Em uma tigela, misture o fermento biológico seco, o açúcar e o leite morno, deixando descansar por cerca de 10 minutos até espumar levemente. Em seguida, acrescente o ovo, o óleo, o sal e vá adicionando a farinha de trigo aos poucos, misturando até formar uma massa lisa e homogênea. Sove bem a massa por alguns minutos, cubra com um pano e deixe descansar até dobrar de volume, por aproximadamente 1 hora.
Após o crescimento, abra a massa com um rolo em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo, formando um retângulo. Distribua as fatias de queijo por toda a extensão, enrole como um rocambole e corte em pedaços médios. Disponha em uma assadeira, pincele com a gema e finalize com orégano. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 a 30 minutos ou até dourar e sirva.